McLaren svolává tisíce aut kvůli riziku požáru, do servisu musí i Senna

Podle informací uvedených v dokumentech pro americký úřad NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) se McLaren chystá svolat 2.763 svých vozů, vyrobených mezi lety 2016 až 2020, u kterých hrozí riziko vzniku požáru.

Podle automobilky by měl být problém s podložkou pod palivovou nádrží (NVH Pad), která by měla tlumit hluky, vibrace a otřesy. U některých modelů však může tato podložka absorbovat i korozivní vlhkost z okolí. Ta by mohla následně vést k mikroskopickým trhlinkám palivové nádrže, což by mohlo vést k drobným únikům benzínu či výparů z paliva.

Podle samotné automobilky by výpary i možné úniky paliva měly směřovat do tzv. „chladné“ části vozidla pod palivovou nádrží, kde by nemělo hrozit žádné riziko vznícení. Pokud by se ale problém neřešil, mohlo by se uniklé palivo časem dostat i na jiná místa, kde už by hrozil vznik požáru.

Problém by se měl nejvíce dotýkat vozů McLaren 720S, vyrobených mezi 23. říjnem 2016 a 9. únorem 2020, kterých bude značka svolávat 2.008 kusů. Do servisu ale zamíří i 373 kusů McLarenu 570 GT, vyrobených od 1. května 2016 do 9. ledna 2019, nebo 225 kusů McLarenu GT, vyrobených v období od 10. září 2019 do 20. března 2020.

Svolávací akci se nevyhne ani extrémní McLaren Senna, u kterého bude nutné svolat do servisu 157 kusů vyrobených od 22. června 2018 do 6. prosince 2019. Pro Sennu se přitom jedná již o druhou svolávací akci během poměrně krátké doby. V minulém roce totiž musel do servisu kvůli problémům s kabeláží.

U modelů 570GT, 720S a Senna by měla oprava zahrnovat odstranění problematické podložky a detailní prozkoumání nádrže. Pokud na ní technici objeví jakýkoliv náznak koroze, bude nádrž zdarma vyměněna. Nápravu problému u modelu GT musí automobilka ještě dořešit.