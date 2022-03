Motocyklová VC Kataru 2022: Při prvním závodě sezóny se hrála jen italská hymna

První závod letošního silničního motocyklového světového šampionátu hostil katarský okruh v Losailu, prakticky už na předměstí metropole Dauhá. Jeho cílová rovinka měří více než kilometr a jezdci se museli vypořádat s deseti pravými a šesti levými zatáčkami. Večerní závod nejprestižnější třídy MotoGP za umělého osvětlení je velmi atraktivní, i když katarská GP nikdy netrhala rekordy v návštěvnosti. Jsou tu také pouze dvě tribuny, kromě hlavní ještě jedna malá.

MotoGP

Tým Valentina Rossiho v MotoGP i nižší kategorii nakonec nesponzoruje saudskoarabská ropná společnost Aramco, ale Mooney. Nejde ovšem o amerického výrobce letadel, nýbrž italskou firmu z bankovního sektoru. Marca Márqueze stále trápí bolavé rameno, odstěhoval se dokonce dočasně do Madridu, aby byl co nejblíže lékařskému týmu.

Jorge Martín zajel ve včerejší kvalifikaci ze všech nejrychleji. Chce se dostat do továrního týmu Ducati, Francesco Bagnaia má od 21. února prodlouženou smlouvu až do konce sezóny 2024. Jack Miller zůstat nemusí, končí mu letos. „Našel jsem tu klid a vím, že spolu dokážeme velké věci. Nyní se mohu soustředit jen na to, abych uspěl v šampionátu. Pokusím se všem z Ducati Corse splatit důvěru svými výsledky na trati,“ řekl „Pecco“ Bagnaia při podpisu.

Bouřlivák „Jackass“ se v pátek ve druhém tréninku rozčiloval na krajana Gardnera, který jej během druhého tréninku zdržel. Fabio Quartararo je s novou yamahou velmi nespokojený, chybí jí maximální rychlost, o čemž svědčí i 11. a 12. místo ze sobotní kvalifikace. Obhájce titulu může po sezóně odejít jinam, kontrakt mu vyprší. Jeho kolega Morbidelli už je zcela fit, koleno nebolí.

Nedělní warm up v poledním středoevropském čase okořenili pády oba tovární jezdci Hondy, Marc Márquez i Pol Espargaró. Naštěstí bez následků. Polův bratr Aleix byl s aprilií rychlý od začátku víkendu, skvělou formu však ukázal znovu Enea Bastianini, který do závodu vyrážel z druhé pozice. Warm up vyhrál (1:54,5 min). I o něm se povídá ve spojení s továrním týmem Ducati. Andrea Dovizioso prohlásil: „Jsem totálně rozhozený, nemůžu najít cit pro motorku...“

Závod byl vypsán na 22 kol, přes 118 km. Marc Márquez si brousil zuby na pole position, poslední získal v GP Japonska 2019 v Motegi, ale nepovedla se mu. Na startovním roštu už zase stály dívky s deštníky. Po dlouhé době... Nejlépe vyrazily obě tovární oranžové hondy, postartovní strkanici zvládl i Brad Binder (KTM), brzy ho však obtěžoval Joan Mir. Pol Espargaró nechtěl nechat týmovému kolegovi ani centimetr trati a pral se s osminásobným šampionem o vedení. které získal už v úvodu.

Za Mirem jel pátý Bastianini, šestý Aleix Espargaró (Aprilia) a sedmý Martín. V 6. kole udělal Marc chybu a přepustil druhou příčku Binderovi. Vynikající Enea naopak zdolal Mira i španělského (nebo chcete-li katalánského) šampiona. Marco Bezzecchi se sklouzl a skončil, Jack Miller zajel do boxů. Spadl i Álex Márquez, který nebyl daleko od první desítky. Své naděje prohospodařil i Miguel Oliviera.

Přesně v polovině závodu upadl Bagnaia a vzal s sebou Martína. Nezapomněl se mu omluvit, ale tovární ducati byly ze hry venku. V 17. kole ztratil Marc Márquez další příčku ve prospěch Aleixe Espargara. A i na čele se začaly dít věci, Bastianini totiž druhou hondu vpředu dojel. Pol Italovi vlastně daroval vítězství, protože záhy vyjel lehce z trati, nevešel se do zatáčky. Propadl až na třetí příčku za Brada Bindera.

V Gresiniho stáji, kterou vede vdova pro Faustovi Nadia Padovani, se napětí dalo krájet. Dáma neudržela ani slzy, ale Enea Bastianini to dokázal! Brad Binder ho v posledním kole razantně stahoval, ale na triumf to tentokrát nebylo. „Bestia“ ukázal, že loňská motorka funguje lépe než novější specifikace Ducati Desmosedici. Ano, Ital vodí jako jediný v poli stroj z roku 2021! Pol Espargaró se smířil s třetím místem. Čtvrtý dojel jeho bratr, na Marca Márqueze zbyla pátá příčka, za ním nakonec dojely obě suzuki. Johann Zarco ještě na cílové čáře pokořil Quartarara.

Pol sice nevyhrál, ale zubil se: „Potřebuji motorku lépe poznat. Staly se věci, které jsem neočekával, jel jsem úplně jinak, než jaká byla původní strategie. Rozhodně jsem nečekal, že povedu pole od začátku. Tlačil jsem na pilu, ale docházel mi benzin a gumy už nebyly nejlepší...“ Brad Binder: „Celý víkend byl skvělý – od prvního tréninku. Mám pódium, tohle je velikánský skok oproti minulému roku!“ Vítěz těžko hledal slova: „Snažil jsem se od začátku jet, to co šlo, ale také jsem šetřil pneumatiky. Pak jsem předjel Brada a nakonec Pola, který následně vyjel ven. Vítězství věnuji Faustovi...“ Nezapomněl ani poděkovat.

VC Kataru MotoGP 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 42:13,198 min 2. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +0,346 s 3. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +1,351 s 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing +2,242 s 5. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +4,099 s 6. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +4,843 s 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +8,810 s 8. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +10,536 s 9. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +10,543 s 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +14,967 s

Moto2

Nejrychlejším v dopoledním zahřívacím tréninku prostřední kubatury byl Augusto Fernández (1:59,7 min). Závod byl vypsán na rovných 20 kol, skoro 108 km. Nezúčastnil se ho Somkiat Chantra, v první kvalifikaci utrpěl frakturu pravé ruky a odletěl do Španělska.

Nejlépe se start vydařil Viettimu, který startoval z první pozice. Filip Salač odjel od startu šestý, zkoušel to na něj Joe Roberts, ale neuspěl. Na Tonyho Arbolina si budeme dávat letos velký pozor, má k dispozici špičkový materiál týmu Marca van der Stratena. Neodolal ale Arónu Canetovi a přepustil mu druhou příčku. Pedro Acosta se sťukl s Jakem Dixonem, musel mimo trať a propadl do hloubi pole. Filip bohužel ve třetím kole po highsideru skončil.

Arbolino se musel prát s Aiem Ogurou, Augustem Fernándezem a Samem Lowesem. Tato skupinka bojovala o polední pódium, Canet a Vietti dávno ujeli. Jenže v 9. kole udělal chybku, vyjel si až do zelené zóny a propadl se na šesté místo. Ogura si to rozdával s Fernándezem, na svou šanci čekal Lowes. A využil ji, ale Japonec si na něj vyšlápl znovu. Čtveřice se na konci závodu zase sjela, zatímco exmistr světa Moto3 Lorenzo dalla Porta odstoupil, stihl dojet do boxů.

V posledním kole ještě spadl Barry Baltus, ale drama se odehrálo v bitvě o pomyslný bronz. Nejžhavěji vypadal Augusto Fernández, Ogurovi nedal spát. Jenže japonskému závodníkovi ujelo v poslední zatáčce přední kolo, následně ťukl do Fernándeze, ale tím se zároveň na stroji udržel. Na třetí místo se prosmýkl Lowes. Fernándezovi patřila čtvrtá příčka, Arbolinovi pátá a nešťastník Ogura dorazil šestý. Vyhrál bezkonkurenční Celestino Vietti o šest sekund před Arónem Canetem, Lowes na Španěla ztratil další skoro čtyři...

Sam Lowes, který tu loni vyhrál oba závody, prozradil: „Ti dva kluci, kteří jeli přede mnou, byli prostě rychlejší. Měl jsem problémy vůbec se držet na motorce kvůli zranění, ještě minulý týden nebylo jasné, zda vůbec pojedu. Děkuji všem!“ Canet: „Byl to úžasný závod, ale těžký víkend. Nefungovala zadní pneumatika. Během prvního kola se toho stalo hodně, což bylo hodně důležité, jak se později ukázalo.“ A vítěz Vietti? „Tomuhle výsledku nemůžu věřit, i když jsme během třetího tréninku vylepšili motorku. Od začátku závodu jsem tlačil, máme za sebou spoustu práce.“

Filip Salač řekl: „Povedl se mi perfektně start, bylo to super, vůbec nevím, proč jsem spadl, dělal jsem všechno jako doposud. Snažil jsem se držet ostatních jezdců. Mrzí mě, jak to dopadlo, můj cíl byl dojet. Data nic neprozradila, soustředil jsem se, nikam se nehnal.“ Po havárii se mu nechtělo moc vstávat, ale naštěstí je v pořádku. Po závodě MotoGP dodal, že tvrdá zadní pneumatika nebyla nejlepší volbou a doplatil právě na ni.

VC Kataru Moto2 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 39:53,637 min 2. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 +6,154 s 3. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +10,181 s 4. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +10,251 s 5. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team +11,421 s 6. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +12,331 s 7. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 +14,866 s 8. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +15,371 s 9. Cameron Beaubier Kalex American Racing +17,368 s 10. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +18,908 s

Moto3

Dennis Foggia, Izan Guevara a Tatsuki Suzuki vyfasovali tresty za nebezpečnou jízdu, kdy ve warm upu zbrzdili ostatní soupeře v rychlém kole pomalou jízdou. Do závodu tak vyráželi z konce roštu a ještě si museli odbýt dlouhé kolo, Dennis dokonce dvě, protože navíc na rovnice vybočil ze svého směru. Dopolední zahřívací trénink ovšem právě Ital zvládl ze všech nejlépe (2:05,6 min). Guevara tím pádem přišel o pole position. Hodinky Tissot si ale nechal, vracet je nemusel.

Závod čtyřdobých dvěstěpadesátek byl vypsán na 18 kol, necelých 97 km. Z první pozice tedy nakonec vyrážel Ayumu Sasaki. „Souboje jsou opravdu těžké, situace se může změnit velmi rychle,“ řekl k ambicím japonského závodníka jeho šéf Max Biaggi. KTM měly velké problémy s elektrikou a všechny týmy používající tyto stroje je musely řešit. „Nejsem úplně v pořádku a nesedí mi to tu,“ řekl před závodem Adrián Fernández, mladší bratr Raúla.

Sasaki odstartoval nejlépe a prakticky okamžitě si vytvořil náskok. Carlos Tatay nedokončil ani první kolo, k zemi mu ovšem pomohl Sergio García, který byl za něj potrestán „long lapem“. Matteo Bertelle ulil start, dostal dvojité dlouhé kolo, všichni tři dopolední hříšníci si tresty odbyli hned ve třetím okruhu. Za Sasakim jel s odstupem chumel jezdců, kde se pořadí tradičně přelévalo. Migno, Öncü, Masiá, protlačil se sem i Kaito Toba... Deniz překvapil, k delší chůzi potřebuje stále podporu berle. Tatsuki Suzuki předjížděl moc horlivě a vzal s sebou Lorenza Fellona. Debut nevyšel Scottu Ogdenovi, mladičký Brit v 8. kole spadl. Zato Brazilec Diogo Moreira exceloval, bez problémů jezdil šestý, sedmý.

Öncü v 10. okruhu udělal chybku, byl příliš dlouhý a ztratil. Dobře rozjetý závod nedotáhl do úspěšného konce Jaume Masiá, který vyjel lehce ven a spadl, stačil ho ještě předjet Toba. Jaume byl pěkně naštvaný. Dotáhne Ayumu Sasaki své parádní představení do vítězného konce? Bohužel mu přestaly fungovat pneumatiky, hlavně měkká zadní a uvolnila se mu kapotáž. To se stává... Svůj třísekundový náskok během chvilky ztratil a propadal se do hloubi pole. Smutný skončil v boxech a najednou bylo v čele šest jezdců, Moreira ale ztratil.

Migno, García, Öncü. Toba, nebo veterán McPhee? Skot z boje o vítězství vypadl, souboje ostatních využil Andrea Migno. Stačil mu pouze Sergio García, ale k vítězství to na cílové čáře nedotáhl, radoval se Ital. Teprve podruhé v životě, po skoro pěti letech od Mugella 2017. Toba pokořil tureckého závodníka a vystoupil na nejnižší pódium. Dennis Foggia svou stíhačku dotáhl na sedmičku za překvapení této Grand Prix, Brazilce Moreiru. Izan Guevara skončil osmý.

Kaito Toba Simonu Crafarovi řekl: „Závod byl obtížný, na rovinkách jsem ztrácel, musel jsem tvrdě brzdit, ale dařilo se mi tak i předjíždět. Poslední kolo bylo opravdu na limitu, ale pódium jsem nakonec udržel.“ García: „Obtížný, ale rychlý závod. Motorka jela skvěle, jsem šťastný!“ Andrea Migno: „Je to neuvěřitelné. Sasaki byl strašně rychlý, bojoval jsem tedy o druhé místo. Pak se najednou dostal do problémů a už jsem vedl...“ Andrea nezapomněl poděkovat týmu.

Gino Borsoi z Aspar Teamu zářil: „Máme dva skvělé jezdce a určitě nás čeká bezvadná sezóna.“ I když García skončil až druhý... Daniel Holgado přišel o jediný bodík, nevešel se na trať.

VC Kataru Moto3 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 37:59,522 min 2. Sergio García GasGas GasGas Aspar Team +0,037 s 3. Kaito Toba KTM CIP Green Power +0,573 s 4. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,594 s 5. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +1,064 s 6. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI +1,481 s 7. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +1,951 s 8. Izan Guevara Gas Gas GasGas Gaviota Aspar +2,545 s 9. Ryusei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI +2,742 s 10. Xavier Artígas Kalex CFMoto Racing PrüstelGP +6,055 s

Zdroje: MotoGPSport.cz, MotoGP Twitter, iSport.cz, Nova Sport, Wikipedia, MotoGP.com, RedBull.com

Foto: Václav Duška jr.