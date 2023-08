Fisker Alaska nabízí korbu, kterou je možné prodloužit do interiéru a převézt tak až 2,8 m dlouhý předmět. Také chce zrychlovat na 60 mph během 3,9 sekundy a dojet až 547 km daleko. Výroba bude zahájena v USA za zhruba rok a půl.

Po poodhalení před několika dny máme před sebou konečně více informací o Fiskeru Alaska, elektrickém pick-upu, o kterém automobilka říká, že je nejudržitelnější na světě. Kromě toho se dozvídáme také o dosud tajemné možnosti prodloužit korbu z původních 1,37 metru až na 2,8 m.

Neb korbou pick-up živ jest, začněme právě tady. Automobilka systému říká „Houdiniho přepážka“ podle slavného kouzelníka, který žil před sto lety, ovšem zas takové kouzlo to není. Jde o předěl mezi kabinou a korbou, která se včetně skla zvládne zasunout do podlahy. Takovýmto způsobem se dá prostor pro náklad prodloužit na 2,3 metru, když člověk sklopí zadní opěradla a nechá zadní čelo zavřené. Přidá-li se délka sklopeného zadního čela, prostor pro náklad je dlouhý až 2,8 metru, říká tisková zpráva.

Video se připravuje ...

Pětimístný interiér alasky má také pár triků v rukávu. Jedním z těch neortodoxních je tzv. „držák velkého hltu“ – nástavba do držáku nápojů, do níž je možné upevnit vpravdě obří lahev, jak ukazuje jedna z fotografií. Dalším je síť na stropě nad zadními sedačkami, která je podle fiskeru držákem na kovbojský klobouk, ale jistě ji půjde použít i třeba na slamák, a interiér nabídne speciální schránku na pracovní rukavice či výsuvný držák tabletu v palubní desce před spolujezdcem.

Téma nejlepší udržitelnosti tisková zpráva nerozvádí, takže můžeme jen spekulovat, že to bude něco podobného jako v případě modelu Ocean. Ten se chlubí „veganským“ interiérem, pro jehož výrobu nebylo použito nic, co by souviselo s porážkou zvířat.

Celkem 5,3 m dlouhá alaska nabídne baterii o kapacitě 75 nebo 113 kWh, s nimiž bude vůz mít dojezd 370-547 kilometrů, alespoň dle automobilky. Ve skutečnosti bude dojezd záviset na nákladu, profilu trasy a případném přívěsu, jako u každého jiného auta.

Zrychlení na „americkou stovku“ 60 mph (97 km/h) má být od 3,9 do 7,2 sekundy v závislosti na verzi, ovšem jaké ty verze budou, jaký budou mít výkon, je zatím tajemstvím. Víme však, že alaska má stát na upravené platformě hatchbacku Ocean, takže se dá očekávat i podobný výkon od zhruba 280 do 564 koní.

Výroba by měla začít v prvním čtvrtletí roku 2025, už nyní je ale možné alasku rezervovat, a to za poplatek 250 dolarů (cca 5500 korun). Odhad základní prodejní ceny zní na 45 400 dolarů, tedy zhruba milion korun.