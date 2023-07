Návrat kultovního Velorexu. K mání je za šest stovek

„To je hadrák, pane. Ten neublíží, ten leští.“ nebo „Já to dávám do čistírny.“ jsou legendární hlášky z československé komedie „Vrchní, prchni!“, které dodnes dokonale popisují kultovní Velorex. Právě falešný vrchní Dalibor Vrána, ztvárněný Josefem Abrhámem, z originální tříkolky udělal opravdovou československou klasiku, jakou obdivují všichni nadšenci do socialistických aut.

Kultovní Velorex je na světě už více než sedmdesát let a vznikl, když se bratři Stránští z Moravské Třebové odvážili a pokusili spojit výhody motocyklů a automobilů v jediném silničním vozidle. Hadrák původně vznikl jako invalidní vozítko s koženkovým potahem a tehdy jednoduše dostupnými motocyklovými motory Jawa o kubatuře od 250 do 350 kubických centimetrů.

Merkur Velorex z 295 dílů

A teď jej můžete mít doma i vy, i když mu bohužel bude chybět ikonický koženkový kabátek. V minulosti velmi populární značka kovových stavebnic Merkur uvedla slavný Velorex do své aktuální nabídky modelů, který si můžete smontovat z 295 dílů. Výrobce uvádí, že miniatura je o rozměrech 28 x 18 x 50 centimetrů.

Nová stavebnice je současně kompatibilní s již existujícími komponenty Merkur, takže vás nijak neomezuje v další kreativitě. Zapojte fantazii a zkuste vylepšit tehdejší přešlapy konstruktéru, nebo vymyslet, jak by původní tříkolový Velorex vypadal se čtyřmi koly. Minimálně by působil dospěleji.

Video se připravuje ...

Malý Velorex od Merkuru se již prodává v českých obchodech s doporučenou maloobchodní cenou 599 Kč. Postavíte si jej jako parádní dekoraci do vašeho obýváku nebo kanceláře?