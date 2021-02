Mercedes třídy C oficiálně: Hromada moderní techniky a elektrifikované čtyřválce

Nejnovější generace třídy C (W206) navazuje na styl třídy A, CLA, CLS či třídy E. Všimnout si můžeme především podobně tvarované přídě, stejně jako krátkých převisů vpředu a vzadu. Velice povědomé jsou fanouškům stříbrných šípů i tvary diodových světlometů vpředu a vzadu. Vedle klasického sedanu se rovnou představuje i praktičtější kombík, jehož střecha se výrazněji svažuje dolů, což má podle Mercedesu navodit pocit sportovnosti. Výplň přední masky se po vzoru ostatních mercedesů liší v závislosti na zvolené výbavě.

Více místa pro cestující v obou řadách má kromě jiného přinést prodloužený rozvor, jenž si oproti předchůdci polepšil o 25 mm na 2865 mm. Délka vozu je v závislosti na variantě delší až o 65 milimetrů. Těží z toho především kombík, jenž může díky bohatšímu vnitřnímu prostoru nabídnout o 30 litrů větší zavazadlový prostor. Na konkrétní hodnoty si ale ještě musíme počkat.

Zatímco exteriér hledal inspiraci u menších sourozenců, kabina se naopak našla v tom nejluxusnějším. Jak už prozradila série několika dříve uniklých snímků, pracoviště řidiče je velice podobné poslední generaci třídy S. Dvě stejně velké obrazovky spojující budíky a prostředí multimediálního systému do jednoho celku jsou tu nahrazeny digitálním přístrojovým štítem a obrovskou, vertikálně umístěnou obrazovkou infotainmentu.

Ta má v základu 10,25 palce, ve vyšších verzích však dostanete 11,9palcové řešení nakloněné mírně směrem k řidiči, aby bylo ovládání za jízdy o něco snazší. Data a informace o jízdě si můžete zobrazit ve třech různých motivech včetně diskrétního, jenž řidiči ukazuje pouze to nejpodstatnější. Fyzických tlačítek oproti předchůdci značně ubylo, třeba teplotu či intenzitu foukání už si nastavíte výhradně dotykem na obrazovku.

Nová třída C je po „esku“ druhým produktem značky Mercedes, jenž využívá multimediální systém MBUX druhé generace. Ten přináší vylepšenou hlasovou asistentku, integrovanou platformu pro streamování hudby či bezdrátové aktualizace systému.

Jak už jsme se dozvěděli dříve, „céčko“ nově vsadí výhradně na čtyřválcové motory. Každý z nich je nějakou formou elektrifikovaný – od mild-hybridů až po plug-in hybridy do zásuvky. Všechny zážehové i vznětové motorizace dostávají integrovaný startér-generátor (u dieselů vůbec poprvé) spolupracující se 48V palubní sítí, díky čemuž je chod systému stop/start plynulý, spotřeba paliva nižší a reakce na sešlápnutí plynového pedálu okamžité. Zároveň systém krátkodobě vypomůže dalšími 15 kW a 200 newtometry. Standardem pro všechny verze je devítistupňová samočinná převodovka.

Paletu pohonných jednotek otevírají přeplňované benzinové patnáctistovky o síle 125 kW (C 180) a 150 kW (C 200), přičemž druhá jmenovaná může být spojena s pohonem všech kol. Další možností je dvoulitr C300 vyladěný na 190 kW a 400 newtonmetrů. Turbodiesely zastupuje C 220d o výkonu 147 kW, respektive C 300 d se silou 195 kW.

Krátce po premiéře „céčka“ doplní nabídku i plug-in hybridní provedení C 300e. Tady benzinovému dvoulitru vypomůže ještě elektromotor o síle 95 kW. Důležitější je však vcelku velký akumulátor s kapacitou 25,4 kWh, jenž by měl dle metodiky WLTP vystačit na dojezd okolo 100 kilometrů na jedno nabití. Mercedes zapracoval na lepším rozmístění baterií, díky kterým už při sklopení zadních sedaček nevznikne schod, ale rovná ložná plocha. K dispozici je rychlonabíjení o výkonu 55 kW (což u plug-in hybridů není zvykem), takže energii relativně snadno doplníte i během krátkého nákupu. Čistě elektrickou jízdou zvládne třída C jet až 140 km/h.

Mercedes třídy C (základní technické parametry) C 180 C 200 (4Matic) C 300 (4Matic) C 220 d C 300 d Objem [cm3] 1496 1496 1999 1992 1992 Výkon [kW/min] 125/5500-6100 150/5800-6100 190/5800 147/4200 195/4200 Točivý moment [Nm/min] 250/1800-4000 300/1800-4000 400/2000-3200 440/1800-2800 550/1800-2200 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,6 7,3 (7,1) 6 (6) 7,3 5,7 Maximální rychlost [km/h] 231 246 (241) 250 (250) 245 250 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 6,2-6,5 6,2-6,6 (6,5-6,9) 6,6-7 (7-7,3) 5-5,2 5-5,3 Emise CO 2 [g/km] 141-149 141-150 (149-157) 150-159 (161-168) 131-138 132-139

Úprav se dočkalo taktéž sofistikované zavěšení včetně víceprvku vzadu. Mercedes láká na agilní jízdní vlastnosti, vysokou úroveň komfortu a vyzdvihuje rovněž skvělé odhlučnění. Komu by nestačil standardní podvozek, ten může sáhnout po sportovní verzi či provedení s plynule měnitelným účinkem tlumičů. Pro plug-in hybridy je standardem vzduchové odpružení na zadních kolech. Na přání můžete svůj kousek po vzoru větších modelů dovybavit natáčecí zadní nápravou přispívající k obratnějšímu manévrování s vozem.

Těšíme se, až se o schopnostech očekávané novinky přesvědčíme naživo, na trhu by se měla objevit v průběhu letošního roku. Jen připomeňme, že výrobu nového „céčka“ obstarávají závody v Německu, Číně a Jižní Africe.