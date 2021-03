Tyto značky šílí po elektromobilitě. Kdo chce prodávat už jen elektroauta?

Elektromobilita je téma, které automobilovému průmyslu začíná dominovat. Kvůli stále přísnějším emisním normám a hrozbě zákazu spalovacích motorů na vybraných trzích se stává pro automobilky nevyhnutelným řešením, o nějž navíc postupně roste i přirozený zájem zákazníků, kterým vyhovuje slušný odpich a tichý pohon a nevadí jim tolik pořád omezený dojezd nebo vyšší cenovka. I proto přibývá značek, které do budoucna počítají s prodejem výhradně aut s elektrickým pohonem.

První vlaštovkou byl specialista na miniaturní auta do města, Smart. Ten už na vybraných trzích začal nabídku konvenčních variant se spalovacím motorem omezovat v roce 2017, dva roky na to už výrobu výhradně omezil na elektromobily. Smart se tímto krokem stal vůbec první značkou, která se přeorientovala z běžných aut na produkci výhradně elektřinou poháněných aut. Taková Tesla sice výhradně elektromobily také nabízí, auta se spalovacím agregátem ale ani nikdy neprodávala.

Smart se tak sice stal pionýrem, kterého se rozhodli následovat další. Už dlouho zaznívaly hlasy ze Švédska, že se k něčemu takovému chystá Volvo. Až tento týden to však značka dnes patřící čínskému Geely oznámila oficiálně.

Klíčový rok 2030

Volvo bude nabízet výhradně elektřinou poháněné automobily do roku 2030. Mluvíme přitom opravdu jen o elektromobilech. Jejich rozvoj má být přitom hodně agresivní, už do roku 2025 totiž mají elektroauta tvořit polovinu prodejů Volva. Zbytek pak mají být hybridy – mildhybridy a plug-in hybridy.

Právě rok 2030 je mezník pro vícero automobilek. Už loni na podzim oznámilo Bentley, že právě do konce tohoto desetiletí se také přeorientuje pouze na elektřinou poháněné vozy. A to v rámci plánů mít do roku 2030 neutrální uhlíkovou stopu. „Musíme přizpůsobit naše produktové portfolio, protože se svět mění,“ vysvětluje tento krok šéf Bentley Adrian Hallmark.

Britskou luxusní značku tak během tohoto desetiletí čeká obrovská změna. Dnes je Bentley známé spíše pro silné, velkoobjemové motory s vnitřním spalováním, kterých se však v rámci agresivního přerodu rychle zbaví. Od roku 2023 Bentley nabídne od každého svého modelu nějakou formu hybridu, o tří roky později pak už hodlá nabízet výhradně plug-in hybridy a elektromobily. Obří a přitom rychlá změna to bude i kvůli tomu, že dnes Bentley ani žádný elektromobil nenabízí. Ten první dorazí „až“ v roce 2025, přičemž podle zákulisních zpráv půjde o blíže nespecifikovaný crossover.

Jak to bude s Jaguarem?

Bentley přitom není jedinou britskou automobilkou, která takový krok chystá. Stejné plány má také Jaguar, který však chce razit cestu elektromobility rychleji. Minulý měsíc jeho vedení oznámilo, že se čistě elektrickou značkou stane již od roku 2025.

Následně ale vyšlo najevo, že jde o celkem odvážné tvrzení. Jaguar totiž teprve hledá partnera, jehož platformu by připravované elektromobily použily. A jelikož rok 2025 z hlediska plánování nových aut není až tak daleko, je otázka, zda se to stihne. Navíc z automobilky zazněly hlasy, že by se plán na elektrifikaci nabídky mohl týkat jen konvenčních modelů. Sporťáky by spalovací motory používaly i dále. Navíc pořád není vyloučeno, že se Jaguar nedočká nového vlastníka...

Také na druhé straně Lamanšského průlivu existuje jedna značka, která už hlásá cestu čistě elektrického pohonu. Je jím Alpine, která se v rámci nové strategie stává novou sportovní značkou Renaultu, která převzala i aktivity Renault Sportu a týmu Renault F1.

Alpine bez bližších podrobností o časovém horizontu v lednu oznámilo, že jeho budoucí produktový plán počítá výhradně s elektřinou poháněnými automobily. Jedním bude malý elektrický hot hatch, dalším kompaktní sportovní crossover, o němž se hovoří už léta, a třetím elektrická náhrada za kupé A110, vyvinutá ve spolupráci s Lotusem.

I ty Forde?

Výhradně elektromobily tak v tuto chvíli chystají primárně automobilky nabízející spíše dražší automobily, ať už luxusní nebo sportovní, u nichž se pořád spíše nákladný elektrický pohon snadněji ztratí v ceně.

Najde se však i jedna výjimka, kterou je mainstreamový Ford. Ten v únoru odhalil, že jeho portfolio bude do roku 2030 čistě elektrické. Mluvíme však pouze o nabídce osobních automobilů pro evropský trh, jinde ve světě, třeba v domovských USA, Ford nadále počítá i se spalovacími motory. Ty budou i do budoucna nabídnuty také v jeho užitkových vozidlech.

Také americká značka přitom počítá s postupnou elektrifikací. Už k polovině roku 2026 mají být všechny modely z jeho evropské nabídky osobních vozů schopny bezemisní jízdy, když nabídnou verzi s čistě elektrickým, nebo plug-in hybridním pohonem. Do konce desetiletí pak budou všechny osobní vozy nabízené na starém kontinentu 100% elektrické.

Snad jediná opravdová výjimka

Rozmach elektromobilů tak bude pokračovat i nadále. Pořád se však najdou také značky, které elektrifikaci portfolia berou rezervovaně. Logicky jde hlavně o výrobce superaut jako Ferrari či Lamborghini, k jejichž charakteru hlučný spalovací motor zkrátka patří.

BMW pak sice nabídku elektroaut během následujících let výrazně rozšíří, zároveň ale razí trend širokého portfolia pohonů, aby si zákazníci mohli zvolit ten, který jim bude vyhovovat nejvíce. V Mnichově tak pořád počítají třeba i s turbodiesely.

Opravdovou výjimkou je tak vlastně jen Toyota. Ta sice elektromobily už také nabídne, což vysvětluje přirozeným zájmem zákazníků. Zároveň však prezident japonské automobilky Akio Toyoda patří mezi velké kritiky čistě elektrického pohonu, když před jeho rozmachem dokonce varuje. Upozorňuje, že elektroauta nejsou tak ekologická, jak se o nich říká, navíc mohou vést k nedostatku elektrické energie, o kterém naopak jejich zastánci nechtějí slyšet. Toyota proto pořád vidí větší smysl v hybridech.