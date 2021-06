Mercedes pracuje na novém modelu CLE. O co půjde?

Mercedes-Benz v posledních měsících pracoval hlavně na expanzi své čistě elektrické řady EQ. Od začátku roku tak postupně přišly crossover EQA, rodinné SUV EQB nebo vlajková loď EQS. Ve Stuttgartu nicméně naštěstí nezapomínají ani na klasické modely se spalovacími motory, jejichž čas přijde v následujících měsících. Po nové generaci roadsteru SL se rýsuje třeba zcela nová řada Mercedes-Benz CLE.

Takto pojmenovaný model v nabídce značky zatím chybí, Mercedes však označení má registrované a hodlá ho použít. V minulosti se rýsovalo pro model vyplňující mezeru mezi CLA a CLS, nakonec ale může být užito pro celou rodinu modelů.

Poslední zprávy totiž naznačují, že jako Mercedes CLE bude označen nový kabriolet, na kterém se ve Stuttgartu aktuálně pracuje. Půjde o společného nástupce dosavadních kabrií odvozených od třídy C a třídy E, které si příliš konkurovaly na nijak velkém, navíc klesajícím trhu. Proto je nahradí jediný model, velikostně usazený mezi nimi.

„Chceme se zaměřovat na tyto modely. Mají své místo a svůj účel. Z toho důvodu pro tento segment navrhneme přesně to správné auto,“ tvrdí šéf vývoje a výzkumu Mercedesu Marcus Schafer.

Od čtyřmístného kabrioletu bude následně odvozeno rovněž kupé, které nahradí dvoudveřové deriváty třídy C a E, aby se navzájem nekanibalizovaly. Následovat by ale mohla ještě další karosářská varianta, jak Schafer naznačuje. „V tomto segmentu vedle kupé a kabrioletu přijde ještě něco dalšího, ještě ale uplyne nějaký čas, než o tom budu moci hovořit,“ říká Schafer. Tajemná slova naznačují, že třetím do party by mohlo být čtyřdveřové kupé.

Mercedes-Benz CLE podle zákulisních zpráv dorazí na trh v roce 2023. Svým způsobem bude auto následovat konkurenční BMW, kdy se aktuální řada 4 výrazně odlišila od řady 3. Také CLE se stane samostatně stojící třídou.

Od třídy C by se přitom mohla odlišit nabídkou pohonných jednotek. Jestliže dnešní céčko vsadí výhradně na čtyřválce, u nejsilnějších verzí dopované elektromotorem, CLE by mělo nabídnout také řadové šestiválce.