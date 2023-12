Německý trh v listopadu: Pád elektromobilů i Fordu, Škoda je před Teslou

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zlaté časy zažil německý automobilový trh zejména v letech 2009 a 2019, kdy se u našich západních sousedů prodalo 3,8, respektive 3,6 milionu nových osobních aut. Loni to i vinou covidu a ruské invaze na Ukrajinu bylo „pouze“ 2.650.000 vozů. Letošní čísla vypadají o něco lépe. Za celý rok 2023 by se prodeje mohly zastavit někde okolo 2,85 až 2,9 milionu automobilů, meziroční srovnání totiž do konce listopadu hlásí plusových 11,4 %.

Zajímavostí jsou padající prodeje elektrických aut. Těch v listopadu bylo v Německu registrováno necelých 45 tisíc, o výrazných 22,5 procent méně než v jedenáctém měsíci 2022. Plug-in hybridy zaznamenaly ztrátu dokonce 59,3 % na pouhých 18.124 exemplářů.

Relativně velké meziroční propady jsou způsobeny mimo jiné i tím, že loni zákazníci s výhledem na další omezování státních subvencí (u plug-inů zcela skončily právě s koncem roku 2022) elektrifikované vozy nakoupili s předstihem, aby získali vyšší částku. Trend ovšem ukazuje, že s tenčící se pomocí zároveň klesá ochota lidí přecházet na bezemisní pohon.

A s ohledem na končící štědré dotace na pořízení elektrických aut budou prodeje tohoto segmentu příští rok zřejmě nižší než letos. Zákazníky prý navíc odrazuje i celková nejistota přicházející se zmíněnými škrty, které teoreticky mohou následovat i další omezení, například v podobě snížení daňových úlev. Plány úřadů, aby v Německu do roku 2030 jezdilo okolo 15 milionů elektromobilů, proto mohou vzít rychle za své.

Z českého pohledu je zajímavý zájem o Škodu Enyaq, která se s 3588 vozy v listopadu stala nejprodávanějším elektromobilem v Německu. Model Y od Tesly, jinak aspirující na nejoblíbenější vůz v Evropě za rok 2023, zaznamenal 2840 zápisů.

Video se připravuje ...

Největší tržní podíl si udržuje Volkswagen (18,2 %). Škoda má 5,9 procent, což je více než Opel (5,1 %) a Hyundai se 3,7 procenty. Mladoboleslavská značka přeskočila i americký Ford, který je však v Německu považován za téměř domácí značku. Modrý ovál v listopadu spadl na 4,2 %, před šesti lety si přitom držel 7,7procentní podíl.

Nejprodávanějším automobilem byl Volkswagen Golf (7503 vozů) následovaný Volkswageny Tiguan (ještě odcházející generace), Polo a T-Roc. Mezi ně se na čtvrté místo dokázal vklínit pouze Opel Corsa.