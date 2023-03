Maskované BMW i5 se poodhaluje ve velké galerii, vznikla při testech za polárním kruhem

Mnichovská automobilka BMW se pochlubila působivou galerií nové generace pětkové řady, konkrétně maskovaného prototypu čistě elektrické verze s označením i5, jejíž testování probíhalo mimo jiné i v mrazivých podmínkách severní Evropy. Včetně oblastí za polárním kruhem.

Vývoj čistě elektrické verze nové generace pětkového BMW přitom není žádným tajemstvím, první informace se objevily dokonce již v roce 2021. Společně s nově zveřejněnými fotografiemi a videem se však automobilka oficiálně pochlubila, že nyní ukončila rok trvající testování v extrémních zimních podmínkách.

Video se připravuje ...

Testování přitom rozhodně nebylo ošizené. V první fázi testů se totiž maskované prototypy BMW i5 vydaly na cestu z Mnichova do švédského testovacího střediska Arjeplog. Během cesty o délce cca 3000 kilometrů si tak technici mohli otestovat správnou funkčnost motorů, elektroniky, baterií i ventilačního systému. Zejména tedy topení.

Ve Švédsku se pak automobilka zaměřila především na ladění pohonného ústrojí, podvozku a v neposlední řadě odhlučnění. Na zamrzlém jezeře Arjeplog se automobilka soustředila na stabilizační systém DSC (Dynamic Stability Control), protiprokluzový systém s regulačními členy v blízkosti motorů a systém regulace hnacího momentu.

Všechny tyto systémy pohonného ústrojí by totiž měly být vzájemně propojeny tak, aby se v každé jízdní situaci vzájemně doplňovaly a řidiči tak nabídly vždy co nejlepší kontrolu nad vozem. Na sněhu a ledu by se tak měl elektrický sedan chovat podobně zdatně, jako jakýkoliv jiný model s konvenčním pohonem, uvádí automobilka.

Technika modelu BMW i5 zatím zůstává obestřena tajemstvím, je však velmi pravděpodobné, že automobilka představí několik výkonnostních verzí. Chybět by přitom neměly ani výkonné modely, včetně verze M, následující například model i4 M50.

Nové BMW i5 by mělo být představeno během října tohoto roku, kdy se očekává také představení osmé generace pětkového BMW s tradičními spalovacími motory. Zatím však není jisté, zda praktičtější verze Touring dorazí pouze se spalovacími motory, nebo ji nabídne i model i5.