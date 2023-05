Motorola kdysi přestavěla Chevrolet Corvette C4 na elektromobil. Byla to tragédie

Přestavby klasických sporťáků na elektrický pohon nejsou trendem pouze několika posledních let. Toto je jeden z důkazů.

Mnozí už nejspíš vědí, že elektromobily existovaly již na začátku minulého století, autům se spalovacími motory však dlouho nedokázaly konkurovat. Čas od času se ale objevily zajímavé pokusy, které se snažily rozdíly smazat.

Jedním z nejslavnějších byl během devadesátých let elektromobil GM EV1, který skončil nezdarem. Zhruba ve stejné době se ale technici z Motoroly pustili do vlastního projektu elektromobilu, jehož základem byl jiný vůz z produkce koncernu General Motors – Chevrolet Corvette generace C4.

Základem projektu byl starší vůz z roku 1987, pod jehož kapotou měl být 5,7litrový motor V8 o výkonu zhruba 250 koní, projekt Motorola E-Vette ale dostal elektromotor, který měl nabízet výkon až 272 koní. Teoreticky ale mohl být schopen nabídnout až 428 koní – za předpokladu dostatečného výkonu baterií.

S ohledem na tvary kupé ale nepřekvapí, že byl vcelku problém umístit do auta dostatek baterií. Technici s rozpočtem cca 25.000 dolarů (cca 534.000 Kč), dnes bychom se bavili zhruba o částce 52.000 dolarů (cca 1,1 milionu), navíc pracovali se staršími technologiemi, dostupnými v té době. Podle kolegů z The Drive, kteří se příběhu E-Vette dlouhodobě věnují a upozornili i na prodej, by však vůz mohl mít při použití správných baterií a jiného elektromotoru výkon klidně až 800 koní.

Právě technologie baterií, která byla v 90. letech stále na poměrně špatné úrovni, nakonec celý projekt pohřbila. Kvůli olověným akumulátorům a nehospodárným systémům byl elektrický sporťák až příliš nepraktický. Dojezd měl být mizerný, hmotnost vzrostla o cca 320 kilogramů a nabíjení mělo být velmi zdlouhavé.

Unikátní prototyp Motorola E-Vette je ale rozhodně pozoruhodným strojem, který výrazně předběhl samotnou automobilku Chevolet, která teprve nedávno představila hybridní verzi slavného sporťáku. Čistě elektrický model by se pak mohl představit možná již v příštím roce.

Vůz je navíc nyní na prodej prostřednictvím aukčního portálu ebay, kde jeho cena startuje od 100.000 dolarů. V přepočtu se bavíme o částce přes 2,1 milionu korun, což není zrovna málo. Pokud by navíc nový majitel chtěl s E-Vette jezdit, bude si muset sehnat nové baterie. Jak The Drive uvádí, předchozí majitel nechal vůz v zimě venku a baterie se tím zničily.

Na druhou stranu by výměna baterií mohla být cestou, jak výrazně vylepšit vlastnosti vozu, tedy alespoň pokud by ho někdo chtěl dál využívat. Praktičtější by bylo vůz někde vystavit jako zajímavý historický kousek, ke kterému se dochoval i působivý arch materiálů. Ostatně jde asi o jednu z prvních profesionálních moderních přestaveb klasického sporťáku na elektromobil.