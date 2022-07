Maximálně 32 km/h ve městě? Od příštího roku realita ve Walesu

BBC informuje, že waleský parlament v úterý odpoledne odhlasoval zákon, který od příštího roku sníží maximální povolenou rychlost ve městech z 30 mil v hodině na 20 mil. Je to, jako by byl v českých městech snížen limit z 50 km/h na 30 km/h, byť tedy přesnější přepočty z mil jsou 48 km/h a 32 km/h. Zákon vstoupí v platnost v září 2023 a v roce 2025 by se měl dostat i do Skotska.

Důvodů pro změnu maximální povolené rychlosti je několik. Jde například o snahu zvýšit bezpečnost na silnicích. Nejnovější data tamní policie ukazují, že polovina všech zranění při nehodách se stala právě na silnicích s maximální povolenou rychlostí 30 mil v hodině. Na stejném typu komunikací vzniklo například v roce 2018 také 40 % z 1.131 nehod, při kterých došlo k těžkému zranění či úmrtí. Snížení maximální povolené rychlosti má sedminásobně zvýšit šance na přežití automobilem sražené osoby. Redukována je také délka brzdné dráhy, a to až na polovinu.

Dalším důvodem je ochrana životního prostředí. Wales v roce 2019 vyhlásil klimatickou krizi a zavázal se do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Nižší rychlostní limit si klade za cíl povzbudit lidi k tomu, aby změnili své chování a více chodili pěšky, jezdili na kole nebo využívali veřejnou dopravu. Mezi důvody snížení rychlostního limitu je zmiňována také finanční úspora. Zavedení maximální rychlosti 20 mil v hodině ve městech sice bude stát 33 milionů liber (952 milionů korun), ale zákonodárci si slibují úsporu 58 milionů liber (1,7 miliardy korun) v následujících 30 letech. Jejím zdrojem má být snížení potřeby pohotovostních služeb a nákladů na léčení.

Odpůrci zákona upozorňují na řadu jeho nedostatků, včetně toho, že se řada osob zkrátka nemůže přepravovat pešky, na kole či veřejnou dopravou. Může jít například o zdravotní či praktické důvody, nedostatečnou infrastrukturu nebo poddimenzovanou veřejnou dopravu. Říkají také, že o snížení limitu by měly raději rozhodovat místní úřady, ne vláda.

Waleská vláda po reakci veřejnosti přiznala, že snížení limitu asi nebude vhodné na všech místech, proto lokálním úřadům umožní dělat výjimky. Tedy kromě okolí škol. Královská společnost pro prevenci nehod (ROSPA) podpořila širší implementaci nižšího rychlostního limitu, jakožto podstatně levnější alternativu k zavedení opatření na zklidnění dopravy. Podle společnosti to navíc výrazně zlepší charakter rezidenčních čtvrtí a kvalitu života obyvatel.