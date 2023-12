Nad TVR se opět zavírá voda, přednostní právo k pronájmu továrny skončilo

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Je tomu zhruba rok a půl, co vedení znovu se rodící automobilky TVR slíbilo start výroby nového modelu Griffith. Už tehdy měl vůz tři roky zpoždění, ovšem to se zčásti dá svést na pandemii koronaviru. Nyní se však dozvídáme, že velšská vláda už automobilce nedrží prostor, kde měla probíhat výroba.

Továrna v průmyslovém areálu v Rassau nedaleko Cardiffu už od roku 2017 patří velšské vládě. TVR ale mělo přednostní právo si ji pronajmout – a to právo před několika dny vypršelo. Prostor tak bude v nabídce k pronájmu veřejně. Zatím ovšem není jasné, nakolik před touto změnou vláda jednala s TVR.

Neznamená to, že si ho TVR pronajmout nemůže, ale automobilku může kdokoliv předběhnout a ta by tak musela hledat jiné prostory. Tedy, pokud by je vůbec potřebovala. Fakt, že vůz očividně není blízko zahájení výroby ani pět let po odhalení prototypu, nevkládá příliš velkou důvěru v to, že se ho někdy dočkáme. Podle novin South Wales Argus potřebuje TVR na rozběhnutí výroby 25 milionů liber (cca 709 milionů korun).

Zároveň není pravděpodobné, že by se nájemce haly nenašel. Členka rady okresu Blaenau Gwent, v němž město Rassau leží, uvedla, že v posledním půlroce přišla řada poptávek po prostorech zhruba této velikosti, tedy s plochou okolo 190 m2.

Podle předsedy rady Malcolma Crosse je škoda, že TVR svůj termín nestihlo. „Jsem vážně zklamán. Když se to oznámilo, byla to vidina velké investice do Blaenau Gwent. V blízké budoucnosti se u nás otevře rekvalifikační centrum a bylo by skvělé to propojit, znamenalo by to příležitost pro mladé, aby se vzdělávali v profesích vyžadujících vysokou odbornost. Měli bychom tady firmu, která by je mohla zaměstnat, místo aby se museli stěhovat pryč, aby našli dobré místo,“ řekl Cross. Očekávalo se, že TVR zaměstná zhruba 200 lidí.