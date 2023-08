Americká automobilka Lucid má dostatek peněz na to, aby v příštím roce rozběhla výrobu druhého modelu, kterým bude vůz třídy SUV jménem Gravity. Plán letos vyrobit 10 tisíc aut stále platí, počet dodaných aut zákazníkům však zaostává.

„Neomezuje nás schopnost vyrábět. Většina dodavatelského řetězce je nyní už za problémy způsobenými covidovou dobou. Omezuje nás schopnost auta prodávat a to je to, na co se nyní zaměřuji,“ nechal se slyšet Peter Rawlinson, šéf automobilky Lucid Motors.

Ta, před lety stvořená bývalými zaměstnanci Tesly, v současnosti nabízí luxusní elektrický sedan s názvem Air. V závislosti na verzi je jeho výkon až 1250 koní a dojezd na jedno nabití až 755 km. Schopnostem odpovídá i cena – základní verze Pure stojí po slevě, kterou automobilka ve snaze zlepšit prodeje a lépe konkurovat značce Tesla čerstvě zavedla, od 82.400 dolarů (1,82 milionu korun). Vrcholový Sapphire přijde na 249 tisíc dolarů (5,5 milionu korun).

„Lidé jsou ovlivněni makroekonomickým klimatem, takže snižujeme cenu,“ řekla Sherry Housová, finanční ředitelka automobilky. Dodala, že firma mohla zlevnit díky úsporám na nákladové straně, ale že byla „velká příležitost“ snížit náklady ještě dále. Jestli snížená cena základního modelu vydrží, i když se prodeje zlepší, Housová ani Rawlinson neupřesnili.

Lucid v současnosti drží velké množství vyrobených aut na skladě. Letošní plán počtu vyrobených aut zůstává na 10 tisících, ovšem počet aut doručených zákazníkům za druhé čtvrtletí letoška byl 1404 kusů, zhruba stejně jako v prvním čtvrtletí.

Zmíněné SUV se bude jmenovat Gravity a automobilka ho chce kompletně odhalit v listopadu letošního roku. V roce 2024 se očekává zahájení výroby, na což má automobilka dle vlastních slov dostatek financí.

Obrat firmy za druhý kvartál byl 150,9 milionu dolarů (3,33 miliardy korun), což je méně než odhadovaných 175 milionů dolarů (3,86 miliardy korun). Firma však měla mnohem více hotových peněz než o tři měsíce dříve – 2,78 miliardy dolarů (61,4 miliardy korun) oproti 900 milionům dolarů (19,9 miliardy korun).