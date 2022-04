Mercedes-Benz EQS 450+ – Skvělý elektromobil, ale jaké esko?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Protože má automobilka Mercedes-Benz, respektive nově vzniklá podznačka Mercedes-EQ, v nabídce již několik elektromobilů, možná vás překvapí, že EQS může být mezi elektrickými vozy stříbrných šípů ještě v něčem premiantem. Přesto je. Jde totiž o první bateriové auto společnosti na platformě určené výhradně pro elektromobily. Jmenuje se EVA a vlajková limuzína ji sdílí třeba s nedávno představeným EQS SUV.

Srovnání s tradiční třídou S, která symbolizuje luxus a komfort, se vyloženě nabízí. EQS je ostatně mnohdy skloňováno jako elektrická alternativa tradičního „eska“, byť je ve srovnání s obdobně výkonnou konvenční motorizací o něco dražší. Během testovacího týdne jsem tedy kromě jiného zjišťoval, zdali může EQS z garáží úspěšných manažerů třídu S postupně vytlačovat. Pro toto zkoumání jsem si vybral verzi 450+ s pohonem zadních kol a dle tabulek nejdelším dojezdem.

Jezdící koncept

I když nové EQS vlastně „jen“ rozvíjí nastolený designový směr ostatních elektrických mercedesů, na silnicích navzdory docela obyčejnému bílému laku působí jako zjevení či koncept, který zrovna míří na plochu výstaviště. Délka 5,2 metru, nizoučká silueta, krátké převisy a dvacetipalcová kola posetá maličkými logy automobilky dělají z EQS jen těžko přehlédnutelný přepravník. Až se divím, že tradiční zpětná zrcátka nenahradily kamery kombinované s displeji. Kliky jsou však standardně zapuštěné, vysouvají se po stisku tlačítka, případně automaticky, když se k vozu s klíčkem v kapse přibližujete.

Také EQS má digitální LED světlomety vpředu propojené vodorovnou svítící linkou. Stejný spojovací prvek najdeme i vzadu. Zajímavostí modelu je fakt, že kapotu coby běžný uživatel neotevřete, o to se postarají až v autorizovaném servisu. Prý to z pozice majitele vlastně není vůbec potřeba. Kam že se nalévá kapalina do ostřikovače? Všimněte si víčka v levém předním blatníku. Po jeho stisknutí se otevře maličký šuplík právě pro kapalinu. V průběhu testovacího týdne jsem na vnější vzhled sbíral nejrůznější reakce – od ryze nadšených až po narážky na „ožužlaný bonbon“. Když jsem ale před pár dny viděl premiéru nového BMW i7, říkám si, že je pro mě osobně EQS… no, stravitelnější.

Hyperpřístrojovka

Jestli zhruba polovině „kolemjdoucích“ přišel vnější design nemastný-neslaný, po usednutí dovnitř zůstala pusa do kořán snad všem. Zatímco u tradiční třídy S jsem vzhledem ke konzervativnějším zákazníkům o digitalizaci uvnitř pochyboval, k futuristickému elektru rozhodně sedí. Ale příplatkový MBUX Hyperscreen za 233.133 Kč? Ten dělá z přístrojové desky něco, co doposud známe jen z koncepčních automobilů. Je to vlastně obrovská 56“ plocha sdružující digitální budíky, obrazovku infotainmentu a displej před řidičem v jeden celek.

Výše přiložené video vydá za několik odstavců. Úvodní seznámení odhalí, že po prvotním šoku na vás vlastně čeká multimediální prostředí s ovládáním, které už známe z ostatních moderních mercedesů. Jen se množství tradičních tlačítek zredukovalo na nutné minimum, což platí i pro volant. Plochy na něm je sice potřeba fyzicky stisknout, nejedná se však o samostatná tlačítka jako dříve. Spolujezdec si na vlastní obrazovce může vybrat oblíbenou muziku či masáž sedačky, na středovém displeji si zase během nabíjení zkrátí čas hraním Tetrisu.

MBUX však není jen o efektních blbůstkách. Nabízí třeba rozšířenou realitu, která při aktivní vestavěné navigaci vkládá do obrazu z přední kamery šipky, abyste snadněji trefili do cílové destinace. Stejně tak se při zastavení u semaforu automaticky objeví její obraz, aby měl řidič z nízkého vozu snadný výhled, až mu padne zelená. To ale není vše. HEPA filtr s filtračním zařízením pod přední kapotou má účinnou plochu 150 fotbalových hřišť a pracuje ve třech stupních. Filtr zachytává viry, bakterie i pachy a o kvalitě vnějšího ovzduší vás informuje na středové obrazovce.

Víte, jak se jmenuje nejlepší automobilka na světě, když vynecháte jedno písmeno? Mercedes-Bez. Ano, EQS je vybaveno hlasovým ovládáním v češtině, přičemž poslední vydání umí nejen více vtípků, ale i pokynů. Zapne masáž sedačky, deaktivuje asistenty a zobrazí požadovaná data na obrazovce. Příjemnou atmosféru v kabině lze povýšit ambientním osvětlením s nespočtem barevných kombinací, přičemž nejvyšší intenzita svícení umí být v noci až nepříjemná.

A teď to ostatní…

MBUX je však jen pomyslnou třešničkou celé kabiny, čímž se pomalu dostáváme k tomu několikrát avizovanému srovnání s tradiční třídou S. Po počátečním šoku z hyperscreenu jsem si totiž pozvolna začal uvědomovat, že na mě nějak nedolehl pocit luxusu… zkrátka toho, že sedíte v pomyslném nejvíc, které vám automobilka může poskytnout. EQS přitom nedělá nic špatně. Má ergonomické přední sedačky s masážními funkcemi a pohodlňoučké hlavové polštářky, materiály všude kolem mě jsou pochopitelně měkčené, ale i příjemné na dotyk, po zavření dveří se díky laminovaným bezpečnostním sklům dokonale odstřihnete od okolního světa… jen mi zkrátka chybělo takové to „wow“, které pravidelně pociťuju v „esku“ či sedmičce.

Možná je to dáno i maximálně zjednodušeným prostředím, které vše sdružuje do obrazovek. Středová konzola je vlastně velice jednoduchá, skrývá pouze indukční nabíječku a držáky na nápoje z obyčejného plastu. Loketní opěrka obsahuje velký úložný prostor a konektory USB-C, zvuk při otevírání podobný staré skříni lze však i za jízdy jen těžko přeslechnout. Jasně, drobnost, jíž lze snadno odstranit, navíc v jednom z prvních vyrobených kousků… přesto ale kousek skládačky, která pak utváří celkový dojem. Tím však zpracování kabiny nechci ani trochu shazovat. Všechno ostatní působí nejen příjemně, ale i bytelně a během naprosto tiché jízdy se neozývají žádné nežádoucí zvuky.

A prostornost? S výškou 178 centimetrů si za volantem nemůžu ani trochu stěžovat. Sám za sebou mám pak ve druhé řadě velkou rezervu před koleny a pár čísel zůstává i nad hlavou. Řekl bych ale, že v tomto směru umí být třída S ještě o chlup prostornější, což mi potvrzují kolegové vyššího vzrůstu. Sedačky jsou pohodlné a sedáky hezky podepírají stehna, navzdory akumulátoru dole není podlaha přehnaně vysoko a sedí se tu komfortně i na dlouhých cestách.

Po otevření rozměrného víka zavazadelníku na vás vykoukne relativně mělký kufr, hlavně díky své délce však nabídne 610 litrů a snadný přístup. Pod podlahu se vejde povinná výbava i dobíjecí kabeláž, která vám tak při jízdě nedělá neplechu v samotném zavazadelníku. Sklopením zadní lavice se dostanete na maximální možný objem 1770 litrů. To kdyby snad EQS mělo posloužit jako parťák při stěhování…