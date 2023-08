Už při prvním setkání v roce 2020 na nás udělal Indian FTR velký dojem. Nádherný nahrbený motocykl odhalující trubkový rám a kombinující moderní a retro prvky si nás získal atmosférou, stylem i jízdním projevem. Zkrátka jde o mašinu, se kterou se vždy rádi svezeme. A nyní jsme k tomu měli i příležitost, protože pro modelový rok 2023 dostala řadu zajímavých novinek. Navíc i nové provedení Sport, které v nabídce nahrazuje verzi FTR S a úrovní výbavy se nachází těsně pod prémiovým modelem R Carbon a zároveň nad modely FTR a FTR Rally.

V novém hávu

Provedení Sport od ostatních poznáte na první pohled díky přednímu štítku, spodnímu krytu motoru a zakrytování části sedla pro spolujezdce. Skvěle mu padne i červeno-bílé lakování ladící se šedým rámem. Zpracování s celou řadou zajímavých detailů je prvotřídní. Nízko položená „flyline“ – osa od přední části nádrže, podél sedla až po konec zadní části – se nepodobá žádnému jinému naháči a je inspirována kořeny indianu na ploché dráze. Je to zkrátka sexy holka, která okouzlí i masivním dvojitým výfukem na pravé straně – připlatit si můžete i za koncovky Akrapovič.

Další novinkou pro rok 2023 je kulatý dotykový displej o průměru 110 mm s navigací, který mají kromě základního provedení všechny tři vyšší verze. K retro designu indianu se hodí mnohem více než předchozí hranatá obrazovka. Můžete u něj zvolit několik druhů zobrazení, listovat v menu, přepínat skrz něj jízdní módy (Sport, Standard, Déšť), ovládat mobilní telefon, a dokonce ukazuje i mapu navigace. Dotykové ovládání funguje dobře, i když máme na rukou rukavice. A kdyby vám ťukání na displej nevyhovovalo, přepínání najdete ještě na pravé rukojeti. Přístrojový panel je nyní umístěný výš kvůli lepší čitelnosti, jenže pod některými úhly se od něj hodně odráží slunce, takže na něm není vidět zhola nic.

Vytříbená klasika

Srdcem tohoto stroje je i nadále vidlicový dvouválec o objemu 1203 cm3. Mezi naháči sice najdete i podstatně silnější rakety, ale výkon 90 kW a mohutný točivý moment 118 Nm k charakteru FTR sedí. Při předchozím setkání v roce 2020 nám připadal ucukanější a moc si ani nerozuměl s elektronickým plynem. To špatné však odvál čas a emisní norma Euro 5. Američané motor poladili. Nyní běží krásně jemně, plynule reaguje na otočení plynové rukojeti a je k řidiči neuvěřitelně přívětivý. Ožívá již při 2000 otáčkách a bez dunění a trhání vyráží vpřed.

Řazení je přesné jako u japonských strojů. Až si říkáme, že by se tato kombinace spíše hodila do nějaké pohodové motorky, a ne do sportovního naháče, který odkazuje na drsné závodní stroje. Jenže kolem šesti tisíc se dvouválec rozparádí doběla a jeho elán zastaví až červeně rozsvícený otáčkoměr, když ručička ukazuje na 8300 min-1. Ve spodním a středním spektru si tak užíváme masivního zátahu véčka a nahoře zase jeho neutuchající chuť jít do otáček. Vše samozřejmě doplňuje patřičný zvukový doprovod, kdy se jemné ševelení postupně mění v dunící rachot. Snad jen standardní sportovní výfuk by mohl mít více charakteru, zejména ve vysokých otáčkách.

Video se připravuje ...

S menšími koly

Asi největší změnu proti roku 2020 jsme zaznamenali v jízdních vlastnostech. Tehdy verze Replica Race stála na 19“ ráfku vpředu a 18“ vzadu a na úzkých pláštích s poloterénním vzorkem. Aktuální silniční provedení FTR (tedy i Sport) mají tradiční 17“ kola a pláště 120/70 R17 vpředu a 180/55 R17 vzadu. Spolu s nižšími zdvihy odpružení se tak indian více přiblížil vozovce, což vedlo ke snížení sedla o 36 mm a také zkrácení rozvoru. To vše přispívá k lepší ovladatelnosti a rychlejší změně směru jízdy. Souznění řidiče s motorkou se tak dostává do nové dimenze.

I menší postavy nohama krásně dosáhnou na zem a lehce nakloněnou jezdeckou pozici si nemůžeme vynachválit. Motorka reaguje na pokyny okamžitě a stačí lehce naklonit tělo do strany a indian se už tím směrem stáčí – jako kdybychom vodili nějaké lehké pětikilo. Náklonová kontrola trakce a ABS přitom zajišťují sebejistou a předvídatelnou ovladatelnost za všech podmínek. V zatáčkách krásně sedí a nerozhodí ji ani rozbitá silnice. Na výjezdu ze zatáčky tak stačí otočit plynem a FTR vyrazí vpřed. No zkrátka nádhera.

I když „tvrdíme pilu“, dává nám indian pocit plné kontroly nad strojem. Žádný stres, jen radost z jízdy.

Plusy

Jedinečný vzhled se zajímavými detaily

Skvělý motor

Jisté jízdní vlastnosti

Výkonné brzdy

Minusy

Na slunci nečitelný displej

Vyšší cena