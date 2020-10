McLaren prozradil info o novém modelu: Šestiválec do zásuvky a výkon 600 koní

O novém McLarenu do zásuvky se hovoří už nějaký ten pátek, až teď nám ale britská automobilka prozradila podrobnější informace. Novinka se světu oficiálně představí na jaře příštího roku a do prodeje vstoupí v jeho polovině. Plug-in hybrid se stane novým základním modelem značky a zároveň nástupcem tradiční řady Sports Series.

Ve Wokingu tak vytvoří nového zástupce kategorie High Performance Hybrid (HPH), jenž bude posazen pod McLarenem GT. Protože ale technika v útrobách něco stojí, předpokládá se, že cena oproti aktuálním modelům Sports Series vzroste. Otázkou je o kolik.

Na technické podrobnosti je zatím příliš brzy. Víme alespoň to, že na 3,8litrový osmiválec si novinka může nechat zajít chuť. Počítá se výhradně s motorem V6 o výkonu přes 600 koní, k čemuž dopomůže spojení s elektromotorem a trakční baterií. Podle McLarenu představuje spojení plug-in hybridního pohonu a jedinečného zážitku z jízdy obrovskou výzvu.

„Vždy jsem říkal, že je mou ambicí uvést na trh hybridní vůz se stejnou hmotností jako odcházející model. Úplně se nám to nepovede, ale nárůst bude jen nějakých 30 až 40 kilogramů,“ uvedl šéf McLarenu Mike Flewitt. Očekává se, že novinka do zásuvky bude mít pohotovostní hmotnost okolo 1500 kilogramů. Kromě toho hovoří McLaren o „středně dlouhém“ dojezdu na elektřinu. Podle britských médií by to mělo znamenat zhruba 30 kilometrů.

Klíčová je pro snížení hmotnosti zcela nová architektura McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), jež nahradí platformu Monocell. Základna MCLA bude kombinovat uhlíková vlákna s hliníkovými pomocnými rámy. Architekturu navrhli v McLaren Composites Technology Centre v Sheffieldu, kde se také bude vyrábět.

Podle Flewitta je tento nový lehký podvozek revoluční podobně jako předchozí architektura. Má nabídnout vyšší úroveň kvality a nové možnosti. Lídr automobilky také říká, že umožní flexibilitu hnacího ústrojí a ještě stylovější karoserie, čímž od sebe McLaren může jednotlivé modely mnohem lépe odlišit. Platforma je navíc připravena na všechno od spalovacích motorů až po čistě elektrický pohon.