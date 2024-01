Martin Vaculík a Lukáš Rosůlek: Zvládne český průmysl přechod na elektromobilitu?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S 4500 zaměstnanci ve třech výrobních závodech a čtvrtým ve výstavbě patří k nejvýznamnějším českým dodavatelům celosvětového automobilového průmyslu. Ve výrobě stále převažují díly pro spalovací auta, jako turbodmychadla, vstřikovací čerpadla a senzory, ale rychle rozšiřují sortiment dílů pro čistě elektrická auta.

O nich často koluje názor, že jsou jednodušší a těch 500.000 lidí, které celkově automobilový průmysl v Čechách živí, by se měli bít o práci. Zda a jak dobře je český automotive připravený na největší změnu v jeho historii, to se z Lukáše Rosůlka snažil Martin Vaculík celou dobu vypáčit. Posuďte sami, zda se mu to povedlo.