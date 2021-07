Mercedes-Benz se připravuje nabídnout výhradně elektromobily. Má to ale podmínku

Automobilový průmysl minimálně v Evropě postupně přechází na výhradně elektrický pohon. Stále více výrobců představuje své plány na přechod k elektromobilům. Nejnověji mezi takové automobilky patří Mercedes-Benz. I ten plánuje prodávat výhradně elektrovozy, zatím to však podmiňuje tržním prostředím.

„Nástup elektromobilů zrychluje, zejména v luxusním segmentu, do něhož Mercedes-Benz patří. Bod zlomu se blíží a my budeme připraveni, protože trhy do konce tohoto desetiletí přejdou pouze na elektřinu,“ říká Ola Källenius, předseda představenstva koncernu Daimler, do něhož automobilka Mercedes-Benz patří.

Mercedes-Benz tudíž bude podle plánů vedení připraven nabízet výhradně elektromobilů, a to už do konce této dekády. Plánuje tak však udělat výhradně tam, kde to tamější tržní podmínky dovolí. Mezi řádky se dá vyčíst, že by to mohla být třeba Evropa, nebo vybrané státy, které elektromobilitu hojně podporují.

Postupný přechod na elektrický pohon si přitom bude žádat novou techniku, která posune hranice dnes možného ještě dál. Mercedes-Benz tudíž plánuje v roce 2025 uvést hned tři architektury přizpůsobené výhradně elektrickému pohonu. Od poloviny desetiletí přitom všechny nově uvedené platformy Mercedesu budou čistě elektrické.

Trojici nových platforem firma konkrétně nazývá MB.EA, AMG.EA a Van.EA. První bude určena pro všechny středně velké a velké osobní automobily. Bude modulární tak, aby byla ústředním prvkem budoucího elektrického portfolia. AMG.EA je pak vyhrazena pro sportovní vozy divize Mercedes-AMG, jak ostatně vyplývá už z jejího pojmenování. A konečně Van.EA je vyvíjena pro potřeby užitkových vozidel.

Mercedes přitom počítá s vlastním vývojem elektrických motorů. I proto koupila v Británii sídlící firmu YASA. Navíc se počítá s pomocí z Číny, která patří mezi velké propagátory automobilů s elektrickým pohonem, a tak je tam množství firem zabývajících se touto novou technikou.

Rozvoj elektromobilů si logicky vyžádá také navýšení výrobních kapacit baterií. Proto Mercedes ve spolupráci s různými partnery počítá hned s osmi továrnami vyrábějícími elektrické články. Nová generace baterií přitom bude podle plánů značky standardizovaná a bude možné je použít v 90 % všech vozů Mercedesu.

A jaké jsou elektrické plány Mercedesu z hlediska produktů? Od roku 2022 bude mít firma elektrického zástupce ve všech segmentech, v nichž působí. Do příštího roku tak Mercedes hodlá nabízet osm elektromobilů, vyráběných v sedmi továrnách na třech kontinentech. Počítá se třeba již s dříve avizovanými modely EQE SUV a EQS SUV. Výrobce pak přiznává také právě na konceptu Vision EQXX, což má být elektrovůz, který i v reálném světě dosáhne na ujetí více než 1.000 kilometrů bez nutnosti dobití.