Nejoblíbenější auto českých soukromníků je české výroby. Skokanem roku je však Čína

České domácnosti kupují auta trochu jinak než firmy. Jejich favoritem je stále Hyundai i30, jeho náskok ale slábne. Do popředí se dostávají asijská SUV.

Prodejům nových aut v Česku dominují firemní flotily, desetitisíce aut se však prodají i do soukromých rukou. Ty první jsou auta registrovaná na IČ, soukromý vůz je naopak registrován na rodné číslo. U těch je co do obliby modelů situace zcela jiná než u flotilových prodejů. Náskok Škody je mnohem menší a v posledních letech se před ni dokázal tu a tam dostat Hyundai.

Prodeje domácnostem podle značek (2024) Pořadí Značka Prodeje (ks) Meziroční změna Pozice značky na celkovém trhu 1. Škoda 9.717 +0 % 1. 2. Hyundai 7.363 -20 % 2. 3. Toyota 6.165 -7 % 3. 4. Dacia 5.045 +8 % 6. 5. Kia 3.142 -18 % 5. 6. Suzuki 2.675 +25 % 16. 7. MG 2.565 +47 % 13. 8. Volkswagen 2.449 +38 % 4. 9. Peugeot 2.435 +62 % 11. 10. SsangYong 2.341 +7 % 18. Domácnosti celkem 54.908 +7 % -

Je to část trhu, kde jsou velmi silné značky, kterým se u firem tolik nedaří. Třeba Dacia, Suzuki, SsangYong a skokan posledních let - MG.

Loni v této oblasti došlo i k překvapivým změnám. Tou první je, že značkám Hyundai a Kia obrazně došel dech, meziročně přišly o pětinu prodejů. Jejich nabídka už není tak cenově atraktivní jako byla v minulosti, koneckonců obě značky už se cenou podbízet nemusí - jejich kvalita za evropskou konkurencí nijak nezaostává. Na druhé straně opět ožila Dacia, o čtvrtinu zvýšila prodeje domácnostem značka Suzuki a o téměř polovinu pak čínská automobilka MG.

Výraznou změnou je i to, že domácnosti začal ve větší míře oslovovat Volkswagen, u kterého se v posledních letech zdálo, že o ně vůbec nestojí. Obří skok se pak hlavně díky modelu 2008 udál u Peugeotu, který v privátních prodejích poskočil o 62 procent.

Z pohledu modelů je nadále první Hyundai i30, jeho náskok se ale proti roku 2023 výrazně snížil. První trojici uzavírají dvě SUV od Škodovky - karoq a kamiq. Hyundai Tucson, který byl v roce 2023 druhý, skončil loni až čtvrtý. Na pátou pozici se probojovalo malé čínské SUV MG ZS.

Prodeje domácnostem podle modelů (2024) Pořadí Značka Prodeje (ks) Meziroční změna Pozice modelu na celkovém trhu 1. Hyundai i30 2.753 -16% 7. 2. Škoda Karoq 2.608 31% 2. 3. Škoda Kamiq 2.422 -18% 4. 4. Hyundai Tucson 2.311 -27% 9. 5. MG ZS 2.185 43% 15. 6. Dacia Duster 2.174 23% 12. 7. Dacia Sandero 1.598 2% 20. 8. Škoda Fabia 1.496 -25% 6. 9. Toyota Yaris Cross 1.474 -23% 18. 10. Ssangyong Korando 1.399 -13% 24. 11. Dacia Jogger 1.263 -5% 17. 12. Suzuki S-Cross 1.142 12% 33. 13. Kia Ceed 1.080 -16% 10. 14. Peugeot 2008 1.035 83% 27. 15. Škoda Scala 1.017 23% 5. 16. Škoda Octavia 998 1% 1. 17. Toyota Yaris 877 -26 % 26. 18. Renault Captur 871 +50 % 36. 19. Opel Crossland X 866 +97 % 38. 20. Kia Sportage 826 +19 % 19.

V žebříčku je vidět růst zájmu o SUV a odklon od malých vozů. Tím nejoblíbenějším je Dacia Sandero na sedmém místě, následovaná fabií, někdejším králem prodejů domácnostem, na osmém místě. Do první dvacítky se ještě vešla Toyota Yaris.

Škoda Octavia, nejprodávanější model auta v Česku celkově, skončila u domácností až šestnáctá. Je tak symbolem rozdílu mezi oběma trhy.

U firemních prodejů se rozhoduje hlavně s kalkulačkou v ruce nad analýzou nákladů, do kterých vstupují i poměrně velké flotilové slevy, na které běžný zákazník nedosáhne. U prodejů na rodné číslo jde více o emoce i o to, co si běžný člověk „z ulice“ dokáže vyjednat. Je tak zajímavé oba trhy porovnávat.

Údaje je ale nutné brát s rezervou. Ve firemních prodejích jsou i auta živnostníků, kteří si je ale pořizují prakticky stejným způsobem jako domácnosti. Naopak některé domácnosti slyší na slevu a jsou ochotny si pořídit předváděcí nebo třeba roční vůz, které však ve statistikách nových aut nenajdeme. Část dealerů umí taková auta i „vyrobit“.

Velkou roli zde hraje i strategie jednotlivých značek - u některých se dává velká sleva i na úplně nové auto, u jiných to tak snadné není. Vůz lze ale koupit levněji jako zánovní třeba s 10 najetými kilometry, zájemce je ale až druhým majitelem. Ve statistikách je auto uvedeno ve firemních prodejích, i když jej v podstatě jako nové dostala domácnost.

Některé značky mají obrazně plné sklady předváděcích vozů, jiné s nimi téměř nepracují. Žebříček prodejů domácnostem tak nelze brát jako přesný obraz toho, co Češi opravdu chtějí. V registru je koneckonců také vidět, že poměrně velkou část prodejů kupují či spíše registrují dealeři, na ně napojené firmy i samotní importéři. Je tak jasné, že nejde o finálního zákazníka. Tím nakonec může být právě domácnost. Z dat to ale nikdy nebude možné vyčíst.