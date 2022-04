Nový koncept Lincoln Star přijíždí jako ukázka budoucích modelů značky

Značka Lincoln se pomalu chystá na svou elektrickou budoucnost, jejíž podobu by měl přiblížit nově představený koncept Star. Ten by se sice neměl dočkat výroby, měl by však ukazovat různé detaily, se kterými se můžeme setkat u chystaných produkčních modelů. Ostatně do roku 2025 plánuje značka představit hned tři nové elektromobily.

Design konceptu Star představuje další evoluci designového směru Quiet Flight, se kterým značka v posledních letech pracuje. Kabina by pak měla nabídnout komfortní útočiště pro pasažéry, k čemuž má dopomoci práce se zvukem, světlem a dokonce i vůněmi.

Vytvořit specifické prostředí kabiny pomáhají například bezrámečková boční skla, odstraněn byl B sloupek a podlahu i obložení dveří zdobí speciální ambientní osvětlení. Za pozornost ovšem stojí i speciální kovové mřížky na A a D-sloupcích, které tak vypadají průhledně. Kabina navíc dostala masivní prosklenou střechu, sebevražedné zadní dveře, rovnou podlahu nebo otočná přední sedadla.

Zážitek z pobytu na palubě by měly umocnit tři speciální režimy, které se mění v závislosti na denní době a lidském režimu. Nabízí tedy speciální nastavení pro ráno, den a večer, kdy se mění styl vnitřního osvětlení, přehrávané zvuky na pozadí nebo různé vůně. Například ráno tak vůz nabídne teplé světlo, zvuky oceánu a vůni připomínající moře. Přes den zářivé světlo, vůni květin a pozitivní zvuky. Večer pak „evergreen“ vůně, zvuky večera a videa večerní oblohy.

Koncept zřejmě počítá s vysokou úrovní automatizované jízdy, přesto nabízí i tradiční ovládací prvky, jako jsou volant a pedály. Na některých snímcích je ovšem patrné, že pedály bude možné nechat zmizet v podlaze, zatímco volant bude možné sklopit pod palubní desku.

Té dominuje jeden velký prohnutý displej, který je roztažen od řidiče až před spolujezdce. V samotné palubní desce je pak vidět ještě jeden menší displej, který zřejmě může sloužit k nastavení ventilace či ovládání médií. Pod tímto malým displejem je pak ukryt vysunovací stolek, například na ranní kávu.

Další displeje, tentokrát výsuvné, jsou ukryty na zadní straně předních sedadel. A další je zřejmě i v přední části loketní opěrky s chladící schránkou na nápoje, která rozděluje dvojici zadních sedadel. Ta jsou navíc vybavena výsuvnou podnožkou, zatímco ve dveřích je ukryt další výsuvný stolek.

Vraťme se ale ještě na chvíli k samotné karoserii. Příď totiž zaujme nezvyklým předním úložným prostorem (frunk), který by se měl táhnout až k prostoru pro nohy předních cestujících. Prostor je navíc viditelně rozdělen. Jednu část tvoří výsuvný šuplík za předním nárazníkem, druhou pak prostor pod kapotou s nevšedním systémem otvírání. Nestandardní je však i samotná kapota z elektro-chromatického skla. Kapota totiž může být průhledná, po zamčení vozidla se však ztmaví.

Velmi kreativně je ovšem pojatá i záď. Kromě výrazného pásu zadních svítilen totiž zaujme i dělené víko zavazadelníku, jehož spodní část lze proměnit v posezení i s opěrkou zad. Inspirací se zřejmě stala dvojice výsuvných sedaček v zavazadelníku SUV Rolls-Royce Cullinan.

Základem nového konceptu by měla být zcela nová elektrická bateriová platforma, která umožňuje jak podobné hrátky s prostorem, tak i pohon pouze zadních, nebo všech kol. Konkrétní technické parametry, jako je výkon elektromotorů, kapacita baterie či předpokládaný dojezd, ovšem automobilka nezveřejnila.

Je tedy jasné, že má jít skutečně pouze o koncept, který má demonstrovat další designové a možná i technologické vize značky Lincoln v elektrické éře. Očekávání jsou přitom poměrně velká. Za minulý rok totiž značka dosáhla nejvyšších globálních prodejů od začátku nového tisíciletí a do budoucna má v plánu v tomto trendu pokračovat, k čemu by měly dopomoci i právě nové elektromobily.