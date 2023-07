Nenápadná Škoda Octavia byla u zrodu trendu, kterému Češi propadli. Nic jí nechybělo

Jestliže byl některý rok v uplynulých desetiletích pro Škodovku opravdu přelomový, pak si dovolíme zmínit letopočet 1998. Ve zmíněné sezoně sice veřejnost žádnou radikální novinkou neohromila, ale malých radostí pro motoristy představila obrovskou spoustu. Nejprve na jaře v Ženevě veřejnosti odhalila felicii s novou tváří, jejíž základní proporce a stavbu nosí na přídi veškeré škodovky dodnes. Současně ukázala sériovou podobu Octavie Combi, jejíž elegantní silueta nás půl roku předtím uchvátila na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. A aby novinek v této modelové řadě nebylo málo, postupně během roku vyrukovala octavia s natolik nečekanými a atraktivními přírůstky, až česká motoristická veřejnost hrdě začala téměř přehlížet vozy západních značek…

Na nejlepší možné cestě

Přestože vnější design Škody Octavia z roku 1996 se lidem vesměs zamlouval, lacině působící palubní deska ani přes skvělou přehlednost příliš obdivu nesklízela. Lichotivě nevypadal ani rozvor náprav 2512 mm, sdílený s ostatními kompaktními modely koncernu Volkswagen. Uvnitř svébytně působící limuzíny si zkrátka cestující zasloužili více prostoru. Tento nedostatek vyřešila až prodloužená verze liftbacku Long, která dorazila s příslibem dočasného modelu, jejž brzy vystřídá důstojný velký sedan.

Palubní deska se spolu s luxusní Octavií Laurin & Klement představila světu rovněž na podzimním autosalonu v Paříži. A současně se pod její kapotu dostaly špičkové a později velmi žádané motory: přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.8 Turbo o úctyhodném výkonu 110 kW a vznětový 1.9 TDI, podávající 81 kilowattů.

Nechybělo vůbec nic

Aby těch překvapení nebylo málo, stánek Škodovky v podzimní Paříži 1998 obohatil také nenápadný, leč z hlediska budoucnosti velmi důležitý koncept s názvem Octavia Country. Model vycházející z vrcholné verze kombi SLX už na první pohled zaujal nejen působivým měňavě zeleným metalickým lakem Natur, ale současně i litými koly specifického designu s terénními pneumatikami rozměru 216/60 R16, a především o viditelných 23 milimetrů zvýšenou světlostí.

Zatímco s výjimkou čirých čelních světlometů se jinak novinka od tehdejší modelové produkce příliš nelišila, přepychově ztvárněný vnitřek byl zcela unikátní. Kabině studie dominovala zářivě hnědá kůže v kombinaci s béžovými doplňky. Nejvíce však v interiéru zaujme netradiční čalounění sedadel, připomínající spíše pestré dečky položené na světlé kůži. Vždyť také kůže byla lehce odepínatelná.

A nebyla by to Škodovka, aby výstavní koncept neosázela jinde nevídanými doplňky – tentokrát v rámci terénního zaměření vozu určenými výhradně pro svobodné kempování. Ve výbavě tak nechybějí skládací židle, stolek ani mobilní autochladnička. Vtipně venkovský název modelu Country se však sériového uplatnění nakonec nikdy nedočkal. Velká škoda!

Inteligence v každém kole

To úplně nejpodstatnější se ale skrývá v nepřístupných zákoutích vozu. Octavia Country není žádné pozlátko, automobil je plně funkční. Pod přední kapotou najdete legendární přeplňovaný vznětový čtyřválec 1.9 TDI o výkonu 66 kW. Především se však koncept jako první novodobá škodovka chlubí pohonem všech kol. Ten byl vyřešený mezinápravovou spojkou Haldex druhé generace, jež tehdy u vybraných modelů koncernu Volkswagen nahradila dříve používaný systém Syncro s viskózní spojkou. Inteligentní novinka se chlubila mimo jiné kompatibilitou se systémy ABS, EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu) či MSR (regulace brzdného momentu motoru).

Skutečná sériová Octavia Combi 4x4 – od ostatních verzí už však rozpoznatelná pouze štítkem s označením 4x4 na zádi – dorazila na trh v následujícím roce 1999. Není náhoda, že zpočátku nabídla jediný motor, a to právě zmíněný Dieselův čtyřválec 1.9 TDI (66 kW). Zajímavostí je, že pouze ve specifikaci s pohonem všech kol byla tato pohonná jednotka standardně osazena zadními kotoučovými brzdami. Nabídku zakrátko doplnil ještě zážehový agregát 2.0 MPI o výkonu 85 kilowattů.

Promyšleno do detailu

Nyní máme jedinečnou příležitost se s touto vzácnou studií osobně seznámit. Ačkoliv po 23 letech od výstavní premiéry první generace kompaktní škodovky mnohá tehdejší konkurence ani nestačí počítat vrásky, octavia dodnes nikterak zásadně nezestárla. Navíc na silnicích stále patří k velmi početně zastoupeným modelům, což jí dodává na aktuálnosti. Jenže ačkoliv čiré světlomety, typická dobová metalíza nebo zpoza oken vykukující světlé čalounění připomínají špičku standardní produkce, detaily jako nalakovaná ramena zrcátek nebo neobvyklý vzor litých kol prozrazují, že tady je něco jinak! Vždyť stačí zdvihnout obrovské dveře zavazadelníku a potěžkat si balíček skrývající se za nimi. Tehdejším vývojářům Škodovky musíme vyseknout obrovskou poklonu, kempinková výbava je v pohotovostním stavu složena do úhledného na míru vytesaného balíčku, který svým vlastním tělem zároveň jednoduše vytváří druhou podlahu zavazadlového prostoru. Simply clever! Velkou pochvalu si zaslouží rovněž poctivě vytvořený interiér, především díky odnímatelným potahům sedadel, díky nimž lze z dvoubarevných křesel jednoduše vytvořit decentně jednobarevná.

Praktické schopnosti venkovské oktávky jsou nevyčerpatelné – vedle zmíněné vyjímatelné chladničky o objemu 18 litrů je k dispozici také schránka na plynový vařič, termosku a nádobí.

Navíc tvůrci počítali s případným dovolenkovým pobytem v přírodě i díky prodloužení obytného prostoru stříškou upevněnou na výklopném víku zavazadelníku. A jen pro parádu tu nejsou ani boční okna – vyklopením pravého skla lze získat pracovní plochu třeba pro přípravu čerstvých potravin. Pro cestovatelské rodiny zkrátka auto k nezaplacení!

Její doba by přišla až dnes

Octavia Country představuje velmi netradiční klasický koncept, který by se jako dovolenkový speciál uplatnil i v aktuálních časech. Vždyť vinou absurdně omezeného cestování po světě v posledním roce raketově stoupl zájem o podobně univerzální auta schopná výletů do hůře přístupných oblastí s nezpevněnými cestami. V Česku je přece tak krásně! Jen je obrovská škoda, že v případě modelu Country nedospěla prvotní slibná studie do finální fáze sériové výroby. Dnes by se o ni příznivci univerzálně pojatých youngtimerů porvali.

Technické údaje Škoda Octavia Country 4x4 Motor přeplňovaný vznětový čtyřválec vpředu napříč Objem 1896 cm3 Výkon 66 kW při 4000/min Točivý moment 210 N.m při 1900/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon všech kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2512 mm Vnější rozměry 4511 x 1731 x 1457 mm Největší rychlost 182 km/h Zrychlení 0-100 km/h 13,3 s Normovaná spotřeba 5,8 l/100 km Objem nádrže 63 l Rok výroby 1998 Počet vyprodukovaných kusů 1

Příslušenství poztrácela, dnes si říká Scout

Sériová Octavia 4x4 dnes představuje standardní součást modelové nabídky, pohonem všech kol nyní navíc na přání disponuje většina typů Škody: Karoq, Kodiaq, Superb i elektromobil Enyaq. Úplně první však byla octavia, která se konfigurací 4x4 chlubí nepřetržitě už více než dvě desetiletí. A postupně na sebe nabalovala další a další techniku.

Octavia I 4x4 (1999): Sériové kombi s pohonem všech kol získalo nejprve čtyřválcový vznětový motor 1.9 TDI (66 kW), později atmosférický zážehový 2.0 MPI (85 kW) a v roce 2002 diesel 1.9 TDI (74 kW). Vzácný je dnes liftback Octavia 4x4 s motorem 1.8 Turbo (110 kW) a decentním zadním spoilerem.

Octavia II Scout (2007): Druhá generace poprvé vsadila na outdoorový vzhled s plastovými nástavci blatníků a odolnějšími nárazníky, jež charakterizovaly model Scout s pohonnými jednotkami 2.0 TDI a 2.0 FSI. V kabině nejvýrazněji zaujalo madlo před spolujezdcem.

Octavia III Scout (2012): Minulá generace nejžádanější škodovky vsadila u verzí s pohonem všech kol na zvětšenou palivovou nádrž o objemu 55 litrů, což se týkalo i modelu Scout. Ten se také jako vůbec první škodovka dočkal silného Dieselova čtyřválce 2.0 TDI o výkonu 135 kW.

Octavia IV Scout (2020): Scout žije dál, jeho angažmá neukončil ani příchod aktuální octavie. Motorová paleta obsahuje i vznětový čtyřválec 2.0 TDI (147 kW) o výkonu 200 koní z kultovního modelu RS. V provedení Scout se dnes nabízejí dokonce i modely Karoq, Kodiaq a Superb Combi.