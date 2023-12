Německo kvapně zrušilo dotace na elektromobily. Nemá na ně peníze

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Německý trh s novými automobily by si letos měl připsat okolo 2,9 milionu registrací. Zhruba čtvrtinu z toho budou tvořit čisté elektromobily, které se u našich západních sousedů těšily velké přízni. Mohla za to především velmi štědrá politika státních dotací na nákup, která ještě loni dosahovala 6000 eur (asi 147 tisíc korun v dnešním kurzu), jež se týkala vozů s pořizovací cenou do 40.000 eur (zhruba 979.000 Kč). Tenhle příspěvek letos klesl o patnáct set na 4500 eur, tedy 110 tisíc. U aut s cenou do 65 tisíc eur (téměř 1,6 milionu korun) státní příspěvek dosahoval tří tisíc eur (73.000 Kč).

Tomu je však konec. Německá vláda totiž vcelku kvapně rozhodla, že posledním termínem pro podání žádosti o státní dotaci (tzv. ekologický bonus) byla uplynulá neděle 17. prosince. K tomuto ráznému kroku ji vedlo listopadové rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého vláda do klimatického fondu protiústavně převedla šedesát miliard eur (v přepočtu 1,47 bilionu korun), takže tyto peníze nesmí použít.

Pro kancléře Olafa Scholze se jedná o další nepříjemnou záležitost v době, kdy se jeho vláda potýká s rekordně nízkou důvěrou Němců. Opoziční konzervativní unie CDU/CSU upozorňuje, že tenhle krok sníží už tak padající prodeje bezemisních automobilů v Německu, které přitom tamní automobilový průmysl v čele s koncernem Volkswagen již několik let horlivě prosazuje. To se velmi pravděpodobně odrazí na dalším snižování výroby, propouštění, odkládání investic a v delším horizontu také na nižším výkonu německé ekonomiky.

Od roku 2016, kdy Německo tento státní příspěvek na koupi elektromobilů či plug-in hybridů (těm podpora skončila již s koncem roku 2022) zavedlo, na něj vynaložilo přes 10 miliard eur, což je v přepočtu okolo 245 miliard korun, a přispělo na více než 2,1 milionu vozů.