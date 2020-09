Maserati MC20 oficiálně: Šestiválcové superauto dorazí i jako kabrio. Přijde i elektrická verze

Maserati MC20 je konečně tady. Šestiválcový supersport zahajující novou éru automobilky s trojzubcem ve znaku se měl světu oficiálně představit již v květnu, pandemie koronaviru ale jeho premiéru odsunula až na září. Nyní je tu MC20 (Maserati Corse a rok premiéry) konečně v celé své kráse.

Design je ryze moderní, sama automobilka ale tvrdí, že průvodním tématem je historická identita značky s veškerou její elegancí, výkonem a pohodlím. Klíčovým motivem jsou tzv. motýlí dveře otevírané k nebi, které podle výrobce umožňují optimální vystupování a nastupování.

Důležitou součástí návrhu byla také snaha o co nejlepší aerodynamiku. Proto konstruktéři strávili více než dva tisíce hodin ve větrném tunelu Dallara a provedli více než tisíc simulací počítačové mechaniky tekutin, výsledkem čehož je součinitel aerodynamického odporu pod hodnotou 0,38. Povedlo se toho přitom dosáhnout s elegantními rysy bez pohyblivého příslušenství, kromě diskrétního zadního spoileru zvyšujícího přítlak.

Kabina s jednoduchými tvary a ostrými hranami je zase ryze účelná. Centrální konzole potažená uhlíkovými vlákny je tak minimalistická, s jen několika prvky, jako je bezdrátová nabíječka chytrých telefonů, přepínač jízdních režimů, několik ovladačů a praktický úložný prostor pod opěrkou ruky. Nachází se tu hned dva displeje s úhlopříčkou 10 palců, jeden pro přístrojový štít, druhý pro multimediální systém. Část ovladačů se pak nachází na volantu, včetně tlačítka zapalování a tlačítka pro rozjezd.

O pohon 4.669 mm dlouhého superauta s rozvorem 2.700 mm se stará nově vyvinutý agregát, který vznikal přímo v dílnách Maserati. Automobilka mu říká Nettuno a jde o třílitrový vidlicový šestiválec twin-turbo. V případě MC20 je naladěn na 630 koní (463 kW) a 730 N.m, počítá se ale i s dalšími variantami pro jiné modely značky. Převodovka je osmistupňová a používá dvě spojky.

Maserati MC20 – srovnání s konkurencí Model Maserati MC20 Ferrari F8 Tributo Lamborghini Huracán Evo McLaren 650S Motor 3.0 V6 twin-turbo 3.9 V8 twin-turbo 5.2 V10 3.8 V8 twin-turbo Pohon zadní zadní všechna zadní Zdvihový objem [cm3] 3000 3902 5204 3799 Válce/ventily 6/4 8/4 10/4 8/4 Největší výkon [kW/min] 463/7500 530/7000 470/8000 478/7250 Točivý moment [N.m/min] 730/3000-5500 770/3250 600/6500 678/6000 Převodovka 8DS 7DS 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] přes 325 340 přes 325 333 Zrychlení 0-100 km/h [s] pod 2,9 2,9 2,9 3,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 11,6 12,2 13,7 11,8

MC20 díky této síle dokáže zrychlit z 0-100 km/h za méně než 2,9 sekundy a jet maximální rychlostí přes 325 km/h. Tomu pomáhá i nízká váha díky rozsáhlému využití karbonových vláken. Hmotnost se dostala pod hodnotu 1,5 tuny, výrobce však neuvádí, zda jde o suchou nebo pohotovostní hmotnost.

Poháněná jsou samozřejmě zadní kola, využívající mechanický diferenciál s omezenou svorností. Podvozek vpředu i vzadu tvoří lichoběžníková náprava, brzdy mohou být za příplatek karbon-keramické. Do budoucna se pak počítá i s čistě elektrickou variantou MC20, která dorazí zřejmě v roce 2022.

Spuštění výroby konvenční varianty MC20 je plánováno na konec letošního roku. Objednávky na vůz už firma začala přijímat, společně s odhalením. První exempláře se u zákazníků objeví na začátku roku 2021.

Maserati MC20 se bude vyrábět v závodě Viale Ciro Menotti v Modeně, kde se modely s trojzubcem v logu vyrábí už více než 80 let. Výrobní linka je zcela nová, vznikla v prostorech, kde se do loňského listopadu vyráběly modely GranTurismo a GranCabrio. Motor Nettuno se pak bude vyrábět v Modeně v nově vybudované laboratoři Maserati Engine Lab. Do budoucna by pak měla dorazit také otevřená varianta.