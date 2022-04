Motocyklová VC Portugalska 2022: V MotoGP ujel všem Fabio Quartararo

Okruh Algarve byl otevřen na začátku listopadu 2008, kdy se zde konal závěrečný podnik MS superbiků. Areál zahrnuje kromě závodní trati i dráhu pro motokáry a offroadový park. Motocyklový světový šampionát používá trochu odlišnou konfiguraci od vozů formule 1. Jezdci zatáčejí šestkrát doleva a devětkrát na pravou stranu. Dráha je krásná, na druhou stranu fyzicky náročná.

MotoGP

Francesco Bagnaia i přes pád v první kvalifikaci v neděli ráno nastoupil. „Nemám nic zlomeného,“ řekl po kontrole v nemocnici. Pravé rameno v oblasti nadloktí a klíční kosti bolí. Zranění ruky ovšem vyřadilo z dalšího boje Raúla Fernándeze. „Těžká sobota,“ řekl Takaaki Nakagami. „Počasí bylo opravdu nestabilní a kvalifikační pokusy jsem špatně načasoval.“ Marc Márquez řekl ke svému nejrychlejšímu kolu ze sobotní kvalifikace, které mu nakonec zrušili,: „Je mi to nepříjemné, ale v dalších závodech to může potkat někoho jiného.“ Velmi diplomatické, leč pravdivé.

Při dopoledním zahřívacím tréninku byla na dráze sem tam mokrá místa. Nejrychleji si počínal obhájce titulu Fabio Quartararo (1:40,2 min). Všechny tři dosavadní závody MotoGP v Algarve vyhrál jezdec startující z pole position.

Závod byl vypsán na 25 kol, takřka 115 km a začal klasicky ve dvě hodiny odpoledne. Skvěle odjel exmistr světa Joan Mir, který se ujal vedení. Za ním se vydal Quartararo. Skvělý úvod měl i Álex Rins, z předposledního místa na roštu se rychle dostal na konec první desítky. Dobře si vedl mladší z bratrů Márquezů, který se pral se Zarcem a Millerem o třetí místo. Pak ale ztratil.

Yamaha si vyšlápla na Suzuki a souboj posledních šampionů vyhrál ten poslední. V 6. okruhu se zavřelo přední kolo Jorgemu Martínovi. To, co předváděl Rins, byla jízda z říše snů. Dotáhl se na Oliveiru, Aleixe Espargara a Álexe Márqueze. Z 11. pozice havaroval zatímní lídr průběžného pořadí Bastianini. Eneovi se v Portugalsku moc nedařilo. Vzápětí si škrtl o Brada Bindera Takaaki Nakagami a šel k zemi. Nasedl a pokračoval dál.

Mir dohnal druhého Zarca a stíhal je Jack Miller. To už do konce závodu chybělo jen deset kol. Vpředu ujížděl Quartararo, tam nebylo co řešit. K bojující trojici se přibližovali Aleix Espargaró a Rins. První se dotáhl velmi rychle jenže... pak udělal chybu příliš ostrý australský divočák Miller, který přehnal brzdy do první zatáčky a vzal s sebou Mira. Přišel se Joanovi omluvit. To už nepokračoval ani Brad Binder. Aprilia byla znovu na pódiu! Mirovi nezbylo nic jiného než v boxech rozhazovat rukama. Těsně před cílem vzdal Fabio di Giannantonio.

Quartararova jízda byla profesorská, hodná mistra světa a přerušil vítěznou sérii evropských značek. Aleix Espargaró už na druhého Johanna Zarca nezaútočil. Lorenzo Savadori spadl v posledním kole. Výborný Rins se spokojil se čtyřkou, nenápadný domácí Oliveira dorazil pod šachovnici pátý. Boj bratří Márquezů vyhrál Marc, Bagnaia se potkal s Polem Espargarem, z jeho ducati odlétlo křidélko, ale nakonec Španěla pokořil. Potlučený „Pecco“ skončil osmý, klobouk dolů.

Aleix Espargaró: „Start jsem měl špatný, problémy se spojkou. Pak jsem ztratil spoustu času v boji s Álexem Márquezem. Několikrát do mě naboural, takhle se přece nedá závodit! Pak jsem dojel skoro všechny, jen Quartararo byl dnes úplně na jiné planetě. Na konci mi také chyběla trakce.“ Johann Zarco: „Fabio jel skvěle. Já našel motivaci, abych zrychlil. Pak jsem předjel Mira, tým mi následně řekl, co se stalo. Už mi zbývalo jen si pohlídat Aleixe. Bohužel to není můj triumf, ale double pro Francii.“ A vítěz: „Jel jsem na limitu, agresivně. Měl jsem výbornou přilnavost a porazil ducati. Důležité je se nevzdávat.“

VC Portugalska MotoGP 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 41:39,611 min 2. Johann Zarco Suzuki Pramac Racing +5,408 s 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing +6,060 s 4. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +9,633 s 5. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing +13,573 s 6. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +16,163 s 7. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol +16,183 s 8. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +16,511 s 9. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +16,769 s 10. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing +18,063 s

Moto2

Dopolední suchá rozcvička patřila Arónu Canetovi (1:43,3 min). Před výkonem nejrychlejšího v kvalifikaci se museli sklonit všichni včetně Tonyho Arbolina.

Závod odstartoval jako poslední v 15:30.

Moto3

Při zahřívacím tréninku Moto3 pršelo, ale jen na části okruhu. A pár kapek v prvním sektoru jezdce pranic netrápilo. Nejrychlejším byl „poleman“ Deniz Öncü, který jen těsně nepřekonal metu 1:50 min.

V kvalifikaci překvapili oba mladí Britové, hlavně Scott Ogden. Jejich šéf Michael Laverty řekl: „Kluci si musejí zvykat a ještě jim to pár evropských závodů potrvá. Doma dosud takto dlouhé závody nejezdili.“ Maverick Viñales ale hlavně na Ogdena upozorňoval už na začátku sezóny. Když lékaři nepustili ke startu Johna McPheeho, Peter Öttl zavolal Davidu Salvadorovi. Ten sbalil pár věcí, sedl do auta, dal si 600 kilometrů (byť jako spolujezdec) a v pátek dopoledne už kroužil po trati.

Závod Moto3 začal jako první ve 12:20. Nedělní počasí konečně vyšlo. Dennise Foggiu čekala stíhačka z 12. místa na roštu. Start nejlépe zvládl Öncü před Sergiem Garcíou. Sobotní pády Španěla nijak nepoznamenaly. Oba si hned vytvořili náskok a bojovali spolu, vedení ale brzy převzal Sergio a vzdaloval se. Turka dostihl Izan Guevara a jejich bitvy využili i ostatní, aby se dotáhli. O druhé místo se prala celá skupina mladých „vlčáků“.

Pak se roztrhala, za Garcíou jeli Guevara, Sasaki, Öncü a Masiá. V 8. kole upadl Iván Ortolá, o dva okruhy později byl vedoucí závodník dostižen a lídrem se stal Guevara. Ale jen na chvíli, pak se první pětka pustila do bitvy. Masiá mimochodem startoval patnáctý! Druhá skupina, kterou vedl Carlos Tatay, už ztrácela přes pět vteřin. Čtyři kola před koncem upadl Daniel Holgado, k vidění byly jiskry a následně oheň, pokusil se jet dál, ale traťák přispěchal rychle s hasicím přístrojem.

Kdo z první pětky vyhraje? Všichni měli naprosto stejné šance. Nakonec vyhrál García před Masiou a Sasakim. Öncü a Guevara se pódia nedočkali. Tatay s Andreou Mignem se od druhé skupiny v závěru utrhli. Vítěz závodu spadl až při nájezdu do parc fermé, podsmýkl se mu koberec. Foggia se nakonec protlačil alespoň do první desítky. Diogo Moreira byl naopak lehce odsunut, v Top 10 však zlstal. Rozdávala se dlouhá kola, hlavně jezdcům, kteří se pohybovali vzadu. Lorenzo Fellon si ho nestihl odbýt, dostal penalizaci, ale ještě stihl získat dva body.

Ayumu Sasaki v cíli řekl: „Chtěl jsem vyhrát, jsem trochu rozčarovaný. Dával jsem pozor na gumy, pokusil se odjet, ale pak mě pokořil Masiá. Každopádně tým odvedl skvělou práci.“ Jaume Masiá: „Závod byl rychlý, měl jsem problémy v poslední zatáčce s výjezdem. A to počasí v pátek a v sobotu! Tým na mě tlačí, mám dost energie do budoucna,“ varoval soupeře. Sergio García: „Bylo to úžasné, na začátku posledního kola jsem byl první a taky jsem vyhrál. Trať ale pěkně klouzala...“

VC Portugalska Moto3 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 38:17,725 min 2. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,069 s 3. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +0,110 s 4. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,210 s 5. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +0,373 s 6. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP +4,094 s 7. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +4,729 s 8. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +7,170 s 9. Joel Kelso kTM CIP Green Power +7,241 s 10. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI +7,165 s

Foto: Václav Duška jr.