Na dálnici D55 je nová odpočívka. Inspirovala se v Rakousku a bude i na dalších dálnicích

Ředitelství silnic a dálnic tento čtvrtek zprovoznilo novou odpočívku Kurovice na dálnici D55, která má do budoucna spojit Olomouc s Břeclaví. Odpočívadlo je zajímavé v tom, že je vyvedeno v novém designu, který má být užit i na dalších relaxačních místech podél tuzemských dálnic.

Vzhled se inspiroval odpočívadly na rakouských dálnicích. Na odpočívce ležící na úseku D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi se tak nacházejí nové korporátní toalety, které se do budoucna postupně objeví na všech tuzemských odpočívkách.

„Budou nasazovány jako primární obslužná zařízení na malé odpočívky, například na D1 Stranécká Zhoř vlevo nebo Rohlenka vlevo, a pro zvýšení rozsahu služeb se s nimi počítá na vybraných středních a všech velkých odpočívkách,“ říká k tomu mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Vedle toho na nově otevřeném odpočívadle najdeme automat na nápoje (včetně kávy), nabíjecí box na mobilní telefony, cvičební prvky pro dospělé nebo dětské hřiště.

Odpočívka nabízí parkovací místa pro 90 osobních automobilů, z toho osm je vyhrazený invalidům. Vedle toho tu může stát 40 nákladních vozidel, osm autobusů a šest karavanů.

Nová podoba odpočívadel souvisí s novou koncepcí odpočívadel. Do budoucna se u českých dálnicích mají objevovat tři typy odpočívadel. Velké nabídnou čerpací stanici a restauraci a nejméně 50 parkovacích míst pro osobní vozy, respektive minimálně 70 míst pro nákladní auta. Na střední bude buď stravovací zařízení nebo pumpa, přičemž na ní bude minimálně 30 míst pro osobní auta a 15 pro kamiony. Malá odpočívka zahrne jen toalety a 25 míst pro osobní vozy.

Tomuto standardu dnes odpovídá 21 odpočívek, do roku 2025 jich podle plánů ŘSD bude 86. Spolu s tím poroste i počet parkovacích míst pro nákladní vozy. Dnes jich je 2.660, do dvou let jich má přibýt dalších 330. Do roku 2025 chce ŘSD do odpočívadel investovat zhruba jednu miliardu korun.