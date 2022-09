Ford představil nový truck Super Duty. Základ tvoří 6,8litrová V8

Automobilka Ford představila nového člena své populární rodiny F-Series, tedy nejprodávanější řady v USA, kterým je nová generace těžkého pracanta Ford Super Duty. Podobně jako nová generace F-150 přitom nový Ford Super Duty sází na lehce osvěžený vzhled, který ale doplňuje pestrá paleta nové techniky a nových funkcí, díky čemuž dosahují jeho schopnosti zcela nové úrovně.

Na první pohled zaujme nový Ford Super Duty především novou maskou, která se vyvinula do dvou vertikálních oválů, protažených napříč celou přídí, které po stranách lemuje výrazné denní svícení ve tvaru písmene C, na které už jsme dnes u trucků Ford zvyklí. Kapota nese označení Super Duty, zatímco z dolního nárazníku decentně vyčnívají dvě tažná oka.

Z profilu se toho podle všeho zas tak moc nezměnilo, ve výsledku to ale příliš nevadí. Nový Super Duty má vcelku jednoduché boční linie, ze kterých příliš nevystupují ani jeho blatníky. Tradičně je ale dostupná zadní náprava s dvoumontáží, například pro nástavby či tahání větších nákladů, u které jsou už zadní blatníky výrazně vystouplé. Dekor za předním blatníkem pak slouží k odvodu tepla motoru.

Novinka je dostupná s několika typy kabin, v závislosti na kterých se mění délka korby. Klasická verze Rugular Cab je doplněna o korbu s délkou cca 244 cm a objemem asi 2.223 litrů. Modely SuperCab a CrewCab mohou dostat buď 244 cm dlouhou korbu, nebo cca 206 cm dlouhou korbu s objemem cca 1.582 litrů. Přístup na korbu přitom usnadňují schůdky před předním kolem a v zadním blatníku, nebo madla integrovaná do boku korby.

Tradičně prostorná kabina vozu se může pochlubit vcelku bohatou výbavou i komfortem. Automobilka vylepšila čalounění a za nový volant umístila 12“ digitální přístrojový štít, který doplňuje infotainment s úhlopříčkou 8 nebo 12 palců. Super Duty přitom stále nabízí i spoustu tlačítek a otočných voličů pro ovládání multimédií i klimatizace.

Z nové generace Fordu F-150 si model Super Duty vypůjčil Max Recline Seats, tedy sedadla s možností sklopení téměř do horizontální polohy, která usnadní odpočinek na cestách. Nechybí volitelný audio-systém B&O s 18 reproduktory, head-up displej, 5G konektivita nebo kamerový systém s pohledem až z 28 kamer. Korba je navíc vybavena zásuvkou pro možnost napájení elektrického příslušenství.

Série F Super Duty však neohromí jen navenek, ale také při pohledu pod kapotu. Již v základu totiž Ford Super Duty nabízí nový 6,8litrový motor V8 s hliníkovou hlavou a sekvenčním vícebodovým vstřikováním. Automobilka sice neuvedla jeho parametry, měl by však nabízet více točivého momentu již od nižších otáček. Připomeňme, že starší 6,2litrový motor V8 nabízel 287 kW (390 k) a 582 Nm točivého momentu.

Komu by nestačil 6,8litrový motor, ten může sáhnout po 7,3litrovém motoru V8 Godzilla, který s novou generací modelu prošel důkladným vylepšením. Automobilka sice opět nezveřejnila jeho parametry, mezi podobnými benzínovými motory své třídy by však měl mít nejlepší výkon i točivý moment. Verze před modernizací přitom nabízela 321 kW (436 k) a 643 Nm.

Nechybí však ani 6,7litrový vznětový osmiválec PowerStroke V8, který standardně nabízí 354 kW a 1.422 Nm točivého momentu. Novinkou pro letošní rok se však stane jeho verze s vyšším výkonem (HO), která měla dostat vylepšené svody, nové turbo a unikátní ladění. Parametry motoru však automobilka opět prozatím nezveřejnila. Všechny motorizace jsou spojeny s desetistupňovým automatem, nově je navíc většina výbav osazena také standardním pohonem všech kol, za který se dříve muselo u řady výbav připlácet.

Kromě robustní techniky nicméně nový Ford Super Duty dostal také řadu vychytávek, které usnadní jeho využití naplno. Vůz je totiž navržen pro tahání a k tomu ho podle Fordu využívá až 96 % zákazníků. Ti se mohou těšit jak na Pro Trailer Hitch Assist, systém automaticky couvající k vleku, tak na Trailer Navigation, tedy navigaci Fordu vybírající trasu s ohledem na omezení spjatá s rozměry či hmotností vleku.

Když mluvíme o hmotnosti – stejně jako F-150, také Super Duty je vybaven zabudovanou váhou, která znázorní hmotnost nákladu či vleku buď na zadních světlech, nebo na infotainmentu. Konkrétní čísla sice automobilka opět nezveřejnila, stávající generace však uvezla až 3,4 tuny, na klasickém tažném si poradila s bezmála s 11 tunami a při využití systému goosneck utáhl Super Duty až 16,8 tuny.

Nový Ford F-Series Super Duty je navíc osazen couvací kamerou a parkovacími senzory i ve víku korby, díky čemuž obojí funguje i při jejím sklopení. Ford také vyvinul detektor slepého úhlu, který může být instalován na vlek a informuje řidiče o dění za vozem. Na vlek ale mohou být instalovány také kamery, nabízející 360° pohled do okolí vleku. Od krádeží vleku by pak měl zloděje odradit systém Trailer Theft Alert, který řidiče přes aplikaci upozorní na odpojení vleku od zamčeného vozu.

V duchu hesla „Built Though“ navíc Ford zapracoval i na základech vozu. Klasická rámová konstrukce byla navržena tak, aby odolala extrémnímu namáhání. Vůz navíc dostal novou zadní nápravu a vylepšený brzdový systém s většími kotouči. Zadní náprava je přitom tradičně odpružena listovými pery. Vedle voliče jízdních režimů s nabídkou Normal, Eco, Tow/Haul (pro tahání), Trail 4x2, Offroad (4x4), Slippery a Rock Crowl (u vrcholné verze) se navíc řidiči mohou těšit na podporu řady asistenčních systémů.

Nové vozy Ford série F Super Duty by tak opět měly být pořádnými pracanty, kteří se nezaleknou žádné výzvy. Na americkém trhu by se novinka měla objevit někdy začátkem příštího roku, ještě předtím by však automobilka mohla doplnit zatím chybějící technické parametry, které definitivně potvrdí, že nabízí nejlepší parametry ve své třídě.