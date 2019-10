MAN Lion’s Coach získal ocenění International Coach of the Year 2020

Titul International Coach of the Year 2020 získal pro značku MAN autokar Lion’s Coach, který zaujal díky promyšlené celkové koncepci i moderním prvkům výbavy.

Porota, kterou tvoří zástupci několika prestižních evropských magazínů s autobusovou tématikou, uděluje od roku 1989 střídavě ocenění International Bus of the Year a International Coach of the Year.

Pro udělení titulu International Coach of the Year 2020 byla porota složena z 22 odborných novinářů. Všichni členové poroty pak měli možnost vyzkoušet autobusy přihlášené do souboje o toto významné ocenění letos v září v rumunském Sibiu během akce Coach Euro Test, při níž jsou hodnoceny praktické atributy a celkový koncept vozidla.

Držitelem titulu International Coach of the Year 2020 se nakonec stal autokar MAN Lion´s Coach, se systémem OptiView, využívajícím kamer namísto vnějších zpětných zrcátek. Zástupce značky MAN překonal čtveřici přihlášených konkurentů, jimiž byli Iveco Crossway Low Decker Natural Power, Setra S 531 DT, VDL Futura FHD2 135 a Volvo 9900.

Porota v případě autokaru MAN Lion´s Coach ocenila jeho celkový koncept, spojující efektivitu provozu s praktičností i pohodlí a zároveň vyzdvihla propojení pokrokové techniky s moderním designem. Pozitivně bylo hodnoceno i pracoviště řidiče a vynikající ovladatelnost autokaru.

Zvláštní pozornost věnovala porota při hodnocení i výkonnému a účinnému pohonnému ústrojí zástupce značky MAN i umístění výtahu pro cestující na invalidním vozíku nad přední nápravu, což přispívá k větší flexibilitě využití autokaru, aniž by došlo k omezení prostoru pro zavazadla.

Mezinárodní autobusový veletrh Busworld pořádaný od 18. do 23. října roku 2019 v Bruselu se pak stal ideálním místem pro předání ceny International Coach of the Year 2020. Společnost MAN Truck & Bus dodává, že prestižním titulem byly autobusy jejích značek MAN a Neoplan oceněny od roku 1989 již desetkrát. V letech 2020, 2006, 2004, 2000 a 1994 se jednalo o titul Coach of the Year a v letech 2015, 2005, 1999, 1995 a 1990 pak o titul Bus of the Year.

Zdroj: MAN Truck & Bus