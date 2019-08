Desátý podnik letošního seriálu mistrovství světa silničních motocyklů netrpělivě očekávali všichni čeští fanoušci. A samozřejmě nejen ti. Moderní automotodrom v Brně u Žebětína postavený podle projektu Jaroslava Suchého funguje 32 let, byl otevřen v červenci 1987. Uzavřená trať s délkou 5,4 km je unikátní v tom, že má vlastně výškový profil přírodního okruhu, převýšení činí takřka 74 m. Po sametové revoluci se vrátila k názvu „Masarykův okruh“. Za dobu fungováni se příliš nezměnila, jen v roce 1996 ji drobné úpravy prodloužily o 9 metrů a v zimě 2007/2008 získala kompletně nový povrch.

Nedělní ranní zahřívací tréninky se staly v jednotlivých kubaturách Andrea Dovizioso (MotoGP), Fabio di Giannantonio (Moto2) a Lorenzo dalla Porta (Moto3). Oproti sobotnímu proměnlivému počasí bylo dnes v Brně slunečno. Jen před závodem MotoGP pršelo, snad aby byl dramatický...

MotoGP

Kvůli podmínkám na trati byl závod královské kubatury odložen a zkrácen o jedno kolo na rovných 20. Sprchlo totiž prakticky jen v cílové pasáži, jinak byl trať suchá. Jezdily po ní půl hodiny safety cary BMW, aby vysušily v mokré pasáži ideální stopu. Ve 14:35 se vyráželo z boxů na slickách, po zaváděcím a zahřívacím kole už následoval ostrý závod, ten se tedy opozdil o 40 minut. Nevýhodu měli ti jezdci, kteří stáli vpravo na roštu, tato strana ještě nebyla suchá.

Za Marca Márqueze se zavěsil Andrea Dovizioso. Johann Zarco a Franco Morbidelli se sťukli, Ital šel k zemi a vzal s sebou Joana Mira. Třetí jel Jack Miller, na kterého se tlačil Álex Rins. Netrvalo dlouho a pořadí na bronzu se měnilo. Rossi visel n pátém Polu Espargarovi a přibližoval se jim Cal Crutchlow. Quartararo předjel Petrucciho. V pátém kole Vale Pola a dostal se před něj i Cal.

V 8. okruhu spadl ve Schwantzově zatáčce Hafizh Syahrin a Crutchlow pokořil Rossiho. Quartararo se v polovině závodu dostal před KTM Pola Esparagara. Márquez v čele ostatním třem pronásledovatelům trochu poodjel. 13. kolo pro něj znamenalo horkou chvilku, ujel mu předek, ale Marc pád bez problémů odvrátil, ani moc neztratil.

Rakouský stroj Polovi tradičně nejel, překonal ho i Petrucci. Gumy ke konci závodu špičce odcházely a bylo lhostejné, kdo nazul jakou směs. Márquez ovšem druhému Dovimu ujížděl. Miller dojel Rinse a v předposledním kole to na něj zkusil. Nejdříve neúspěšně, později se přes něj dostal a bronzová příčka byla jeho. O vítězství Marca Márqueze pochyb nebylo, před Doviziosem měl nakonec náskok necelé 2,5 s.

VC České republiky MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 39:24,430 min 2. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +2,452 s 3. Jack Miller Ducati Pramac Racing +3,497 s 4. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +4,858 s 5. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +6,007 s 6. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +9,083 s 7. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT +12,092 s 8. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team +13,976 s 9. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +15,724 s 10. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +16,558 s 19. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +44,296 s

Pořadí MS jezdců po deseti závodech: 1. Marc Márquez 210, 2. Andrea Dovizioso 147, 3. Danilo Petrucci 129, 4. Álex Rins 114, 5. Maverick Viñales 91... 24. Karel Abraham 3...

Moto2

Závod Moto2 byl vypsán na 19 kol. Nejlépe vyrazili Sam Lowes s Álexem Márquezem, Španěl se záhy dostal do čela. Hned v úvodu spadl Xavi Vierge. Lowese předjel Fabio di Giannantonio a vydal se stíhat vedoucího jezdce. Pole se během kola, dvou roztrhalo, jak bývá v této třídě bohužel obvyklé. Po třech kolech upadl Thomas Lüthi, zavřel se mu předek. Lowes se tradičně propadal polem dozadu a nakonec mu ustřelila motorka...

O třetí příčku bojovali Marcel Schrötter a dva jezdci týmu Valentina Rossiho: Luca Marini, jeho nevlastní bratr a Nicolò Bulega. Mattia Pasini upadl z 18. místa, to bylo těsně před polovinou závodu. Jorge Navarro předjel Bulegu, poradil si, byť drsně i se Schrötterem a dotáhl se do boje o pódium. Marcel ztratil a měl v zádech Bulegu i Bastianiniho. Navarro neměl dost a brzy si to vyřídil i s Marinim.

14. okruh byl konečnou pro Brada Bindera. Enea Bastianini Schröttera 4 kola před cílem předjel a záhy zdolal ještě také Mariniho. Krásně si to rozdávali Iker Lecuona s Lorenzem Baldassarrim, i když až na konci první desítky. Jinak se ale nic moc nedělo. O vítězství Álexe Márqueze nebylo pochyb. Udrží ale italský Speed Up obě pódiová umístění? V případě di Giannantonia bylo stříbro jasné, Navarro na druhém oranžovém stroji v barvách výrobce nářadí Beta měl co dělat s Bastianinim v posledních dvou kolech a nakonec Italovi podlehl!

VC České republiky Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 38:49,768 min 2. Fabio di Giannantonio Speed Up Beta Tools Speed Up +3,018 s 3. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +4,158 s 4. Jorge Navarro Speed Up Beta Tools Speed Up +4,290 s 5. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +7,031 s 6. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +8,847 s 7. Nicolò Bulega Kalex Sky Racing Team VR46 +8,937 s 8. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 +11,900 s 9. Tetsuta Nagashima Kalex Onexox TKKR SAG Team +12,896 s 10. Iker Lecuona KTM American Racing KTM +19,079 s

Pořadí MS jezdců po deseti závodech: 1. Álex Márquez 161, 2. Thomas Lüthi 128, 3. Augusto Fernández 100, 4. Jorge Navarro 110, 5. Marcel Schrötter 107...

Moto3

Antonellimu při startu do zahřívacího kola nechytl stroj a do závodu na 18 kol vyrážel třetí jezdec celkové klasifikace z boxů. Začátek byl divoký. Yuki Kunii trefil hned na rovince pomalého Johna McPheeho, který zvedal ruku, motorka mu nechtěla jet. Debutující Japonec upadl, McPhee skončil v boxech. Pak se odporoučel k zemi Filip Salač a doplatil na to Kuba Kornfeil. Ve druhém kole spadl Celestino Vietti a vzápětí ležel i Tatsuki Suzuki.

Na čele jezdila skupina vedená jezdci týmu VNE Snipers, Tonym Arbolinem a Romanem Fenatim.

Salač po čtyřech kolech skončil definitivně, zajel do depa. Následně si ustlal Albert Arenas. Zkušenější český závodník už byl na bodech a spolu s Antonellim se dotáhl do vedoucí velké skupiny a oba se prokousávali dopředu.

Vedení převzal Lorenzo dalla Porta. Naopak Alonso López a Raúl Fernández, kteří zpočátku jezdili vpředu, se propadali, stejně jako Jaume Masiá, ten se sťukl s Fenatim, ale brzy se vrátil zpět. Kuba jel na hraně. Arón Canet se pokusil o trhák, ten mu nevyšel. Arenas upadl podruhé a to znamenalo definitivní konec. Do pořadí se snažil promluvit i Darryn Binder. Kaito Toba přidal plyn ještě v náklonu a letěl i s motorkou, to do konce závodu zbývalo necelých pět kol.

Sergio García sundal týmového kolegu Lópeze. Dalším, kdo líbal asfalt, byl v předposledním kole Kazuki Masaki. Kornfeil jezdil na konci desetičlenné první skupiny, ve které se to mlelo takřka až do konce. Arón Canet se prosmýkl do čela a před Lorenzem dalla Portou si vytvořil drobounký náskok, který mu na triumf stačil. Tony Arbolino vystoupil na nejnižší stupínek pódia, náš závodník zdolal Darryna Bindera a cílem projel jako devátý. Antonellimu chyběla k vítězství necelá půlsekunda, ale zaslouží za svůj výkon opravodvé uznání.

VC České republiky Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Arón Canet KTM Sterilgarda Max Racing Team 39:11,879 min 2. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +0,159 s 3. Tony Arbolino Honda VNE Snipers +0,217 s 4. Jaume Masiá KTM Bester Capital Dubai +0,404 s 5. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse +0,499 s 6. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +0,530 s 7. Andrea Migno KTM Bester Capital Dubai +0,715 s 8. Romano Fenati Honda VNE Snipers +0,737 s 9. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +1,063 s 10. Darryn Binder KTM CIP Green Power +1,757 s 'DNF. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP odstoupil

Pořadí MS jezdců po deseti závodech: 1. Arón Canet 148, 2. Lorenzo dalla Porta 145, 3. Niccolò Antonelli 98, 4. Tony Arbolino 93, 5. Jaume Masiá 78... 9. Jakub Kornfeil 59... 26. Filip Salač 6...

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGPsport.cz, MotoGP.com, Nova Sport

