Marc a Alex Marquezové: Dva bratři, kteří se sejdou v jednom týmu MotoGP

Dějiny motocyklového sportu pamatují od roku 1949 hodně, ale teprve příští rok to bude poprvé, co se sejdou dva bratři v jednom továrním týmu v královské třídě MotoGP.

Tady jsou oba doma

Cervera je desetitisícové město ležící sto kilometrů severozápadně od Barcelony. Určitě vstoupí do dějin motoristického sportu. Právě tady se narodil v únoru 1993 Marc a v dubnu 1996 Alex Marquez.

Poprvé se starší Marc posadil na motorku v pěti letech a měl ji opatřenou po stranách kolečky pro větší stabilitu. Nebylo divu, že se tak záhy vrhl na malý stroj. Jeho otec i strýc jezdili po závodech a pracovali jako dobrovolníci v podniku Moto Club Segre, matka se starala o občerstvení. Do mistrovství světa vstoupil v Portugalsku 13. dubna 2008, kdy mu bylo 15 let a 56 dní.

Matka obou bratří Roser Alenta pracovala jako sekretářka. Otec Julia byl jeřábníkem na stavbě, ale vinou ekonomické krize přišel o práci. Byly doby, kdy museli Markovi zašívat kombinézu, protože na novou nebylo. Tenhle závodnický oblek pak po bratrovi zdědil Alex. Dnes vypadá historka úsměvně v kontextu s aktuální dobou, kdy Marc Marquez bere v přepočtu 250 milionů korun ročně.

Alex šel v bratrových stopách věkově podobně. „Když mě jako dítě posadili na motorku, byl Marc vždycky blízko, aby mě chytal a pomáhal mi. Byl to současně můj učitel. Přál bych si, abych byl někdy tak dobrý jako on. Trénovali jsme pokaždé spolu a pro mě je vždy těžké dělat to co Marc. Jenomže právě tudy vede cesta ke zlepšení. Proto je skvělé mít takového bratra,“ pochvaluje si mladší Marquez.

Do mistrovství světa vstoupil v sezoně 2012, o dva roky později se stal mistrem světa v kategorii Moto3 a po pěti letech triumfoval ve třídě Moto2. Stane se v královské kategorii MotoGP také nejlepším, nebo zůstane ve stínu zatím jednoznačně úspěšnějšího bratra?

Vlastní postel je lepší

Marc i Alex by mohli bydlet v Monaku nebo Švýcarsku, ale po každém závodě se v rámci svých časových možností vracejí do Cervery. Do domu, v němž vyrůstali, a bydlí v pokojích, které znají od dětských let. „Mohl bych strávit zimu na Maledivách, ale doma se cítím nejlépe, proto jsem právě tam. Můj život už není stejný jako dřív, ale když se podíváte na mé blízké, rodinu, kamarády, manažera nebo inženýra, tam se nic nezměnilo. Doma navíc můžu trénovat se svým nejlepším kamarádem, což je Alex,“ popisuje Marquez.

Doma mají trofeje z dětských let a také vzácné relikvie. Například kopačky fotbalisty Gerarda Piquého nebo přilbu pilota formule 1 Fernanda Alonsa. Svoje místo mají v rodném domě i maličké motorky, na kterých oba začínali.

Po zisku letošních titulů bylo logické, že obě prvenství oslavovali v domovském městečku. „Děláme to tady každý rok. Letos mě to obzvláště potěšilo, protože tady byl se mnou Alex, navíc rok 2019 byl mým nejlepším v MotoGP a celkově v kariéře. Zkrátka perfektní sezona,“ uvedl Marc.

Alex samozřejmě také radostí zářil: „Vítězství dodá člověku energii, ale já se s tím nespokojím. Do všeho jdu na sto procent, jenže příští rok bude náročný jako ještě žádný jiný v životě. Společně s rodinou, přáteli a fanoušky jsem si to letos užil, protože si na případný titul v MotoGP budu muset určitě ještě několik let počkat.“

Marquez je jen jeden

Český motocyklový jezdec Lukáš Pešek strávil ve světovém šampionátu deset let. Ve 136 závodech získal 507 bodů, devětkrát byl na stupních vítězů, z toho dvakrát na tom nejvyšším: v Číně a Austrálii 2004. Ze šampionátu odešel 2013 po sezoně strávené v MotoGP. Požádali jsme ho o názor na oba španělské bratry.

„Marc Marquez je fenomén, jako byl Valentino Rossi. Pokud se nestane nic nečekaného, bude vyhrávat i dál. Má brutálně rychlé změny směrů, z náklonu do náklonu. To, jak to umí zvládnout, je tak rychlé, že to ani nejde čistě udělat. A jeho výhoda je, že jestli mu uklouzne pneumatika, dokáže na to reagovat. Má fantastickou rovnováhu i reakce. Devadesát procent situací, kdy by lidé spadli, dovede ustát. Nechápu, jak to dělá, ale podle mě se vůbec neleká,“ analyzuje Pešek. Sám Španěl o své jízdě žertuje: „Co je to za styl? To je Markův styl.“

Co si myslí český závodník o Alexovi? „Podle mého názoru je Marquez jen jeden. Asi to bude znít hloupě, ale kdyby se jeho brácha nejmenoval Marquez, už dávno v mistrovství světa není. On má tolik času a tolik sezon, že za tu dobu naučíte i medvěda od Berouska pravidelné tempo. Zkrátka není takový talent ani fenomén jako jeho bratr.“

A mohli by se ti dva rvát i mezi sebou v MotoGP? Podle Peškových slov byl Alex Marquez po odchodu Jorgeho Lorenza logická volba. „Bude pod extrémním tlakem, jaký si nedovedeme představit. Důležitá bude role staršího bráchy, který mu ve všem pomůže. Znají jeden druhého do nejmenšího detailu a to je něco, co nemůže přebít sebelepší týmový kolega. Alex bude mít kolem sebe absolutně špičkové zázemí nejlepšího týmu. Pokud bych měl použít trochu nadsázky, řeknu, že třeba Alex překročí v sezoně 2020 vlastní stín,“ dodává Lukáš Pešek.

Mladší styl je jemnější

Na tahle slova nezávisle na názoru českého jezdce navazuje otec Julia Marquez. „Vždycky dělají všechno společně. Trénují, sdílejí už roky stejnou místnost, podporují se a navzájem tlačí. Marc se v malajském Sepangu přiznal. Když viděl Alexe, jak získává světový titul Moto2, bylo to větší uspokojení než jeho šesté světové prvenství. Nejsou to bratři na ostří nože, spíše parťáci, kteří se navzájem podpoří. Drží při sobě za všech situací,“ říká na adresu svých synů nejstarší z motocyklového rodu Marquezů.

Mentorem obou bratrů je bývalý závodník a mistr světa Emilio Alzamora. Šestačtyřicetiletý Španěl se stal v roce 1999 šampionem stopětadvacítek, aniž by vyhrál jediný závod v sezoně. „Mám štěstí, že s nimi mohu spolupracovat,“ řekl Alzamora švýcarskému webu Speed week a pokračoval: „Jejich styl jízdy je výrazně odlišný. Ale mají věci, ve kterých jsou si podobní. Oba jsou profesionální po všech stránkách a tvrdě pracují. S neskutečným nasazením se starají o každý detail tohoto sportu. Alex má skvělý talent, ale jemnější styl jízdy než Marc. A neútočí tak agresivně. S Alexovou kariérou jsem zatím velmi spokojený.“

Pohled do nedávné historie motoristického sportu ukazuje, že mladší sourozenci to mívají složitější. Nejvýraznějším příkladem jsou bratři Michael a Ralf Schumacherové. Starší Michael, o jehož současném zdravotním stavu se vedou nepodložené spekulace, je sedminásobným mistrem světa formule 1 a vítězem 91 závodů. O šest let mladší Ralf vyhrál pouze šest velkých cen F1.

A ještě jeden příklad. Legendou světové rallye se stal legendární Skot Colin McRae. Mistr světa 1995 triumfoval v pětadvaceti světových podnicích, zatímco jeho o dva roky mladší sourozenec Alister se v 77 soutěžích šampionátu nedokázal ani jednou vejít na stupně vítězů.

Pád ho nepřibrzdil

Den po posledním závodě letošního šampionátu ve Valencii začaly testy na další sezonu a Alex Marquez si vyzkoušel tovární hondu se svým číslem 73. První den však pro něj nezačal šťastně, protože se ocitl na zemi. Během čtyř dnů najezdil Alex na španělských okruzích ve zmíněné Valencii a Jerezu celkem 516 kilometrů. Poslední den dosáhl času jen o 1,186 sekundy pomalejšího než Marc.

„Naštěstí v dalších testech už k žádnému pádu nedošlo. Musím pochopit motocykl a přizpůsobit se stylu, který je v MotoGP zapotřebí. Soustředit se, porozumět všem věcem a snažit se být stále blíž nejlepším časům. Jezdil jsem za Markem a bylo to hodně pozitivní. Od všech soupeřů, které jsem na tratích potkal, se snažil něco naučit. Byla možnost sdílet telemetrii nejen s Markem, ale se všemi závodníky na hondách. Musím umět vyhodnotit všechny informace,“ popsal své dojmy Alex Marquez.

A co dodává osminásobný mistr světa Marc Marquez? „Bratr tvrdě pracuje a vyhrává srdcem. Když potřebuje, umí se neuvěřitelně koncentrovat a jít si za svým.“

Marc Marquez

Narozen: 17. 2. 1993

Debut: Portugalsko 2008

Starty: 205

Vítězství: 82

Stupně vítězů: 134

Nejlepší tréninky: 90

Nejrychlejší kola: 72

Body: 3321

Tituly: 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

Alex Marquez

Narozen: 23. 4. 1996

Debut: Španělsko 2012

Starty: 135

Vítězství: 12

Stupně vítězů: 38

Nejlepší tréninky: 15

Nejrychlejší kola: 17

Body: 1296

Tituly: 2014, 2019

