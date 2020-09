Maserati Grecale jako sourozenecké SUV Alfy? Prohlédněte si jeho vizi

Příjezd zbrusu nového Maserati MC20 (viz fotogalerie a video níže) vyvolal u fanoušků nadšení a zároveň vzkřísil naději, že s ryze sportovními auty to v Evropě ještě nemusí být tak zlé, jak naznačují některé projekty z poslední doby, které se na evropské trhy vůbec nepodívají.

Kromě sportovní specialitky chce mít ale Maserati v nabídce také auto pro širší spektrum zákazníků. Jasně, řeč je o stále populárnějších SUV a crossoverech. To nejnovější od italské značky se bude jmenovat Grecale a společnost jej zatím poodhalila jen jednou oficiálně uveřejněnou siluetou. Jisté je zatím jen to, že se novinka světu oficiálně představí na jaře příštího roku.

Ze snímku je patrné, že příď je tvarována jinak než sourozenecké Levante, přičemž novinka má být nepatrně menší. Hlavním rozdílem mezi oběma vozy totiž nebude velikost, ale charakter. Podle Maserati by dokonce mělo jít o nejrychlejší a nejrychleji akcelerující SUV dané kategorie, zatímco Levante je určené primárně na dlouhé cesty.

Produkci zvýšené novinky obstará závod Cassino, kde se shodou okolností vyrábějí také Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Jak jsme vás informovali už před časem, není to náhoda, neboť Maserati Grecale by mělo dorazit na platformě Giorgio, na níž stojí právě italské SUV. A není vyloučeno, že se kooperace obou značek v rámci těchto dvou modelů ještě více prohloubí.

Na základě dostupných informací se náš kolega a grafik Honza Lušovský pustil do práce a ukazuje, jak by podle něj mohlo nové Maserati Grecale vypadat. Inspirace sourozeneckým Stelviem je tu zřejmá, stejně jako odklon designu přídě od modelu Levante. Přední část v nás zase trochu evokuje Ford Puma… co říkáte? Trefilo by se vám takové auto do vkusu, nebo byste dali přednost ostřejšímu vzezření?