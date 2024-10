TEST Hyundai i30 kombi N Line Premium FL2 – Jak dělat všechno správně

Třetí generace Hyundai i30 se prodává už od roku 2016 a po osmi letech na trhu by už i u evropské automobilky běžně dostal vůz novou generaci, natož u východoasijské, kde bývají životní cykly až na výjimky kratší. i30 je však právě takovou výjimkou a nebudu chodit kolem horké kaše – jsem za to opravdu rád. Je totiž výborná.

Druhý facelift, kterým prošla v modelovém roce 2024, znamenal zvenčí jen opravdu drobné kosmetické změny a pár barev – skutečných barev, nikoliv jen odstínů šedi – navíc do nabídky. Jednou z nich je i oranžová Jupiter na testovaném kousku a musím říci, že mu opravdu sluší.

Stejně jako spousta detailů. Pochválit musím viditelné koncovky výfuku, párová couvací i mlhová světla či možnost svítit denními světly vpředu a zároveň mít vzadu zapnuté obrysovky (i když přitom přijdu o automatickou funkci osvětlení). Jen je škoda, že v relativně drahé výbavě N Line Premium chybí přední mlhovky a že je výkon hlavních světlometů sotva průměrný, ale to je u Hyundai bohužel standardem.

Hyundai i30 kombi N Line Premium FL2 zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Interiéru přivála „odvážná modernizace“, jak ji automobilka při jarním uvádění na trh označila, novinek snad ještě méně. Fajn je široký displej coby přístrojový štít, u nějž si můžete volit ze čtyř designů budíků, ale ten s bílým pozadím, který se mi líbí nejvíc, se pořád neumí přepnout do negativu pro jízdu v noci. Ale to nevadí, to je detail.

Škoda taky opačného umístění + a – na voliči převodovky, chci-li jím řadit manuálně; odřazování má být k sobě, podřazování od sebe. Ale to je detail snad ještě méně podstatný, protože když chci řadit sám, jsou tu k tomu pádla pod volantem. Trochu víc mi vadí modrá barva podsvícení tlačítek, která je náročná na oči při delší jízdě ve tmě; to je snad největší chyba interiéru.

Hyundai i30 kombi N Line Premium FL2 | auto.cz/David Rajdl

„Povedený“ je slabé slovo

Celý zbytek kabiny totiž jako by konkurenci připomínal, že zapomněla dělat interiéry ergonomicky správně a snadno použitelně i za jízdy. Vadí vám tahání hlídače čar za volant? Stačí dlouho podržet jedno tlačítko na volantu a systém je vypnutý. Chcete ale, aby vás vůz zároveň vedl ve středu jízdním pruhu? Zmáčkněte stejné tlačítko krátce. A ani k tomu nemusíte mít zapnutý tempomat.

Totéž platí pro jakoukoliv funkci klimatizace; všechny mají vlastní tlačítko. Jas podsvícení displejů jakbysmet. Chcete si zapnout vyhřívání sedaček? Na to je tu čudlík dlouhý snad sedm centimetrů, který opravdu nejde minout. Rychlý pohyb v infotainmentu? Prosím – dotyková tlačítka pod displejem mají velkou „činnou“ plochu, nemusíte se soustředit na to, abyste je trefili na půl milimetru přesně. A na jedno z nich si lze nastavit, co chcete – třeba zrcadlení smartphonu. Druhé nastavitelné tlačítko je přístupné ještě lépe – na volantu.

Jediná věc, která je ergonomicky trochu krkolomná, je vypínání „eurohlásítka“ nejvyšší dovolené rychlosti. To je třeba dělat v nastavení vozidla skrz displej; ostatní, novější hyundaie, jako např. Santa Fe, na to mají zkratku v podobě dlouhého podržení tlačítka pro ztišení rádia.

Systém ISA, tedy de facto standardní nastavení zvukového upozornění na překročení nejvyšší dovolené rychlosti, je spolu s další elektronikou typu autonomního nouzového brzdění nebo připomínky, že došlo k otevření zadních dveří, aby řidič při opouštění vozu nezapomněl na zadní sedačce dítě nebo tašku, součástí nové standardní výbavy. Taky tu jsou třeba parkovací senzory na obou koncích auta či sledování pozornosti a únavy řidiče – ale to není ani vzdáleným náznakem tak horlivé, jako např. v nedávno testované koně.

Je to všechno? Ani náhodou. Podívejte se na sedačky – ty jsou součástí výbavy N Line Premium, „běžná“ N Line je nemá, ale opravdu stojí za to, neboť tělo řidiče drží opravdu pevně na to, že pořád sedíme v kompaktním rodinném kombíku. Chválit musím i částečně kožené, částečně semišové čalounění.

Kufr svými rozměry také potěší, na podlaze má víc než metr na délku i šířku. Že za sedadlem spolujezdce – nastaveným tak, aby řidič mohl ještě řídit, tedy viděl doprava ven – nejsou dva metry délky, se v autě téhle třídy dá pochopit. Praktičnosti zavazadelníku však přidávají schránky pod falešnou podlahou, v místě, kde by auto o generaci či dvě starší mělo rezervní kolo.