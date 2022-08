Lincoln slaví 100 let pod Fordem, nadělil si koncept s křišťálovým chrtem pod kapotou

Automobilka Lincoln letos slaví sté výročí. Nikoliv svého vzniku – založena byla již v roce 1917 – ale existence pod křídly Fordu. K této příležitosti si Licoln sám sobě nadělil dárek v podobě konceptu nazvaného Model L100. Ten nejen oslavuje historii značky, ale zároveň hledí do její budoucnosti. A když se dnes hovoří o budoucnosti, jedním dechem se dodává, že je elektrická. To platí i pro koncept Lincolnu, který je zároveň navržen jako plně autonomní vozidlo.

Lincoln si Model L100 představuje jako aerodynamicky tvarovaný vůz, který vznikne v době příští generace bateriových článků a bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, jež umožní zabudovat baterii do struktury auta tak, že k němu bude potřeba přistupovat jako ke komplexnímu systému, nejen skládačce jednotlivých dílů. Ať to ve výsledku znamená cokoliv, Lincolnu by se líbila revoluční energetická hustota baterií a efektivita. O vysněné velikosti baterie, výkonu či dojezdu na jedno nabití značka v tiskové zprávě nehovoří.

Představu o vzhledu vozu si nejlépe uděláte sami v galerii výše, jen zmiňme, že byl navržen dlouhý, nízký a široký, s dlouhým rozvorem. Provedení svažující se zádi Lincoln nazývá K-tail a při nástupu do vozu se směrem vzhůru a vzad oklápí celá prosklená střecha. Dveře jsou uchycené rovněž v zadu, odkud se na pantech otevírají do stran. Kola jsou s ohledem na aerodynamiku skryta za pevnými kryty. Jak si můžete všimnout na přiloženém videu, v krytech kol je zabudované osvětlení, které naznačuje pohyb kol, ale prý také umí reagovat na míru nabití baterie a přítomnost cestujících uvnitř vozu.

Video se připravuje ...

Interiér konceptu Model L100 je navržen tak, aby byl vřelým a společenským prostředím. Protože má být tenhle Lincoln autonomní, pozornost nebyla zaměřena na tradiční palubní desku, nýbrž na centrální interaktivní konzolu. V její přední části se nachází maketa vozu, která vypadá jako drahokam – v případě potřeby má nahradit volant. Model L100 tedy směrujete pohyby tohoto prvku dopředu, dozadu a do stran. Dokonce i podlaha interiéru je řešena netradičně – digitálně. Umí se sladit s ambientním osvětlením a umocnit požadovanou náladu uvnitř vozu.

Lincoln tvrdí, že se koncept inspiroval prvním luxusním vozem značky, a zároveň prvním vozem vůbec po vstupu pod patronát Fordu, nazvaným Model L. Na něj odkazuje také křišťálová figurka chrta, která je umístěna pod přední průhlednou kapotou. Ale dost bylo řečí o minulosti a budoucnosti, co Lincoln plánuje udělat s konceptem Model L100 nyní? Produkční verzi nečekejte. Sériové vozy se však alespoň inspirují vzhledem tohoto konceptu.