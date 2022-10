Modernizovaný GMC Sierra HD přijíždí jako pracant s luxusní kabinou a 6,6litrovým dieselem

Letošní podzim je v zámoří mimořádně bohatý na pořádné pracovní stroje. Ford představil nový model Super Duty, Chevrolet model Silverado, RAM odhalil model 2500 HD Rebel a nyní se přidává i značka GMC, která představuje modernizovaný model Sierra HD. Kromě inovovaného vzhledu přitom nabídne i upravený motor, více stylu a novou vrcholnou verzi.

Exteriér zaujme především přepracovanou přídí, která dostala upravenou mřížku chladiče, lemovanou novými světly. Přepracovaný je také přední nárazník, který dostal nové (menší) mlhovky. Nová jsou také zadní světla a rozrostla se nabídky litých kol nebo volitelných laků.

Větší změny se však odehrály v kabině, jejíž úroveň se tradičně mění na zvolené výbavě. Vyšší verze jako AT4, Denali a Denali Ultimate by pak dokonce měli nabídnout prémiový interiér, který chce být tradičně nejlepším ve své třídě.

Bližší informace zatím chybí, GMC však nabídne 12,3“ digitální přístrojový štít, který doplňuje 13,4“ infotainment s integrací služeb Google a podporou konektivity Android Auto nebo Apple CarPlay. Infotainment navíc podporuje funkci split-screen, umožňující práci s navigací a dalšími funkcemi. Panel ventilace nicméně zůstal manuální.

Kromě nových displejů a modernější palubní desky nabídne GMC Sierra HD také nové (kvalitnější) materiály nebo nové přepínače. Přepracována byla také středová konzola s bezdrátovou nabíječkou telefonu a odkládacími prostory.

Ještě zajímavější změny se ale odehrály pod kapotou. Modernizované GMC Sierra HD totiž nabídne vylepšený 6,6litrový turbodiesel Duramax, který má nové turbodmychadlo, optimalizované hlavy válců a také nový systém vstřikování paliva.

Výkon vidlicového osmiválce tak vzrostl o 19 kW (25 k) a 88 Nm na výsledných 350 kW (477 k) a 1320 Nm točivého momentu. Automobilka navíc slibuje zlepšení točivého momentu v nižších otáčkách až o 25%, což by mělo usnadnit tahání těžkých břemen.

Volitelně je však dostupný i 6,6litrový motor V8, nabízející 299 kW (407 k) a 628 Nm točivého momentu. Obě pohonné jednotky jsou přitom spojeny s novou desetistupňovou převodovkou Allison, která nahrazuje starší šestistupňovou skříň.

Díky vylepšením a novému voitelnému paketu Max Tow Package nyní GMC Sierra HD 2500 Crew Cab nabídne tažnou kapacitu až 9.934 kilogramů, což by měla být nejlepší hodnota v segmentu. Komu by to ale nestačilo, může sáhnout po modelu Sierra 3500 HD, který by měl utáhnout až 16.329 kilogramů.

Kromě síly však GMC nabízí i technologie, které by měly tahání usnadnit. Jednou z novinek je například adaptivní tempomat uzpůsobený pro tahání těžkých břemen, takže počítá s jejich větším aerodynamickým odporem, vyšší hmotní a delší brzdnou dráhou.

Modernizací prošel také systém couvací kamery pro manipulaci s přívěsem. Systém Transparent Trailer View je nyní kompatibilní se systémy goosneck nebo fifth wheel. Systém dokáže spojit couvací kamery vozu a couvací kameru na přívěsu. Vůz může být vybaven také systémem širšího monitorování slepého úhlu nebo systémem upozorňujícím na překročení maximální hmotnosti soupravy.

Jednou z posledních novinek je pak představení nové vrcholné výbavy Denali Ultimate, která má kombinovat působivé schopnosti a luxusní zpracování. Vůz dostal odlišnou masku chladiče, chromované dekory, exkluzivní 20“ litá kola, unikátní dekory blatníků, multifunkční víko korby MultiPro a elektrický nástupní schůdek.

Interiér nabídne dřevěné obložení s otevřenými póry, prémiovou kůži, audio-systém Bose, stropnici čalouněnou mikrovláknem nebo sedadla nastavitelná v 16 směrech, s masážními funkcemi a vyhříváním či ventilací. Nechybí ani střešní okno, 15“ head-up displej nebo digitální zpětné zrcátko.

GMC Sierra HD dorazí do dealerství v prvním čtvrtletí příštího roku, s nepatrným odstupem pak dorazí i terénní verze GMC Sierra AT4X.