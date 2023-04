Nečekaný krok Britů: Range Rover, Defender a Discovery budou samostatnými značkami!

Automobilka Jaguar Land Rover se stejně jako řada konkurentů připravuje na svou elektrickou budoucnost. Detaily k tomuto přechodu automobilka zveřejnila v rámci tzv. „Reimagine“ plánu, v rámci kterého se chystá řada změn a velkých investic.

Například řada významných modelů z nabídky Land Rover se osamostatní do vlastních značek, které budou spadat pod JLR. Tato tři písmenka už navíc nebudou jen zkratkou pro Jaguar Land Rover, ale stanou se novým oficiálním názvem.

Společnost JLR by se měla stát jakýmsi domovem pro několik značek (House of Brands), mezi které budou vedle stávající značky Jaguar nově patřit i značky Range Rover, Defender nebo Discovery, jak uvádí tisková zpráva.

"Ústředním bodem naší strategie Reimagine je vznik House of Brands, který je přirozeným vývojem s cílem pozvednout a posílit jedinečnost našich charakteristických britských značek," řekl profesor Gerry McGovern OBE, kreativní ředitel společnosti JLR. "Naší konečnou ambicí je vytvářet pro naše klienty skutečně emocionálně poutavé zážitky, které časem vybudují dlouhodobě vysokou hodnotu našich značek a dlouhodobou udržitelnost společnosti JLR."

Cílem současných plánů je přetvořit společnost JLR do roku 2030 na moderního výrobce luxusních automobilů s elektrickým pohonem. Společnost chce navíc do roku 2025 dosáhnout čistého zisku a dvouciferného zisku do roku 2026.

V roce 2025 by navíc mělo být představeno nové středně velké luxusní SUV nové generace, spadající do rodiny Range Rover, které bude stát na pouze elektrické platformě EMA a které si zákazníci budou moci předobjednat už koncem letošního roku. V plánu jsou také tři elektrické modely značky Jaguar, přičemž prvním bude výkonné čtyřdveřové GT s dojezdem až 700 km, jehož představení se rovněž očekává v roce 2025.

Společnost se ovšem, alespoň prozatím, nechystá přejít výhradně na elektrické modely – i nadále by měla využívat platformu MLA pro stavbu modelů s čistě spalovacím, hybridním i elektrickým pohonným ústrojím. V roce 2030 už ale každý model z nabídky JLR bude nabízen s elektrickým pohonným systémem.

V rámci nového programu navíc společnost oznámila, že plánuje během příštích pěti let investovat 15 miliard liber do digitálních technologií, autonomního řízení, umělé inteligence, programování vozidel a také schopností svých lidí. Závod JLR Halweood v Merseyside bude vyrábět čistě elektrické vozy a Engine Manufacturing Center ve Wolverhamptonu bude přejmenováno na Electric Propulsion Manufacturing Centre.

„S Range Roverem, originálním luxusním SUV, který bude možné ještě letos předobjednat v čistě elektrické podobě, a s prvním ze tří dechberoucích elektrických modelů Jaguar, které budou uvedeny na trh v roce 2025, vstupujeme do neuvěřitelně vzrušující nové elektrické éry společnosti JLR jako moderní luxusní firmy,“ uvedl výkonný ředitel Adrian Mardell.