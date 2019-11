Motocyklová VC Valencie 2019: Quartararo dominoval tréninkům i kvalifikaci MotoGP

Velká cena Valencie je 19. a posledním závodem letošního mistrovství světa silničních motorek. Koná se v areálu nedaleko města Cheste už po jednadvacáté. Čtyřkilometrový okruh nese jméno Ricarda Torma, dvojnásobného mistra světa kolibřích padesátek (1978 a 1981). Šampion ukončil svou kariéru po havárii při testování osmdesátky Derbi na běžné silnici. Na jaře 1984 se srazil s autem nedaleko továrny v Martorelles a z nehody vyvázl s roztříštěnou pravou nohou. Komunikace byla přitom pro zkoušku pochopitelně uzavřena... Zemřel v prosinci 1998 po dlouhém boji s leukémií v pouhých 46 letech...

Ale zpátky do současnosti, respektive blízké budoucnosti. O titulech je již rozhodnuto. V Brně se v příští sezóně Grand Prix definitivně pojede. Možná naposledy? V roce 2021 by se do kalendáře mohla vrátit Indonésie a v další sezóně Maďarsko, v obou případech na nových tratích. Rovněž se uvažuje o přesunu australského závodu na březnový či dubnový termín kvůli nevyzpytatelnému větru a rozmarům počasí. Jenže motocyklová i formulová GP mají stejného promotéra a obě by se konaly krátce po sobě...

MotoGP

Očekávané se stalo realitou. Jorge Lorenzo oznámil ve čtvrtek 14. listopadu fakt, o kterém spekulovala média již delší dobu. Grand Prix Valencie je jeho definitivně posledním závodem kariéry, dvouletou smlouvu s Hondou tak nedodrží. Sice letos oslavil teprve 32. narozeniny, ale zranění z minulé sezóny i zlomené obratle z letošního Assenu jej odsunuly až na konec startovního pole, bojoval spíše sám se sebou než se soupeři. U továrního týmu Repsol HRC je tudíž najednou volné msto.

Kdo jej obsadí? Horkým kandidátem je Johann Zarco, který v posledních třech závodech nahradil Takaakiho Nakagamiho u LCR. Japonec, jenž si nechal operovat rameno, se ovšem nachází rovněž v širším výběru. Nezapomínejme ani na jeho týmového kolegu Cala Crutchlowa. Brit je dokonce továrním jezdcem, nemá smlouvu s Luciem Cecchinellem, ale příští sezóna může být jeho poslední, jak se nedávno vyjádřil. A ještě je tu jedna volba: Álex Márquez!

Yamaha se rozloučila s Jonasem Folgerem coby testovacím jezdcem. Němec byl přesvědčen, že v této funkci zůstane, ale od tří ladiček dostal podpásovku. Přitom už odmítl nabídky z Moto2 i světových superbiků na příští sezónu... Uvidíme, kde se nakonec uchytí, v prostřední kubatuře už je jediné místo u Dynavoltu, který reprezentoval v sezóně 2016.

Startovní listina pro poslední klání sezóny 2019 doznala dvou drobných změn. Miguel Oliveira nestartuje, je taktéž po operaci ramene, teprve devatenáctiletý Iker Lecuona tak v prestižní kategorii debutuje o něco dříve, než bylo původně plánováno. Příští rok absolvuje v týmu Tech 3 celou sezónu jako Portugalcův kolega. Oliveira ale do Valencie dorazil, byl k vidění v boxech.

První tři tréninky, které rozhodují o tom, kdo půjde do první a druhé kvalifikace, měly jediného vítěze: Fabia Quartarara. Horkou chvilku zažil hned v tom prvním Michele Pirro, který dostal coby testovací jezdec Ducati divokou kartu. Stroj pod ním začal hořet. Samozřejmě se včera padalo (Abraham, Rossi dokonce dvakrát). V sobotu potkala havárie „Pecca“ Bagnaiu, který si bohužel zlomil zápěstí a ve víkendu dále nepokračuje.

Čtvrtému tréninku sice vládl šampion Marc Márquez, ale šest minut před koncem se sklouzl. V samotném závěru, úplně posledním kole ho z nejvyšší příčky odsunul na tu druhou Maverick Viñales. První kvalifikaci dominoval Álex Rins (Suzuki). Přesto, že musel v jeden moment krotit svou jankovitou KTM, byl také pekelně rychlý Pol Espargaró. Rins se nakonec o pět tisícin vrátil do čela a oba postoupili. Abraham spadl, zapsal si druhý nejpomalejší čas.

Boj o nejvýhodnější místo na startu nedělního závodu zuřil mezi Márquezem, Quartararem a Viñalesem. Ale i Jack Miller ukázal, že umí a dvě minuty před finišem se na chvilku dostal do popředí. Jenže Francouz na yamaze kontroval a Márquez se mu následně přiblížil jen na tři tisíciny. Quartararo se nenechal zviklat, znovu zatáhl a dostal se pod minutu a půl na kolo (nebyl to ale rekord trati). První řadu s ním sdílí šampion a Australan, na Mavericka zbyla až druhá, respektive celková čtvrtá příčka.

Moto2

Lecuonu, který si vyzkouší MotoGP, nahradil u American Racing KTM debutant Sean Dylan Kelly. Mimochodem, se startovním číslem 69 s hvězdami a pruhy, které patřilo Nickymu Haydenovi... NTS angažoval místo Švýcara Jeska Raffina Itala Tommasa Marcona. Raffin sedlá Enegricu Ego Corsa týmu Dynavolt Intact GP ve Světovém poháru MotoE, je tedy zaneprázdněn posledním dvojzávodem elektrické kategorie. Překvapení se odehrálo v prvním tréninku: nejrychlejším ze všech byl Stefano Manzi (MV Agusta), druhému už dominoval Brad Binder (KTM) a ani třetí v sobotu před obědem jiného vítěze nepoznal.

Velmi rychlý byl v první kvalifikaci Moto2 Nicolò Bulega, ale neminul jej kontakt s asfaltem. Nakonec postoupil jako poslední, čtvrtý. Enea Bastianini byl ve finále tak úspěšný, že skončil třetí a odsunul Dominiqua Aegertera mimo. Všechny ale přelstili Jake Dixon a hlavně Marcel Schrötter, ten se po zranění začíná dostávat do formy.

V bitvě o nejvýhodnější pozici na roštu exceloval Fabio di Giannantonio, ovšem byl také tím jezdcem, který záhy spadl, zhruba v půlce kvalifikace. Jorge Martín (KTM) i vynikající Manzi zaznamenali v průběhu důležitého měření sil o něco pomalejší časy. Tradičně se mazala rychlá kola kvůli překročení limitů trati. Dvě minuty před koncem byli nejrychlejší Jorge Navarro s Lucou Marinim, pak se mezi ně vklínil znovu Manzi a nakonec i Martín. V neděli se tedy jezdci postaví na start v pořadí Navarro – Martín – Manzi – Marini – Tom Lüthi – di Giannantonio.

Moto3

Místo zraněného Gabriela Rodriga (zlomená klíční kost) jede u Gresiniho Jeremy Alcoba, juniorský mistr světa FIM CEV Moto3. Divokou kartu dostal domácí Xavier Artigas (Leopard Impala Junior Team/Honda) a znovu celkový vítěz Red Bull Rookies Cupu Carlos Tatay (Fundación Andreas Pérez 77/KTM). Tatay a Artigas mimochodem skončili mezi juniory v bývalém španělském šampionátu za Alcobou. Carlos jede v barvách nadace Andrease Péreze, který zahynul loni v Barceloně, taktéž při závodě CEV kategorie čtyřdobých dvěstěpadesátek. Ayumu Sasaki startuje ve Valencii i přesto, že si v Sepangu zlomil pravou ruku...

Závodní víkend zahájil nejrychlejším časem v prvním tréninku Marcos Ramírez, Filip Salač se blýskl druhým. Odpoledne patřilo Jaumemu Masiovi, ale ve třetím v sobotu ráno se na špičku vrátil Ramírez. Na začátku první kvalifikace spadl Can Öncü – klasicky na přední kolo, havaroval i v FP3. Loni zde senzačně vyhrál závod. V kačírku se válel i Kazuki Masaki. Do Q2 se dostali Tatsuki Suzuki, Tatay, Alonso López a Darryn Binder. Jakub Kornfeil byl třetí nejpomalejší...

Riccarda Rossiho potkal pád v úvodu bitvy o pole position. Na zemi se ocitl i Tony Arbolino po tvrdém highsideru a moc se mu vstávat nechtělo... Nakonec s pomocí zdravotníků odešel po svých. Celkovému pořadí vévodil Andrea Migno. Špička i Filip Salač byla odmávnuta, náš závodník zajel pátý čas. Arónu Canetovi zbývalo ještě jedno rychlé kolo a odsunul jej na konečnou šestku, i tak je to vynikající výsledek, zatím nejlepší v kariéře. Migno získal dokonce svoji první pole position vůbec. V první řadě jej doplní Ramírez a Masiá.

