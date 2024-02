Největší evropská továrna na baterie bude v Británii. Postaví ji Indové

Továrna na baterie s roční kapacitou 40 GWh začne vyrůstat už letos v Somersetu. Investuje do ní indická skupina Tata. Vyšší kapacita je plánována jen v Polsku, kde chce LG postupně rozšiřovat svou výrobnu baterií.

Indická skupina Tata, pod niž patří britská automobilka JLR (dříve Jaguar Land Rover), plánuje právě tam postavit novou největší evropskou továrnu na baterie. Stavba má stát v Bridgwateru v Somersetu na místě, kde se za druhé světové války vyráběla munice pro britskou armádu.

Bude to první továrna na baterie koncernu Tata, která bude stát mimo domovskou Indii. Investice do výstavby má dosáhnout 4 miliard liber (118,4 miliardy korun) a britská vláda má poskytnout 500milionovou dotaci (14,8 miliardy korun). Zprávy o tom, že si Tata vybere pro novou továrnu právě Velkou Británii, přišly už před několika měsíci; nyní to společnost potvrdila.

Zahájení stavby je „na spadnutí“, alespoň podle britského webu Autocar, a první baterie mají z výrobních linek sjíždět v roce 2026. Továrnu povede dceřiná společnost Taty jménem Agratas a výrobní kapacita je 40 GWh ročně. To je necelá polovina celkové roční kapacity, kterou má domácí výroba elektromobilů potřebovat kolem roku 2030, pokud se naplní predikce o počtu ročně vyráběných elektromobilů v Británii.

V nové továrně najde místo na čtyři tisíce zaměstnanců. Zprvu budou vyrábět baterie pro Tata Motors a JLR, později však mají k zákazníkům přibýt i užitková vozidla, jednostopá vozidla či firmy vyvíjející úložiště energie. Další tisíce míst mají vzniknout v dodavatelských řetězcích nové výrobny, alespoň podle předpokladů skupiny Tata.

Baterie vyráběné v této továrně mají mít prismatické články v podobě malých placatých kvádrů, nikoliv cylindrické, které upřednostňují např. automobilky BMW a Tesla. Tata nicméně uvádí, že chemické složení článků se může měnit a adaptovat na pokroky ve vývoji baterií.

„Potvrzení, že Somerset bude domovem nového multimiliardového výrobního zařízení na baterie do elektromobilů s tím, že stavba začne toto jaro, je dobrou zprávou pro oblast, průmysl i celou ekonomiku Spojeného království,“ nechal se slyšet Mike Hawes, šéf Společenství automobilových výrobců a obchodníků. „Jak se sektor rychle přesouvá k elektrifikaci, výroba baterií v Británii je kriticky důležitá pro příští generace naší výroby aut,“ dodal.

Podle odhadů Faradayova institutu bude ovšem Británie potřebovat roční výrobu baterií v celkové kapacitě 100 GWh v roce 2030 a dvojnásobek o deset let později, aby nemusela baterie pro elektromobily, které budou na britské půdě vznikat, ze zahraničí. Kromě Taty však v Británii plánuje výrobu baterií na podobné úrovni jen Nissan, který má svou výrobu v Sunderlandu postupně rozšířit na 38 GWh ročně.

Čtyřicetigigawatthodinová továrna Taty má být největší v celé Evropě, alespoň prozatím. Plán ji předstihnout má v současnosti jen polský závod firmy LG, který má své výrobní kapacity rozšířit až na 70 GWh ročně. Ten dodává baterie značkám jako Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Renault či Volvo.