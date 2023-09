Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Petrolejářská společnost BP se v posledních letech vrhla do stavění nabíjecích hubů pro elektrická auta, aby připravila infrastrukturu Velké Británie na budoucnost. Říká jim „Gigahub“ a čerstvě otevřela ten dosud největší, který poskytne 180 nabíjecích bodů. Je součástí britské sítě nabíječek bp pulse.

Má formu parkoviště, za které by se nemusel stydět nijak malý supermarket, a na každém jeho místě je dostupná přípojka pro nabíjení elektromobilu či plug-in hybridu. Velká většina z oněch stoosmdesáti bodů, přesně 150, však jsou nabíječky se střídavým proudem o nejvyšším výkonu 7 kW.

Zbytek tvoří rychlonabíječky se stejnosměrným proudem o maximu 300 kW. Každá má dva nabíjecí body, takže „třístovka“ je k mání jednomu vozu, připojí-li se dva elektromobily současně, každý dostane až 150 kW nabíjecího výkonu.

Takováto kombinace různých výkonů bude užitečná, neboť hub stojí nedaleko křížení dálnic M42 a M6 u Birminghamu, u hlavního tahu z Londýna do Liverpoolu a Manchesteru a dále na sever do Glasgow. Druhým významným místem v okolí nabíječky je birminghamské Národní výstavní centrum, významné to britské výstaviště, jehož návštěvníci využijí pomalé nabíjení. Ročně jich je sedm milionů.