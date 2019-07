Další McLaren Senna v plamenech? Tentokrát se vznítil přímo na závodní trati

K incidentu došlo tento víkend, na rakouském okruhu Red Bull Ring, kde se právě jela Velká Cena Rakouska. Úchvatný hypersport se na trati objevil během nazvaného „přehlídkového“ kola, jeho jízdu však přerušily plameny, které se objevily v jeho zadní části.

Za volantem ale naštěstí seděl zkušený jezdec Gerhard Berger, bývalý jezdec Formule 1 za tým McLaren, který s vozem bezpečně zastavil u kraje trati a i se spolujezdcem se jim podařilo rychle uniknout do bezpečí. O plameny se pak postarali traťoví komisaři, díky kterým jsou škody minimální, jak na uvedl majitel vozu.

Tím je německý influencer a sběratel automobilů Gercollector, který na svém Instagramu zveřejnil fotku vozu i s popisem události. Podle jeho slov se díky rychlému zásahu traťových komisařů podařilo minimalizovat škody a nejhůř nakonec dopadla pravá zadní část vozu. Ten bude nyní transportován zpět do automobilky, kde budou technici zjišťovat příčinu požáru.

Automobilka v reakci na dotaz webu TheDrive potvrdila, že již o incidentu ví a bere ho vážně. „McLaren bere všechny problémy se svými vozy vážně. O dané problematice komunikujeme přímo se zákazníkem, a dokud nebudeme mít více informací, nemůžeme incident komentovat ani o něm spekulovat.“

Another Senna that just caught fire in Austria 😶 pic.twitter.com/1scHjrXXZV