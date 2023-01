Nejprodávanějším BMW M v roce 2022 byl… elektromobil

Německý výrobce prémiových vozů oznámil, že se mu v roce 2022 podařilo zákazníkům doručit 2.399.636 vozů značek BMW, Mini a Rolls-Royce. Kvůli omezeným dodávkám, pandemickým výlukám v Číně a válce na Ukrajině se zejména v prvním pololetí skupině BMW nedařilo tolik jako dříve, avšak v druhé polovině roku se poptávka zvýšila. Nakonec výše uvedený odbyt v meziročním srovnání představuje pokles o 4,8 %.

Na celkových dodávkách skupiny se 2.100.692 (- 5,1 %) vozy podílela sama automobilka BMW, která si dle vlastních slov udržela první pozici v globálním prémiovém segmentu. Značka zaznamenala nárůst prodejů plug-in hybridů a elektromobilů, pro něž se rozhodlo 372.956 (+ 35,6 %) zákazníků.

O něco úspěšnější než BMW byla jeho divize BMW M, pro niž rok 2022 představoval 50. narozeniny. BMW M si samo sobě nadělilo dárek – nad rámec loni představených produktových novinek – v podobě prodeje 177.257 vozů, což byl oproti předcházejícímu roku nárůst o 8,4 %.

Co víc, nejprodávanějším modelem BMW M se stal elektromobil i4 M50. Prozradil to Timo Resch, který v BMW M mimo jiné šéfuje prodejům: „Nejprodávanějším vozem BMW M roku 2022 je plně elektrické BMW i4 M50. Je to pro nás jasný signál, že jedinečný pocit M dorazil do světa elektrifikovaných vozidel.“ Konkrétní počet prodaných kusů však Resch, potažmo tisková zpráva nezmiňuje.

Krom i40 M50 nabízí BMW M ještě jeden plně elektrický model, a to SUV iX M60, přičemž v letošním roce na trh uvede také i7 M70. Ke vstupu do prodeje se připravuje také teprve druhý vlastní model BMW M, plug-in hybridní sportovní SUV nazvané XM.

Vzhledem k rostoucí nabídce sportovně orientovaných modelů se proto dá očekávat, že odbyt BMW M bude dále růst. Nejdůležitějším trhem roku 2022 byly pro BMW M Spojené státy americké, zatímco domácí německý trh se umístil hned na druhém místě a na třetí pozici se umístila Velká Británie.