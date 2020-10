Mercedes V 300 d 4Matic Avantgarde XL – Rodina potřebuje prostor! A luxus. A peníze…

Cenu si většinou necháváme až na konec, tentokrát bych ale s dovolením začal. Pokud bychom o testovaném mercedesu po právu uvažovali o jakémsi rodinném ideálu, musela by to být rodina velmi dobře situovaná. Avantgardní verze na fotkách s nejdelší karosérií (skoro 5,4 metru, rozvor je prodloužený na 3430 mm, o 230 mm víc proti kratším verzím), nejsilnějším motorem v nabídce (dvoulitrová nafta s výkonem 176 kW) a pohonem všech kol totiž aktuálně přijde minimálně na 1.768.741 Kč. Naštěstí už s daní. No, rodina to bude muset být minimálně vinohradská…

A ještě když to bude rodina zvyklá na určitý nadstandard a v příplatcích nalezne zalíbení, pak se cena tohoto primárně praktického vozu zastaví klidně až na 2,6 milionech, což byl náš červený případ. Jak ale určitě dobře víte, podobné cenové poměry panují i u nejspíš nejpřímějšího konkurenta VW Multivan. I on se přehoupne přes dva miliony jedna dvě.

Je ale pravda, že díky některým příplatkům jsem si uvnitř véčka skutečně připadal jako honorace. Vnitřek je opravdu luxusní, už díky velice povedenému základu v přístrojové desce, která původně primární praktické zaměření vozu nepřipomíná ani náhodou. Spíš se blíží luxusnímu esku.

Základ tedy máme a teď jej ještě vyšperkovat. Slibně vypadá třeba takový designový paket pro interiér Avantgarde, už jenom díky nemalé ceně pětasedmdesát tisíc… To už by mohlo znamenat něco hmatatelně luxusního. Takže, avantgardní příplatek rozjasnil vnitřek véčka o komfortní sedačky, multifunkční kožený volant a hlavně horní část přístrojovky obšitou kůží. Poslední prvek se nepochybně stará o největší interiérovou parádu, rovněž kožené přední sedačky mohou být i odvětrávané, pokud ovšem oželíte dalších čtyřicet tisíc. Podobně šperkovat (i když odvětrávání je vlastně funkční prvek) jistě můžete, pak jsou ale prvky, za něž byste připlatit rozhodně měli. Já bych zaškrtával třeba elektrické ovládání bočních dveří (za šestapadesát tisíc…), elektřině bych svěřil i manipulaci s pátými dveřmi, což by mě stálo dvaadvacet tisíc. Za něco bych ušetřil (úplně nevím, jestli bych potřeboval „porcelánové“ čalounění stropu za deset tisíc), kolem dvou milionů se však i rozumně a prakticky uvažující zákazník určitě pohybovat bude. Ale jak jsem už napsal, v interiéru jsou tyhle nemalé peníze naštěstí opravdu znát.

Praktickou stránku věci nemá cenu zevrubně popisovat, kdo jednou zakusil nezaplnitelnost osobní dodávky, těžko si při rodinném přemisťování bude zvykat na něco jiného. V tomto testovaném případě bych však velice zdůraznil největší možnou délku, díky níž je i za třetí řadou sedaček stále velmi použitelný zavazadlový prostor. Mercedes dokonce udává 1410 litrů, což bych sice tipoval na údaj až po střechu, i tak je však kufr nezpochybnitelně obří. I při plném lidském obsazení, které je v testovaném případě sedmimístné.

Zde další vykřičník - jak určitě sami dobře víte, jsou sedmimístná auta, jejichž maximální počet míst se hodí spíš k překonávání vtipných okruhových rekordů, a pak jsou skutečně sedmimístná auta, poskytující plný komfort v každé řadě a na každém jednom místě. Ve véčku se tak klidně můžete posadit do druhé řady na prostřední sedačku, dvě samostatná místa úplně vzadu jsou pak ještě komfortnější.

Čtyřválcový vrchol. Bohužel.

Výkon vrcholné motorizace 176 kW a maximální točivý moment krásně zakulacených 500 N.m jsou krásné hodnoty, i vzhledem k hmotnosti 2,2 tuny. Já se ale nemohl zbavit dojmu, že se dvojice turbodmychadel může ufunět, jen aby jízdní projev alespoň trochu odpovídal udávaným hodnotám. Čtyřválci zcela podle předpokladů chybí šestiválcový nadhled, který by véčku padl jako ulitý. Takhle jsem měl pocit, že při svých jen trochu dynamičtějších záměrech motor nutím do něčeho, co mu úplně nesedí. A při rozjezdech jsem se zase nejednou musel trochu víc soustředit – devítistupňový automat se choval trošku jak redukce, v nízkých rychlostech upřednostňoval nejnižší kvalty a rozjezdy tak bývaly lehce uskákanější. Chápu, véčko je připravené taky na tahání, konkrétní testovaný kousek si kromě tažného zařízení za třiatřicet tisíc pořídil ještě „zvýšení přípustné hmotnosti přívěsu na 2500 kg“ za čtyři tisícovky.

Šestiválec by se velmi hodil také kvůli zvukové kulise – do několikrát pochváleného luxusního interiéru (odkládacích možností by ale víc být mohlo…) se výraznější projev čtyřválce úplně nehodil. Jsou to vzhledem k emisním limitům naprosto zbytečné a útlocitné nářky, ale když ono to bývalo fakt hezčí svezení… A nevěřím, že by větší motor byl výrazně užranější než čtyřválec, s nímž jsem nejčastěji jezdil kolem devíti litrů.

Tlumiče skoro kouzelné

To podvozku nadhled rozhodně nechyběl, ten je komfortní až za roh. Hlavně díky tlumičům s proměnou tuhostí. Fungují nezávisle na vůli řidiče, nemusíte nikde volit žádný jízdní režim, tlumiče přituhnou v závislosti na zdvihu pístu. Do větší akce je přinutíte třeba rychlejším nájezdem do zatáčky – nakloněná karoserie prodlouží zdvih pístu, olej začne proudit jen hlavním kanálem (do té doby se olej prohání přídavným kanálem) a tlumič ztuhne. Převedeno na silnici to znamená, že tužší charakteristiky se dočkáte až tehdy, když je potřeba (ano, viz svižnější průjezdy zatáčkami, aby se cestujícím z pohybů karoserie neudělalo blbě), ve všech ostatních situacích však podvozek nádherně pruží a svědomitě tlumí (i přes příplatkové devatenáctky za třiatřicet tisíc).

Skutečný přepravník

Pro přepravu rodiny a přidruženého nákladu si opravdu nelze představit nic lepšího než testovaný Mercedes V 300 d 4Matic Avantgarde XL – sedmero cestujících sedí velmi pohodlně a v nadstandardních prostorových podmínkách a ještě se za ně vejde víc než přiměřeně zavazadel. Cestování je to navíc na velmi luxusní úrovni.

Je tedy nasnadě, že levná taková přeprava není. Rozebíral jsem hned na začátku – testovaná verze stojí nejmíň 1.768.741 Kč, se všemi příplatky pak lehce přes 2,6 milionu. A i když vím, že je můj šestiválcový stesk tmářský a zpátečnický, větší motor mi v podobném autě skutečně chybí.

Nejlevnější verze modelu 1.216.655 Kč (V 220d/120 kW) Základ s testovaným motorem 1.410.860 Kč (V 300d/176 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.768.741 Kč (V 300 d/176 kW 4Matic Avantgarde XL) Testovaný vůz s výbavou 2.645.389 Kč (V 300 d/176 kW 4Matic Avantgarde XL)

Plusy

Skutečně sedmimístné auto

Díky nejdelší karoserii slušný zavazadlový prostor i za třetí řadou sedaček

Luxusní interiér

Velmi pohodlný podvozek

Minusy