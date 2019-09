Elektromobily, hybridy a parkovací zóny: Kdy můžete zaparkovat na modré?

Asi nikoho nepřekvapí, že parkování v Praze je dnes problém. Hlavním město přišlo s nastupující vlnou hybridů a elektromobilů se zvýhodněním, které má ke koupi takového vozu motivovat. Nabízí totiž parkování pro hybridy a elektromobily zdarma tam, kde byste s běžným spalovacím motorem vůbec stát neměli, případně museli platit. Jaké jsou ale přesné podmínky, které musí vlastník, respektive jeho vozidlo splnit?

Parkování na modré a fialové

„Můžete všude po Praze parkovat zdarma“ je skvěle znějící fráze, avšak trochu zavádějící. Elektromobily a hybridy splňující dané podmínky totiž mohou parkovat pouze na modré a fialové, tedy na parkování pro rezidenty, respektive smíšeném parkování. Na ostatních barvách včetně bílé už platí stejná pravidla jako pro vozy, které mají jen spalovací motor.

Registrační značka EL

Jednou z nejsnadnějších cest, jak získat parkování na modré a fialové zóně v Praze zdarma, je pořízení speciální registrační značky EL. O tu lze od 1. dubna letošního roku zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma, počítejte ale s lhůtou 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registračka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO 2 nanejvýše 50 gramů na kilometr. To je vcelku přísné, vezmeme-li v potaz, že pravidlo nesplňuje ani hybridní Toyota Yaris. Štěstí naopak budou mít majitelé plug-in hybridů.

Žádost na úřadě s klasickou značkou

Pro čerpání výhod na barevných zónách není registrační značka EL povinností. Můžete tak učinit i s klasickou „registračkou“, ale připravte se na návštěvu úřadu v Praze. Magistrát hlavního města Prahy v Jungmannově 35/29 má na této adrese jedinou pobočku, kde lze žádost vyřídit. Pro velký zájem motoristů se doporučuje objednání telefonicky, abyste nemuseli čekat, nebo v horším případě neodcházeli s prázdnou.

S sebou si určitě vezměte technický průkaz. V případě, že řidič není vlastníkem vozidla, je nutné předložit leasingovou smlouvu, jelikož se tento druh parkovacího oprávnění uděluje pouze k příslušné registrační značce. Pro elektrifikované vozy platí stejná pravidla, jako se značkou EL. Elektromobily a vozy na vodík jsou „v suchu“, hybridy musí splňovat přísné pravidlo 50 g/km.

Pokud váš vůz regule splňuje, dostanete potvrzení o zaplacení poplatku 100 Kč a úředník na místě zaeviduje vaši registrační značku do systému, abyste mohli vesele parkovat na modrých a fialových zónách.

Dálnice bez poplatku?

V budoucnu se uvažuje o rozšíření výhod pro elektromobily. Jednou z variant je, že budou osvobozeni od úhrady dálničního poplatku, případně budou moci využívat vyhrazené jízdní pruhy ve městech. Na oficiální schválení si ale ještě musíme počkat, stejně jako na to, od kdy by taková pravidla měla začít platit. S rostoucím počtem elektromobilů a hybridů se ale nabízí ještě jedna otázka: co bude Praha dělat, až jich bude hodně? Zpřísní se pravidla pro registrační značky EL ještě více? Nebudou se už týkat hybridů? Nebo zvýhodnění zruší zcela? To ukáže až čas.