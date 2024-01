Martin Vaculík a ojetá Škoda Octavia IV RS: Poslední radost ze starých časů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Recenze čtvrté generace octavie nám spadla do týdne, kdy Německo ochromily protesty zemědělců a ekonomičtí komentátoři se začínají předhánět v analýzách, jak tamním lidem dochází, že přechod na bezuhlíkovou budoucnost nebude zdarma. A že peníze, které se na něj vydají, budou bezprostředně na něco chybět a budoucí úspory jsou příliš vzdálené na to, aby na ně slyšela většina voličů. Jak to celé dopadne, zda Evropa bude zelená a prosperující, nebo jen chudá a rozvrácená, to nevíme. Co ale víme jistě, je, že Škodovka chystá pět nových elektrických modelů a ani jednu octavii. A i kdyby Evropská unie otočila kurz, nemůže domácí automobilka zahodit rozdělanou práci, v níž už je moc peněz. Takže tento rok přijde facelift octavie, což je čas, kdy se má začít dělat na nástupci. Nic takového se ale neděje. Čtvrtou generací se tedy její geneze uzavře, a to včetně vrcholné varianty RS.

Stále vzácnější

Na druhou stranu výrobce si bude počínat pragmaticky. Když už nevyvine žádné další spalovací modely, bude aspoň ty stávající vyrábět, dokud o ně bude zájem nebo to legislativa dovolí. Dle našich informací je tak po letošním v plánu ještě jeden facelift, klidně i tak zásadní, že snese označení nová generace.