Motocyklová VC Španělska 2022: Kvalifikaci MotoGP ozdobil Bagnaia novým rekordem

Šestým závodem MS silničních motocyklů sezóny 2022 je Velká cena Španělska. Koná se tradičně na okruhu nedaleko města Jerez de la Frontera. Circuito Permanente de Jerez byl otevřen 8. prosince 1985. 3. května 2018 obdržel současný název Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Pojmenován byl na počest třináctinásobného mistra světa, který tragicky zahynul v sedmdesáti letech, nepřežil srážku svého skútru s automobilem. Pověrčivý velmistr nízkých kubatur vždy uváděl, že má 12 + 1 titul. Konfigurace trati pro závody motocyklů měří 4424 m a má třináct zatáček, osm pravých a pět levých. Klasika z osmdesátých let je postavena na poměrně malém prostoru, je užší než moderní okruhy, spíše motocyklová, i když se tu jezdila i formule 1. Areál pojme 125 tisíc diváků. Tribuny se plnily už v pátek.

Jednostopá GP Španělska na silnici se poprvé konala v sezóně 1950, ale o body do světového šampionátu se jelo až o rok později. Zprvu se stal místem konání barcelonský park Montjuïc. Po tragédii ve 24 hodinách Le Mans 1955 byl podnik zrušen, aby se počátkem 60. let vrátil. Na konci dekády se začal střídat s Jaramou, kam se přesunul po nešťastném závodě F1. V období 1977-1986 se jelo pouze zde, pak se objevil v kalendáři poprvé Jerez a ten je zde od roku 1989 nastálo. Pravda, v roce 1988 se zde konala GP Expo 92 a v „covidové“ sezóně 2020 ještě VC Andalusie.

MotoGP

Joan Mir by mohl příští rok přestoupit do LCR, v tomto smyslu se hovoří i o Jacku Millerovi a Somkiatu Chantrovi. Což by znamenalo konec pro Takaakiho Nakagamiho, který nemá v MotoGP ani jedno pódium. Což ale neznamená, že „Taka“ neumí. .Álex Márquez má sice se Hondou (přímo s HRC, nikoli s Luciem Cecchinellem) čtyřletou smlouvu, ale rozdělenou na dva roky. A první dvouleté období spěje do finále... Enea Bastianini by se mohl přesunout na příští rok do týmu Pramac. Tím se uvolní místo u Gresiniho, na které je favoritem... Tony Arbolino!

Mezi jezdci nejprestižnější třídy chybí Raúl Fernández, jeho zraněná pravá ruka ještě není zcela v pořádku. V pátek se svezl na skútru a dostal takové bolesti, že nemohl dokončit ani kolo. Na závodišti ale přítomen je. Letoš měl původně zamířit k Razlanu Razalimu, může se v barvách týmu RNF objevit příští rok. Pokud by nemohl letos nastoupit ani dále, Hervému Poncharalovi se sám nabídl Pedro Acosta! Rozhodnutí ale ale na samotném Pitu Beirerovi. Aki Ajo už dal souhlas pro testování. Andrea Dovizioso pravděpodobně skončí, je mu už šestatřicet a závodí na přání sponzora WithU.

Lorenzo Savadori opět sedlá třetí Aprilii RS-GP, tovární Hondu RC213V vodí Stefan Bradl, takže startuje 25 jezdců. Exmistra světa Moto2 čeká 200. GP v kariéře napříč všemi kubaturami. „Rameno mi hraje všemi barvami, V týdnu to ale bylo ještě horší,“ řekl Francesco Bagnaia, který absolvoval magnetickou rezonanci.

První páteční trénink nezačal šťastně pro obhájce titulu Fabia Quartarara, který v poslední zatáčce opustil svůj stroj. Motorka ho na mokrém fleku vykopla a ještě se při nasedání udeřil do míst, kde to nás muže opravdu bolí. Po příjezdu do boxu se chvíli svíjel. Dráha schne i dva dny, takže tu nastává problém. Nakonec byl nejrychlejší exmistr světa 2000 Joan Mir (Suzuki) výkonem 1:38,1 min. Hned za ním skončil jeho týmový kolega Álex Rins. Do jedné sekundy se vešlo 19 jezdců, což svědčí o obrovské vyrovnanosti současného pole.

Remy Gardner se ve druhém tréninku kočkoval s oběma hondami v barvách Repsolu, zbrzdil ho Pol Espargaró a když se mi Australan vyhýbal, vytlačil z trati Marca Márqueze..Osminásobný mistr světa později upadl, ani se nepustil motorky. Zvedl ji, nasedl, za tři zatáčky pouštěl Oliveiru, najel na mokrý flek a byl znovu na zemi. Do depa ho vzal na skútru Dani Pedrosa... Hektický závěr a přetahovanou o nejlepší čas zvládl nejlépe Quartararo (1:37,0). Tentokrát mělo ztrátu pod 1 s celkem 16 jezdců.

Aleix Espargaró byl z ex-šampiona Marca Márqueze neuvěřitelně vytočený: „Marc dělá poslední rok pořád to samé, potuluje se po trati a čeká na ostatní, to není normální. Chvilku čekal i na mě, viděl jsem ho na konci rovinky, když jsem byl ještě hodně daleko. Proč to dělá? Nechápu, ale je to ostuda, zničil mi tím rychlé kolo. Chybí mu sebevědomí, to je jediné možné vysvětlení. Před nehodou v roce 2020 nám všem dával vteřinu na kolo, občas to vypadalo, jako kdybychom my ostatní jezdili na Moto2. Teď potřebuje moji aprilii jako vodiče, aby mohl jet rychle? Hodně mě to naštvalo.“ Marc Márquez na to zareagoval s úsměvem: „Takhle se prostě jezdí, všichni na někoho čekáme. No jo, Aleix, ten si pořád na něco stěžuje...“Je pravdou, že méně úspěšný z bratří Espargarů bývá terčem posměchu, protože se mu pořád něco nelíbí. Na druhou stranu na každém šprochu...

„S Fabiem Quartararem jsem ústně dohodnuti na sezónách 2023 a 2024. Omluvili jsme se mu za to, jaký stroj má letos. Dostane ale nový balíček. Definitivně podepíše v červnu, smlouva bude pochopitelně na vyšší finanční částku“ řekl Lin Jarvis. Fabio se smíchem okomentoval ranní incident: „Děti určitě pořád mít můžu.“

Álex Márquez měl ve třetím tréninku technický problém s motorkou, ve finále havaroval a rozbil předek stroje. Jeho bratr Marc tentokrát využil Jacka Millera s k tomu, aby se vyšvihl ve výsledkové listině dopředu a postoupil do druhé kvalifikace. Konkrétně na čtvrté místo. Stefan Bradl naopak také spadl a Pol Espargaró jakbysmet. Trénink, ve kterém jezdci vesměs použili měkké zadní obutí ovládl Bagnaia (1:36,7 min).

Po kvalifikacích Moto3 následoval čtvrtý půlhodinový trénink, který slouží k nastavení motocyklů na závod. Mirovi se suzuki splašila, zachránil ho kačírek, ovšem naštěstí se z ní neodporoučel. Znovu byl nejrychlejší Bagnaia (1:37,5),

V první kvalifikaci byl k vidění Miguel Oliveira, jak naštvaně hází ubrouskem v boxech..Pak se pokřižoval a vyrazil. O postup k Top 10 bojovali Pol Espargaró a Álex Rins. Pokořil je ovšem Marco Bezzecchi, vyvezl se za Andreou Doviziosem, i když následně spadl. Havaroval i Remy Gardner. Rins se snažil, ale na postup to nestačilo. Vítězství všem navíc vyfoukl Johann Zarco (1:37,0) a spolu s Bezzecchim šli do elitní skupiny.

Rozhořel se boj o pole position. Jorge Martín neustál miniaturní highsider kousek od depa. Zatím vede celkové kvalifikační souboje o auto značky BMW, kdy se jezdcům sčítají postupně všechny nejrychlejší časy z každého závodu. Zpočátku se pořadí měnilo, před zastávkami v boxech vedl Quartararo, ale rukavici mu hodil Bagnaia, Spadli Mir a Bastianini. Joan to vzal do zatáčky hodně tvrdě na brzdy, což se přestalo líbit přednímu kolu.

„Pecco“ vytvořil nový traťový rekord 1:36,1 min a druhý obhájce titulu na něj ztratil skoro půl sekundy. Na poslední chvíli se do první řady prosmýkl Aleix Espargaró. Zarco se jako první dostal na maximální rychlost 300 km/h, rovinky v Jerezu nejsou tak dlouhé.

Aleix v rozhovoru řekl: „Už včera jsem na to měl, ale s měkkou zadní pneumatikou přišlo dost vibrací. Večer jsme změnili i rozložení hmotnosti. No a dnešní kvalifikace se mi povedla pod 1:37, i když to bylo těžké i na mozek.“ Quartararo: „Na tvrdých pneumatikách jsem jel už ve čtvrtém tréninku hodně rychle. Pecco nám ale všem ukázal záda, jeho čas byl fantastický.“ Bagnaia: „Motorka funguje krásně. Jsem rád, že jsem mohl jet i v Portugalsku, což mi vrátilo rytmus. Tady jen využívám potenciálu...“ Skromné, že? A ještě není úplně fit. Klobouk dolů! Otázkou je, zda jeho rameno vydrží závodní nasazení.

Moto2

Arón Canet se podrobil operaci zápěstí, chce však letošní titul ve střední třídě. V Jerezu tedy nechybí. První trénink ale ovládl Jake Dixon, kterému se konečně začíná dařit (1:41,9 min).

„Zatím jsem nadšený. Dnešní první trénink jsem si poprvé od Kataru opravdu užil. V Portugalsku jsme měli stan místo boxu. Bylo tam všude na asfaltu dost vody, tak tým rozhodl, že se pojede na mokrých gumách, chtěl jsem obout suché. Ale motorka byla nastavená na mokro... Dělala pode mnou psí kusy, připadal jsem si jak na flattracku. Snažil jsem se o to, abych nedostal kolo. Závodění na motodvojce je ohromně těžké, jedu na hraně. Ohledně příští sezóny neřeším zatím nic,“ řekl Filip Salač Ondrovi Ježkovi po FP1, ve kterém skončil jedenáctý se ztrátou šesti desetin na prvního. Týmový kolega Zaccone mimochodem jeden okruh v minulém závodě opravdu dostal, i když bral ještě poslední bodík. Joe Roberts okomentoval své vítězství v bláznivém klání: „Poslední kolo jsem přes slzy skoro neviděl.“ Silniční motocykloví jezdci rozhodně nejsou žádné ubrečené slečinky, ale emoce zkrátka leckdy neskryjí. A proč je nepřiznat?

Druhý trénink v pátek odpoledne probíhal prakticky bez pádů, incidenty potkaly jen Alberta Arenase, Zontu van den Goorbergha v závěru – a vzápětí je napodobil Cameron Beaubier. Pořadí se přelévalo, nakonec se radoval opět Dixon (1:41,6 min). Filip Salač se oproti ránu nezlepšil, takže z průběžné postupové Top 14 vypadl. Skončil poslední, devětadvacátý. Většinu času pobýval v boxech, zastavil ho technický problém. „Když jsem brzdil, nevracela se kapalina nahoru. Více a více mi přibržďovalo přední kolo, prostě se kousalo. Bylo to hodně nebezpečné, několikrát jsem málem spadl. Museli jsme vyměnit celý systém,“ uvedl Filip.

Nestartuje Keminth Kubo, který se zranil v Portugalsku, zkusil ještě první trénink v pátek, ve druhém už své snažení vzdal. Vystřídal ho Stefano Manzi, během měřených volných jízd je možní ještě jezdce nahradit, v kvalifikaci už to pravidla nedovolují.

Třetí trénink probíhal v poklidu a časy šly dolů. Spadli Jorge Navarro, Simone Corsi a Jeremy Alcoba. Vyhrál zase Dixon (1:41,5 min). Filip se nezlepšil a musel do první kvalifikace. Ta sobotní program zakončovala. Famózně si v ní počínal Chantra (1:41,3 min). Spolu s ním šli dál Jorge Navarro, Albert Arenas a Bo Bendsneyder. Salač skončil osmý, zítra vystartuje z 22. pozice, pokud jezdci před ním nedostanou nějaký ten trest,

Navarro se v bitvě o pole position ocitl na čele, ale vzápětí mu podjelo přední kolo. Snažil se ještě přidat plyn, ale skončil na zemi a motorku už nenastartoval. Dále excelovali jezdci Marca van der Stratena. A k nim se přidal Ai Ogura. Japonec vydržel na čele výsledkové listiny až do samotného finále (1:41,2 min). Horké podmínky nesedly Dixonovi, který havaroval. Vedle vítěze se zítra do první řady postaví Arbolino a Lowes. Jen závodník Honda Teamu Asia Hiroshiho Aoyamy, posledního mistra světa dvoudobých čtvrtlitrů byl nad síly mužů stáje Marc VDS.

Moto3

V poli nejslabší kubatury nechybí Adrián Fernández, který si v Algarve zlomil prsty. Johna McPheeho opět nahrazuje David Salvador. Ani Alberto Surra ještě není zdravý, místo něj startuje opět Malajsijec Azman.

Příroda si zahrála s jezdci nejen v Portugalsku minulý víkend, ale i ze čtvrtka na pátek v Jerezu. První trénink Moto3 začal v 9.00 a na trati byly zpočátku ještě mokré skvrny, ty však rychle oschly. Deniz Öncü se jako jediný dostal pod hranici 1:48 min, pokořil ji o 112 tisícin. Dramatický pád potkal Joshe Whatleyho, kterého neminula lékařská kontrola, byl však v pořádku.

Dennis Foggia je považován za jednoho z nejvážnějších kandidátů na letošní titul. Pozoruhodné ovšem je, že „Raketa“, jak se mu přezdívá nezískal na této trati během své kariéry ještě ani bod!

V odpoledním druhém tréninku se lehce sklouzl Matteo Bertelle, na stejném místě ve třinácté zatáčce potkal pád i Daniela Holgada, Najel na vlhkou skvrnu, dráha ještě úplný neoschla. Sergio García v zatáčce Daniho Pedrosy přebrzdil přední kolo a skončil také na zemi. Kaito Toba rovněž spadl, pro změnu v zatáčce Jorgeho Lorenza, zavřela se mu řídítka a šel. Lorenzo Fellon se po havárii držel za ruku. Nezávisle k němu záhy přistál García, nesťukli se. Zatáčka číslo 13 znamenala v samotném závěru konec snažení pro Eliu Bartoliniho. Naopak exceloval Izan Guevara (1:46,3 min).

Fellon si při pátečním pádu vykloubil pravé rameno, což znamená pro víkendu stopku. Nepokračoval ani Whatley, nejel už druhý trénink, připuštěn ke startu byl, ale evidentně se necítil ve své kůži.

Stefano Nepa musel svou KTM ve třetím tréninku odstavit, nechtělo se jí jet. Kaito Toba měl doslova ostré lokty, ale v Moto3 to není nic výjimečného. Scott Ogden se ke konci pokoušel zrychlit, aby se dostal přímo do druhé kvalifikace, bohužel svou snahu přehnal a spadl. Honda se zastavila i Tatsukimu Suzukimu. Jezdilo se mnohem rychleji než v pátek, trénink vyhrál Diogo Moreira (1:45,7 min). Vyfoukl triumf superrychlým gasgasům, ale i překvapení: Španělu Salvadorovi. Náhradník si nepočínal vůbec špatně

První kvalifikace vypukla ve 12:35. Rozhodovalo se až v závěru, Xavi Artigas se Scottem Ogdenem se museli obávat o postup, protože poslední rychlé kolo nestihli. Spadl Azman, který už byl také odmávnut, potkal ho ošklivý highsider. Naopak do výšin tabulky vystřelil Matteo Bertelle. Q1 vyhrál Kaito Toba, Ogden s Artigasem šli nakonec k rychlejší čtrnáctce z tréninků rovněž.

Kdo dnes získá hodinky Tissot? Izan Guevara se trochu zavlnil, ale i přesto byl opravdu rychlý. Nikdo na něj nakonec nestačil, jeho nejrychlejší čas měl hodnotu 1:45,8 min. Asparův tým získal double, Sergio García je zítra postaví vedle svého parťáka. Na poslední chvíli se do první řady protlačil Jaume Masiá. Dennis Foggia se tentokrát dostal alespoň do druhé. Salvador neuspěl a Toba propadl, zůstal bez času. Nebylo mu započítáno ani jedno kolo, o všechna neplánovanými výlety do zelených zón přišel.

VC Španělska Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:45,880 min 2. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:46,004 min 3. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:46,051 min 4. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:46,170 min 5. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:46,214 min 6. Xavier Artigas CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:46,225 min 7. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:46,312 min 8. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:46,315 min 9. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:46,384 min 10. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:46,395 min

Zdroje: MotoGP Twitter, Wikipedia, MotoGP.com, MotoGPSport.cz, Nova Sport. Filip Salač FB, Motosprint

Foto: Václav Duška jr.