Udělal Land Rover s Defenderem chybu? Náš grafik mu vtiskl podobu věrnější předchůdci

Stávající generace Land Roveru Defender se představila na zářijovém autosalonu ve Frankfurtu v roce 2019. Přestože je ve výrobě téměř čtyři roky a pořád vypadá svěže, už od prvotního představení bylo jasné, že na trhu zůstane prázdné místo po předchozím provedení. Možná nebylo tak moderní a komfortní, ale vynahrazovalo to jednoduchostí, adaptabilitou a relativní dostupností. Toto místo se snaží zaplnit jiní, jmenujme především Ineos Grenadier, ale co kdyby se Land Rover přidržel historie?

Začátkem letošního roku jsme vám přinesli představu, jak by mohl model Defender vypadat, kdyby se nevydal cestou moderního vozu a více se přidržel charakteru předchozí generace. Vzhledová příbuznost by byla jednoznačnější, stejně jako zachování jeho užitkové povahy. Představa vytvořená naším grafikem Honzou Lušovským se od předchůdce naopak lišila rozměry – byla nižší, širší a delší.

Honza v popisu auta zdůraznil mimo jiné provedení předních i zadních světel, která pracují s tvary matic. Jejich hranaté linky více sedí k drsným tvarům Defenderu, podobně jako výrazná čelní maska. První představa ukazovala Defender pouze ve třídveřovém provedení, ale Honzu to evidentně chytilo a tvořil dál.

Třídveřové verzi dal výraznější lakování karoserie – červené s bílou střechou – a také novou otevřenou verzi. Grafik si rovněž představil pětidveřové provedení, a to jak v běžné civilní verzi, tak v armádní. U otevřeného třídvířka a u pětidveřového Defenderu pro vojáky upozorňuje na možnosti individualizace vzhledu. Zatímco u žlutě lakovaného vozu je okolí bočních oken a linka pod čelním sklem vyvedena v imitaci mramoru, na vojenské verzi dal Honza přednost maskáčovému vzoru.

Žádná z vizí v naší galerii bohužel do výroby nevstoupí, ale občas je zábavné zasnít se nad tím, co by mohlo být, kdyby se věci vyvinuly jinak. Je pak otázkou, jestli by měla Honzova představa větší prodejní úspěch než stávající verze Land Roveru Defender. Ineos Grenadier navíc naznačuje, že je na světě prostor pro obě pojetí.