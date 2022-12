Martin Vaculík a ojeté Audi Q7 (4M): Dramaticky lepší než předchůdce!

První generace Audi Q7 (4L) z let 2005 až 2015 se do povědomí motoristické veřejnosti zapsala jako těžký a líný tank, z nějž milionářské paničky ani neviděly ven. Pro nástupce v Ingolstadtu zvolili decentnější estetiku, ale o to lepší skutečnou funkci.