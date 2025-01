Nejprodávanějším autem v Číně není Tesla Y. Data ukazují, že je to jinak

Médii proběhla zpráva o tom, že Tesla Model Y byla loni na čínském trhu jedničkou. Je to ale trochu složitější, přesnější data ukazují, že jí první místo uteklo.

Čína je největší automobilový trh světa. Sledovat jej a vyhodnocovat je ale složitější. Ty nejčastěji zveřejňované údaje vycházejí z toho, jaká auta opustila továrny. Některá ale mohou stát na odstavných plochách, případně zamířit na export. Je tu ale ještě další statistika: jaké vozy si zákazníci koupili u dealerů. Ty ukazují trochu jiný obraz trhu, a ten Teslu Model Y odsouvá na druhou pozici.

Jedničkou je podle nich sedan BYD Qin Plus, a to i když Tesla měla naprosto rekordní prosincové prodeje. Na odlišnost v takzvaných maloobchodních prodejích upozornil portál bestsellingcarsblog.com.

Změna není zas tak překvapivá. Podle dříve uváděných dat měla Tesla Y 480.309 prodejů a BYD Qin Plus 480.025, tedy jen nepatrný náskok. BYD podle této „velkoobchodní“ statistiky jasně vedl prvních jedenáct měsíců roku a změnilo se to až v prosinci. Nová „maloobchodní“ statistika to vidí trochu jinak. Podle ní se Tesla před BYD nedostat nedokázala.

Ztráta prvního místa může u Tesly mít jednoduché vysvětlení. Závod jel v prosinci naplno a vozy si zákazníci nemuseli stihnout převzít. To ale může znamenat, že prodeje „z továrny“ mohou být letos slabší, protože do začátku roku firma vstoupila s větší zásobou.

Je tu i možnost, že výroba jela na sklad ve snaze vylepšit si loňská čísla. Tesla globálně poprvé vykázala pokles prodejů. Čína je jedním z trhů, kde šlo trochu navýšit jen navýšením výroby. V Evropě i USA by bylo nutné tyto vozy zaregistrovat, aby se objevily ve statistikách.

Tesla Y je obecně jedno z nejprodávanějších aut světa. V roce 2023 bylo dokonce jedničkou, a to jako první elektromobil v historii. Loňská čísla ještě nejsou k dispozici, je ale pravděpodobné, že vůz prvenství dokázal obhájit.

Je ovšem nutné připomenout, že v tomto případě má Tesla výhodu, že nabízí v podstatě jediné SUV s dostupnější cenovkou. Konkurenti nabízejí celou plejádu modelů různých velikostí a tvarů karoserie. Zákazníci se tak mezi ně rozdělují. Pokud by Tesla přišla i s trochu menším nebo naopak větším modelem, na první pozici ve světových prodejích by se žádný z nich nejspíše nedostal.

Qin Plus se prodává jako hybrid do zásuvky, a to s dvěma velikostmi baterie. Menší stačí na elektrický dojezd 46 kilometrů (WLTP), větší na 101 kilometrů. Základem je atmosférická patnáctistovka s 81 kilowatty, které asistuje elektromotor s výkonem 132 kilowattů (145 u verze s větší baterií). K dispozici je i plně elektrická verze s deklarovanými dojezdy podle velikosti baterie mezi 400 a 600 kilometry.

Pro srovnání, tento sedan je o pár centimetrů delší a trochu širší než Škoda Octavia. V Číně hybridní verze podle ceníků začíná v přepočtu na necelých 550 tisících korunách, ta elektrická pak na necelých 600 tisících. Skladové Tesly Y v Číně začínají na 800 tisících, nová verze Juniper pak zhruba na 870 tisících.