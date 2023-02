Martin Vaculík a ojetý VW Passat B8: Stárne důstojně?

Důstojně stárnout znamená, že vůz sice podléhá estetickému i mechanickému opotřebení, ale nepřestává jezdit. A když se něco pokazí, lze to snadno, rychle a za přiměřené peníze opravit. Nedůstojné stárnutí proti tomu je plné nečekaných selhání, marného shánění náhradních dílů i servisu, který danému modelu rozumí a při opravě nebude tápat. Na „rozumy“ jsme s passatem tentokrát vyrazili právě do nezávislého servisu, neboť nejstarším kusům bude letos devět let a o jejich další kariéře rozhodne právě schopnost českých autodílen poradit si s běžnými závadami.

Všechno stejně, ale jinak

Ve Světě motorů 12/2020 kolega Marek Oborník správně konstatoval, že základní mechanické uspořádání (motor vpředu napříč, jednoduchá přední náprava, víceprvková zadní, pohon předních nebo všech kol) se mezigeneračně nezměnilo. Záměnné s předchozím modelem B7 (recenze v SM 19/2015) však není téměř nic – možná jen pár převodovek a základ agregátů 1.8 a 2.0 TSI. Ty se mimochodem z naprostých průšvihářů vylízaly do podoby tichých a spolehlivých motorů a jakéhosi tajného tipu. Pokud máte možnost koupit například model 2.0 TSI (140 kW) (v nabídce od června 2019), nemusíte ani číst dál – nechte si prověřit servisní historii, stav konkrétního kusu a jděte do něj. Nízký a aerodynamický passat je jedním z aut, kde i benzinový dvoulitr umí dlouhé cesty zvládat za šest litrů.

Všechny ostatní pohony však v roce 2014 byly zcela nové, byť obchodní označení (1.4 TSI, 2.0 TDI) mají stejné jako předchozí generace.

