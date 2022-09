Seženete novou Toyotu Tundra za 149 tisíc? Ano, s tříválcem a z Číny

Čína je proslulá svými automobilovými kreacemi a neohroženým kopírováním designu jiných značek. Přestože by se mohlo zdát, že se situace v posledních letech zlepšila a tamní automobilky se snaží o trochu vlastní tvorby, inspirace v zahraniční neskončila. Představujeme vám pick-up Tundar.

Společnost Sino Vehicle Hub (SVH) se dle vlastních slov zabývá zprostředkováváním pracovních vozidel pro zájemce na čínském trhu. Nevyhýbá se ale ani výrobě aut a nedávno na svých facebookových stránkách sdílela první fotky pick-upu vlastního návrhu. Jmenuje se SVH Tundar a pokud vám design jeho přední části něco připomíná, nejste na omylu.

Vzhled předku se inspiroval stávající třetí generací pick-upu Toyota Tundra, která se představila zhruba před rokem. Vzor je jasně vidět nejen ve tvaru čelní masky, ale také předních světel (včetně grafiky) a naznačených nasávacích otvorech pod nimi. Na zádi jsou stejně tvarovaná světla a víko korby, na němž se dokonce nachází nápis TUNDRA ve velmi podobném fontu jako na originálu. Tady se výrobce ani nesnažil inspiraci maskovat prohozením posledních dvou písmen v názvu modelu.

Ve všem ostatním se ale SVH Tundar liší. Už na první pohled je totiž zřejmé, že jde o podstatně menší auto s rozdílnými proporcemi. Design přídě a zádi ani neodpovídá zbytku vozu, který sází spíše na jednodušší (a levnější) tvary. Interiér se snaží tvářit sofistikovaně a kombinuje barevně lakované plasty s chromovanými detaily a zabudovanými obrazovkami, přičemž podlahu kryje (zřejmě) koženka.

Délku a šířku ložné plochy SVH uvádí hodnotami 1.300 a 1.450 milimetrů, zatímco na výšku nabídne 450 milimetrů. Ve výbavě nalezneme třináctipalcová kola, klimatizaci a parkovací kameru. Pod přední kapotou se téměř ztrácí litrový zážehový tříválec od Isuzu, jehož výkon SVH nezmiňuje. Maximální rychlost Tundaru je ale 100 km/h. Skrze pětistupňový manuál jsou poháněna kola přední nápravy.

Prodej malého pick-upu se rozeběhne ještě letos, přičemž výrobce aktuálně hledá zámořské partnery pro vývoz. Kolegům z amerického webu The Drive se podařilo vypátrat, že cena SVH Tundaru je v přepočtu 6.000 dolarů, tedy zhruba 149 tisíc korun. V ceně by mělo být zahrnuto i doručení auta. Šli byste do koupě něčeho podobného, nebo byste se raději podívali do nabídky autobazarů?