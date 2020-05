Lhůty u značek na přání: Když vám 111PANDA propadne

Motoristická veřejnost často vidí značky na přání jako rozmařilost zbohatlíků. Zřejmě si to mysleli i zákonodárci, když dali do zákonů lhůty, které teď jejich držitelům komplikují život.

Kvůli měsíční odstávce automobilek a dodavatelů se zpozdí dodávky nových aut. Někde odhadem až o trojnásobek. Jenže to může mít smutnou souvislost s motoristy, kteří na ně čekají a zažádali už o značky na přání. Nebo ještě hůř - prodali auto a teď čekají na nové, kam chtěli přenést „svou“ příplatkovou tabulku. Zákonodárci jim totiž před lety do legislativy napsali lhůty, které se teď asi nepodaří dodržet. Takže zaplacená kombinace písmen a čísel propadne.

Zájem neopadá, naopak

Přestože se zdálo, jak zájem o značky na přání pohasíná, statistiky dokazují opak. Od ledna 2016 už o ně požádalo na patnáct tisíc motoristů. A největší zájem evidovaly úřady loni.

Stále však platí, že se každý zájemce o značky na přání musí smířit s některými omezeními. Zejména s faktem, že ani po zaplacení 5000 Kč za kus mu tabulky nepatří. Sice je může přenášet při prodeji z auta na auto, fakticky jde ale o státní majetek. Takže platí, že když majitel vozidlo registrované na značku prodá, nesmí mu v ruce zůstat samotné odmontované tabulky. A když si chce značku ponechat na nové auto, musí ji mezitím uložit na úřad. Tam mu ji rezervují do příště. Ale má na to lhůtu jen tři měsíce!

Jaký je zájem 2016 3659 žadatelů 2017 3125 žadatelů 2018 3734 žadatelů 2019 3832 žadatelů

Hlídat kalendář!

V zákonem stanovených lhůtách pro značky na přání se skrývá komplikace. „Doba rezervace je podle zákona dvojí. Pokud registrační značka na přání nebyla dosud přidělena na vozidlo, je doba rezervace šest měsíců,“ vysvětluje František Jemelka z Ministerstva dopravy. To je situace, kdy si objednáváte auto do výroby a už víte, jakou značku budete chtít. Třeba takovou, aby vám korespondovala s výrobcem a modelem. Požádat o její vydání musíte nejpozději v poslední den rezervace a teprve pak ji úřad nechá vyrobit. Dorazí vám poté do 15 dnů. Když to nestihnete, kombinace čísel a písmen propadá pro další zájemce.

A pak je tady ještě druhá lhůta, a to ošemetnější. „Jestliže již registrační značka na přání byla přidělena na vozidlo, je doba rezervace jen tři měsíce,“ vysvětluje Jemelka.

Někteří nestíhají

Někdy motoristé opravdu lhůty nestihnou a značka jim propadne. „Od roku 2016 bylo v rámci zdejšího úřadu skartováno sedmaosmdesát registračních značek z důvodu zániku rezervace,“ potvrdil nám Petr Mareček, vedoucí oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů z hlavního města Prahy.

V Ostravě jen loni jich propadlo čtrnáct, letos zatím jedna. Někdy i sami motoristé značky nadále jednoduše nevyužijí a přenechají kombinaci čísel či písmen dalším zájemcům. „Jestliže značka propadne z úschovy nebo rezervace, je tato kombinace opět volná a může být znovu dána do rezervace, nebo rovnou do výroby na kohokoli, kdo o toto požádá,“ potvrdil nám Ivo Kempný z ostravského úřadu. Současně si ale nevzpomíná, že by o to někdy někdo někdy požádal.

Na Ministerstvu dopravy si však komplikaci dvojích lhůt uvědomují (až do roku 2017 platily tři měsíce na rezervaci i uložení). „Už jsme připravili novelu zákona, kde je lhůta rezervace sjednocena na šest měsíců. Přijetí novely zákona lze očekávat v roce 2021,“ uklidňuje Jemelka. Ještě před dvěma lety totiž platila tříměsíční lhůta i pro značky, které si chce motorista teprve zarezervovat.

Kde chtějí značky na přání? Praha 2443 Černošice 1016 Brno 785 Ostrava 446 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 291 Plzeň 269 Liberec 244 České Budějovice 238 Olomouc 234 Karlovy Vary 219

Auto na pár týdnů?

Co tedy mohou dělat majitelé, kteří tříměsíční lhůtu nestihnou? Mají dvě možnosti:

Buď nechají tabulky propadnout a po dodání auta si za 5000 Kč/kus (tedy 10.000 Kč na auto) zase zažádají o stejné. Ale platí riziko, že je někdo předběhne. Anebo si na dočasnou dobu pořídí jiné vozidlo, na které značky zaregistrují.

Žádný z těchto případů není komfortní a stojí žadatele další peníze navíc. Potíž je ovšem ve faktu, že rezervaci nelze prodlužovat.

A mimochodem pokud vám značku ukradnou, nebo ji ztratíte, novou vám nedají. Prostě o kombinaci písmen nadobro přijdete a nikdy už ji nelze znovu vyrobit. To platí pro běžnou značku, stejně jako tu na přání. Není totiž možné, aby po republice jezdilo víc vozidel se stejnou tabulkou, kdyby se původní našla.

Případ modrých zón

Nedávno se hovořilo o podvodu v pražských modrých zónách, kde se auta začínající písmeny EL (například kombinace ELISKA11) vyhýbala placení za parkování. Elektromobily totiž dostávají tuto značku na žádost majitele zdarma a za zóny (zatím) neplatí. Jenže už to nejde – úřady totiž podle zákona nevystaví značku na přání, která by byla zaměnitelná s tou pro elektroauta. Pražský magistrát navíc varuje, že případy prověří, a ještě udělí podvodníkům pokuty.

Co hned zmizelo?

333SHREK, 111PANDA, 777SVEJK, ANDILEK1, 666BUBIK, 666BANAN

Víte, že…

… registrační značku na přání nelze získat k užívání, pokud nemá žadatel vozidlo?

… žádosti o registrační značku na přání se podávají na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kterých je celkem 206?

… od poloviny roku 2017 je zavedena rozvolněná příslušnost a žadatel si může zažádat o registrační značku na přání na kterémkoliv registračním místě i mimo kraj, kde má bydliště?

… předem nelze zjistit, které kombinace již byly použity? Rozhodující je okamžik potvrzení žádosti konkrétní kombinace na obecním úřadě obcí s rozšířenou působností v informačním systému registru silničních vozidel.

… třetí registrační značka na nosič jízdních kol nestojí 5000 Kč jako značka na přání, ale jen 600 Kč? Pokud ale značku na přání poškodíte, zaplatíte také jen 600 Kč za její výměnu.

Co nesmí být na značce

Hanlivé ani pohoršující výrazy

Text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob

Název nebo zkratka orgánu veřejné moci nebo státu

Cokoliv zaměnitelného se značkami pro elektromobily EL