Mercedes se také hodlá zbavit spalovacích motorů. Zatím však není jasné kdy

Mercedes-Benz dnes platí za velkého propagátora elektrického pohonu, konkrétně v letošním roce výrazně expanduje svoji nabídku elektromobilů. Od začátku roku debutovaly crossover EQA, rodinné SUV EQB a vlajková loď EQS, pro následující měsíce se počítá i s osobní dodávkou EQT nebo velkým sedanem EQE, po nichž mají následovat i modely EQE SUV a EQS SUV. Vzdálenější budoucnost Mercedesu pak může být zcela ve znamení elektřiny.

„Přesouváme se od mít elektromobily co nejdříve po mít elektromobily výhradně,“ přiznal podle oborové publikace Automobilwoche jeden z vysoce postavených členů vedení koncernu Daimler, jehož je značka Mercedes. Své jméno neuvedl i s ohledem na to, že plán na omezení nabídky výhradně na elektromobily automobilka zatím neprezentovala oficiálně. Údajně se tak ale má stát na chystaném strategickém dni konaném 22. července, kde má strategii prezentovat sám předseda Daimleru i šéf značky Mercedes-Benz Ola Källenius.

Minimálně do této prezentace nebude jisté, do kdy by se Mercedes-Benz spalovacích motorů zbavil. Dosud koncern odhadoval, že do konce desetiletí budou elektromobily společně s plug-in hybridy tvořit přes polovinu jeho prodejů v oblasti osobních vozidel.

V Evropě se přitom může rýsovat právě jako hraniční rok 2030, jinde ve světě ale zájem o klasické agregáty podle všeho vydrží i v příštím desetiletí, a tak minimálně pro takové trhy se jich Mercedes ještě určitě zbavovat nebude. V Evropské unii by ale Mercedes mezitím mohl vyškrtnout z nabídky i plug-in hybridy, které s rozvojem techniky bateriových elektroaut začnou pozbývat smysl.

Mercedes-Benz každopádně následuje trend, v posledních měsících vícero výrobců oznámilo postupný přechod k čistě elektrickým automobilům. Týká se to přitom právě i prémiových a luxusních vozidel. Bentley hodlá prodávat výhradně elektromobily do roku 2030, v případě Jaguaru se tak má stát už v polovině desetiletí.

I přímý rival Mercedesu, Audi už počítá s koncem spalovacích motorů - někdy na začátku příští dekády, nicméně prozatím mimo čínský trh, kde kvůli setrvávajícímu odbytu nadále počítá i s konvenčním pohonem.

Naopak BMW se k tematice staví rezervovaně. Vedení mnichovské automobilky nedávno oznámilo, že i v roce 2030 budou elektromobily tvořit jen zhruba polovinu jejích prodejů. Její značka Mini je však jiný případ, ta má právě do roku 2030 omezit svoji nabídku výhradně na elektromobily. zatím však jen v Evropě, na mimoevropských trzích chce na takové vozy vsadit až podle rozvoje potřebné infrastruktury.